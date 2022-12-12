(ÖZEL) Selçuk Bayraktar’ı örnek alan gençler

Bilecik’te tasarladıkları İnsansız Havam Araçlarını (İHA) gökyüzüyle buluşturan geçler, örnek aldıkları Selçuk Bayraktar’a geliştirdikleri yazılımları sunmayı hedeflediklerini söylediler.

Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı Ekibi tarafından son olarak yapılan ve Şehit Polis Tufan Kansuva (KANSUVA) adı verilen İHA gökyüzüyle buluştu. Ekip uzun süredir üzerinde durdukları KANSUVA projesinde gömülü sistem yazılım, radar sistemleri ve uçuş istifası sistemleri aktif şekilde çalışmayı başardı.

Takımın lideri Yasin Yasa, ekibi kurmadan önce evinin teras katında bu işe başladığı söyleyerek, "İlk olarak ANKA01’i üretmeye başladık. Sonrasında ANKA’nın uçuşlarını gerçekleştirdikten sonrasında yeni projelere çalışmalarına devam ettik. ANKA’nın ilk uçuş olmasına rağmen 25 sortisi var. Diğer tüm parçaları ile tekrardan yaptığımız ve küllerinden tekrar doğduğu için adını Anka koyduk. Sonrasında Şehit Abdülhamit Bilgen adını verdiğimiz İHA’mız ortaya çıktı evin terasında. Bu esnada deneme uçuşlarında Pazaryeri’nde Bilecik valimiz bizleri gördü ve şunda projelerimiz ürettiğimiz yeri bize tahsis ettiler. Buradan sonra ekip arkadaşlarımız ile birlikte işlerimizin kalan tüm kısımlarını burada yürütmeye başladık. Şu anda 4 kişiyiz ve ayrı yetenekli üniversite ekibimiz ile birlikte toplamda 15 kişilik insansız hava aracı ekibimiz var. Şehit Abdülhamit Bilgen adlı İHA’nın sonrasında Özgecan Aslan’ı yapımına başladık. Özgecan Aslan uçuşlarını Bursa’da gerçekleştirdik. Bursa’da gerçekleştirdikten sonra kendi kırıma uğradı. Kırıma uğradıktan sonra biz kendisini emekliye ayırmaya karar verdik. İsmini sonuç olarak gökyüzüne yansıttık" dedi.

"Bu İHA ile GBT sorgulamasını otomatik olarak istasyonumuza aktarmayı planlıyoruz"

Yasa, en son olarak Şehit Polis Tufan Kansuva’nın adını verecekleri İHA’yı inşa etmeye başladıklarını anlatarak, "Ayrıca bu İHA’nın yazılım sistemleri üzerinde çalışmaya başladık. İlk başta radar kısmını taşıyabilecek mi? diye ardunya ile kodladık, sonrasında gömülü sisteme geçtik. Şu an da içerisinde gömülü sistem ile İHA’nın uçuş sürelerini belirliyor ve bizim alt taraftaki istasyonumuzda kontrollerini sağlamamızı gerektiriyor. Buradaki amacımız bizim kendi memleketimiz ve ülkemizde ki savunma sanayisine projeler gerçekleştirmek ve bu yazdığımız tüm yazılım ve diğer İHA projelerini yükseltmek istiyoruz. KANSUVA adını verdiğimiz İHA’mızın üzerinde bir radar sistemi var. Şuan da 400 santimetre kadar radar bize gösterim sağlayabiliyor. Tabi bunun daha da yükseltmeye çalışıyoruz yazılım üzerinde. KANSUVA adlı İHA’nın üzerinde yapmamız gereken şeylerden biri de şu, radarı yükselttikten sonra ön kısmına gelecek olan kamera sistemi ile birlikte uzaktan belirlediği insanları ya da aranan insan kısımlarının GBT sorgulamasını bize otomatik olarak istasyonumuza yapmasını planlıyoruz" dedi.

"Hepimizin örmek aldığı Selçuk Bayraktar"

Yasin Yasa, ekip olarak Selçuk Bayraktar’ı örnek aldıklarını anlatarak, "Selçuk Bayraktar beyefendinin 2005 yılında çektiği o videoyu devamlı ekip arkadaşlarımız ile birlikte izliyoruz. İlk atış videoları, ilk İHA’lar, kalıplama teknolojisi vesaire. Hepimizin tek örnek aldığı insan diyebiliriz. Amaçlarımızdan biri savunma sanayi ve Baykar sanayiye bu yazılımları sunmak. Ülkemizin sanayi savunma adı altında diğer tüm ülkelerden daha büyük rövanşta olmasını istiyoruz" dedi.

"Dün de uçuş testini gerçekleştirdik ve gayet başarılı olduk"

Ekip üyesi Abdurrahman Furkan Aşlak ise, "Ekibe 1 sene önce katıldım. Burada ben yönetimde yer alıyorum. Katıldığım süreçten bu zamana kadar çok hızlı bir şekilde yol aldık. Bu süreçte 2 tane insansız hava aracı ürettik. En sonuncusu da KANSUVA. Dün de uçuş testini gerçekleştirdik ve gayette başarılı olduk" dedi.

"Şu anda gözümün nuru KANSUVA’nın gömülü sistem yazılımlarını düzenliyoruz"

İrem Asar ise, "Tornada ekibimizin yazılım ve elektronik aksamları ile ilgileniyorum. Ben ekibe ilk başlangıcında Yasin arkadaşımızın liderliğinde hep birlikte toplandık. Hedeflerimiz her zaman ki gibi ilk önceliğimiz vatanımıza, milletimize hayırlı vatandaşlar, hayırlı evlatlar olmak. Şu anda gözümün nuru KANSUVA’nın gömülü sistem yazılımlarını düzenliyoruz. Elektrik aksamlarını birlikte yapıyoruz ve gökyüzüyle buluşturuyoruz. Dün KANSUVA’yı gökyüzüyle buluşturduk. Bu sayede projemizin çalıştığını, başardığımızı, milletin gençlerinin de bir yerlere gelebileceğini test ettik ve onayladık. İnişimizin başarılı gerçekleşmesiyle KANSUVA’nın hiçbir kenarında bir çizik dahi olmadan hasarsız bir şekilde inişini gerçekleştirdik. Tornado ekibi olarak büyük bir başarıya imza attık" dedi.

"Şuan uçağın statik ve aerodinamik analizlerini gerçekleştiriyorum"

Son olarak ekip üyesi Konuralp Özkan ise,"Ben bu işin tasarım alanındayım. Gerekli programlardan tasarımlarını yapıyorum. Şuan uçağın statik ve aerodinamik analizlerini gerçekleştiriyorum. Uçak uçuşa çıkmadan önce bunları simüle ediyorum, simülasyona sokuyorum. Kırım yaşayabilecek alanları belirliyorum ve tekrardan atölyeye dönüp onlar üzerinde değişiklikler yapıyoruz. Dün uçuşa çıktığımız da simülasyon beni yanıltmadı. Yaptığımız tasarım ve yazılımımız başarılı çıktı. Gayet güzel bir uçuş oldu. Devamında artık yeni projelerle insanlarımıza buluşturmayı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.