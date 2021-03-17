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(Özel) Hem ürettiler, hem dezenfekte ettiler hem de 1.8 milyon TL kazandılar

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesindeki Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salgın süreci öncesinde 26 bin liralık eğitim desteği ile başladığı üretimle hem öğrencilerini eğitti hem de Batı Karadeniz Bölgesi’nin dezenfektan, çamaşır suyu ve kolonya ihtiyacını karşıladı. Okul, bir yıllık süreçte hem kurumları ürünleriyle dezenfekte etti hem de 1.8 milyon TL gelir elde etti.

Bilim ve Teknoloji 17.03.2021, 11:19
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(Özel) Hem ürettiler, hem dezenfekte ettiler hem de 1.8 milyon TL kazandılar

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesindeki Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salgın süreci öncesinde 26 bin liralık eğitim desteği ile başladığı üretimle hem öğrencilerini eğitti hem de Batı Karadeniz Bölgesi’nin dezenfektan, çamaşır suyu ve kolonya ihtiyacını karşıladı. Okul, bir yıllık süreçte hem kurumları ürünleriyle dezenfekte etti hem de 1.8 milyon TL gelir elde etti.

Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Alanı, 2019 yılında kalkınma ajansından 26 bin liralık eğitim desteği ile okulun temizlik malzemeleri ihtiyacının karşılanması için projeye başladı. Er-Kim markasını oluşturan okul, günlük bir tonluk üretim hedefiyle çalışmalara başladı. Bölümü tercih eden öğrencilerle hem eğitime hem de uygulamalı olarak üretime geçen okul, ürün çeşitliliğini de geliştirdi. 2020 yılının Mart ayında başlayan okul, Zonguldak’taki kamu kurumlarının dezenfektan ve yüzey temizleyici ihtiyacını karşılamaya başladı.

"İnanıyoruz ki 15 yıl sonra bölgeye deterjan üretimiyle ilgili OSB kurulacak"

Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız, pandemi öncesi kurulan laboratuvarın ihtiyaçları karşılamasıyla hayata geçen projenin pandemiyle daha ileriye taşındığını söyledi. Zonguldak’ın yanı sıra Düzce’ye de dezenfektan, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, kolonya gibi ürünler verildiğini ifade eden Yıldız, önceliğin eğitim olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

"Bizim üretimimiz laboratuvarımızda üç yıl önce başladı. Öncelikle biz bu salgın sürecinden önce de yüzey temizleyici, çamaşır suyu, sıvı sabun, köpük gibi ürünleri üretip kamu kurumlarına döner sermaye bünyesinde veriyorduk. Ancak salgınla farklı bir kanala geçmiş olduk. Salgın sürecinde önce ihtiyaç duyulan ortam dezenfektanı ve el dezenfektanı ihtiyacını büyük oranda okulumuz karşıladı. Sadece ilimizin, ilçelerimizin okulları değil çevre illere de bu konuda yardımcı olduk. Düzce ilindeki okullara, il özel idaresine, ilimizdeki diğer kamu kurumlarına da dezenfektan konusunda istek ve taleplerini karşılayacak düzeyde yardımcı olduk. Bizim öncelikli amacımız eğitim. Uygulamalı eğitim veriyoruz ve bunun için de mutluyuz. Çocuklarımız buradan mezun olduklarında inanıyoruz ki elde ettikleri diplomalar ve iş yeri açma belgeleriyle küçük atölyeler kuracaklar. Kurdukları atölyelerle buradan geniş bir üretim ağı oluşturacaklar. İnanıyoruz ki bundan 15-20 yıl sonra belki Çatalağzı bölgesinde belki daha yakın bir alanda Kimya Teknolojisi ile ilgili deterjan üretimiyle ilgili bir OSB kurulacak. Bölge için ciddi bir istihdam kapısı olacaktır."

"Türkiye’nin 2023 vizyonu içerisinde meslek liselerinin önemi çok büyük"

Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Kamil Zoroğlu, eğitim projesiyle yola çıktıklarını önce küçük kazanlarla üretime geçtiklerine dikkat çekti. Zoroğlu, ürün çeşitliliğini 10’a çıkardıklarını günlük 15 tona kadar üretim yaptıklarının aktaran Zoroğlu şöyle devam etti:

"Ekim ayında kendi okulumuzun ihtiyaçlarıyla yola çıktık. Fakat dünyada bir salgın başladı. Mart ayında ise bölgenin ihtiyacına göre öncelikle hipoklorit çözeltisi ve yüzey dezenfektanı şeklinde işe giriş yaptık. Baktık ki bu işte gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olsun. Batı Karadeniz Bölgesi’nin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Şu anda da geldiğimiz nokta gerçekten iyi. Şu anda ürün çeşitliliğimizi artırdık. 8-10 çeşit ürünümüz var. Kamu kurumlarının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya talibiz. Eğitim projesi ile yola çıktık. Küçük kazanlarımız vardı. Şu anda kazandıkça atölyemize yatırım yaptık. Atölye şu anda çok daha farklı bir atölye oldu. Günlük 15 tona kadar üretim yapabiliyoruz. Öğrencilerimizle beraber daha çok otomasyona döndük. Bu anlamda da çocuklarımızın da katkısı oluyor. Bizim de onlara katkımız oluyor. Bölgemiz dezavantajlı bir bölge olarak görülse biz bunu avantaja çevirdik. Hem eğitim hem öğretim hem de kazanım yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin hepsi çok hevesli. Ablalarını, ağabeylerini görüyorlar. Ne zaman üretime katılacaklarını soruyorlar. Onları da peyderpey üretime alacağız. Öğreteceğiz. Onlar da belli noktaya gelecek. Meslek liseleri devlet meselesi noktasına geldi. Çünkü ara eleman konusunda devletimiz bu anlamda sıkıntılar yaşıyor. Öğrencilerimizi de zaten bu anlamda yetiştirmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar ara eleman tarzındaki bu sadece Kimya alanı içerisinde geçerli değil okulumuzda diğer alanlarımız da var. Bu anlamda öğrencilerimizi iyi bir şekilde yetiştirip kendilerine ileride bir bilezik vermeye çalışıyoruz. İnşallah bunda da meslek liseleri başarılı olacaktır. Türkiye’nin 2023 vizyonu içerisinde meslek liselerinin önemi çok büyük. Bakanımız da bu konuda bize çok destek çıkıyor. Donatım malzemeleri, öğretmen ihtiyacı olsun bu anlamda meslek liselerinin açıkları kapandı. İnşallah bundan sonra daha iyi olacaktır. Üniversite kapısı çocuklarımıza biraz daha açılırsa çocuklarımız bu anlamda çok daha rahat edeceklerdir."

"Bir yıl içerisinde 1.8 milyon TL ciroya ulaştık"

Kimya Teknolojileri Bölümü Öğretmeni Ertuğrul Önal ise "26 bin liralık eğitim desteği aldık. Bu eğitim desteğini 2019 Aralık ayından itibaren faaliyete geçirdik. İlk iki ürünle başladık. Ürün yelpazemiz 9’a çıktı. Üç ürünümüz daha ürün yelpazemizin içine katılacak. 12 ürüne çıkartıyoruz. 26 bin liralık bu destek ile çarpan etkisi yaptık. Bir yıl içerisinde 1.8 milyon TL gibi ciroya ulaştık. Bu çarpan etkisiyle gittik. Hem ürettik hem okullarımızı temizledik. Zonguldak ilimizin komple bütün okullarına, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, Düzce ilimizin müdürlükleri, özel idarelerine hepsine de el dezenfektanını verdik. Çamaşır suyundan diğer ürünlere kadar talepler oldu. Bu arada da öğrencilerimiz hem meslek edindiler. Hem de eğitimini alıyorlar. İleride üniversitede etken olacak hem de iş sahasında kendilerine bir bilezik olacaktır. Meslek liselerinin önemi burada bir kez daha ortaya çıktı. Öğrencilerimizin ürettikleri bu ürünlerle hem de ileri ki hayatlarında meslek sahibi olabileceklerini hem de kazanç sağlayarak kendi ve aile bütçelerine katkı oldu" diye konuştu.

"Hem üretiyoruz hem kazanıyoruz"

11. sınıf öğrencisi Damlanur Çetin, üniversite tercihinde Kimya Bölümü’nü seçeceğini aktararak "Burada hem üretiyoruz hem kazanıyoruz. İleride benim için yapacağım meslekte daha çok etkili olacak. Uygulamalı eğitimlerimizin büyük faydası olacak. Üniversite tercihimde de Kimya bölümünü tercih etmeyi düşünüyorum. Liseye başlamadan önce hiç aklımda yoktu. Bize 9. sınıfta bölüm tanıtımları yapılmıştı. Bir deney yapılmıştı. Çok hoşuma gitmişti. Merakım böyle başladı. O yüzden Kimya bölümünü tercih ettim. Bizim pandemi sürecine katkımız dezenfektan konusunda çok büyük katkımız oldu. Yüzey temizleyici olsun, kolonya da üretiyoruz" diye konuştu.
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