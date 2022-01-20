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(ÖZEL) Görme engelli mesai arkadaşının hayalini böyle gerçekleştirdi

Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Erhan Aksu, kendisiyle aynı okulda çalışan ve civciv yetiştirme hayali olan görme engelli memur için âtıl malzemelerden kuluçka makinesi yaptı.

Bilim ve Teknoloji 20.01.2022, 10:00
(ÖZEL) Görme engelli mesai arkadaşının hayalini böyle gerçekleştirdi

Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Erhan Aksu, kendisiyle aynı okulda çalışan ve civciv yetiştirme hayali olan görme engelli memur için âtıl malzemelerden kuluçka makinesi yaptı.

Lisede görevli yüzde 90 görme engelli memur Erhan Çelik civciv yetiştiriciliği yapmanın hayalini kuruyordu. Çelik, piyasadaki fabrikasyon kuluçka makinelerinin çalışma prensiplerinin görme engellilere uygun olmaması ve dayanıksız materyalden üretilmesi nedeniyle ilk civciv yetiştirme denemelerinde başarısız oldu. Çelik’in yaşadığı sorunlardan bahsetmesi üzerine Müdür Başyardımcısı Erhan Aksu, mesai arkadaşının hayalini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Yaklaşık 6 ay boyunca fikir ve tasarım süreciyle uğraşan Aksu, 1 yıl içerisinde mesai arkadaşı için hazırladığı projeyi tamamladı. Yapım sürecinde âtıl vaziyetteki eşyaları ve geri dönüşüm malzemelerini kullanan Erhan Aksu, görme engeli bulunan Erhan Çelik’in rahatlıkla kullanabilmesi için civciv çıkım süresi boyunca kontrol gerektirmeyen bir kuluçka makinesi yaptı.

“63 yumurtamızdan yüzde 90’lara yakın çıkım aldık”

Kuluçka makinesinin görme engelliler açısından rahat kullanıma sahip olduğuna ve yapı materyallerini geri dönüşüm malzemelerinden temin edildiğini aktaran Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Erhan Aksu, “Projeyi görme engelli bir memur arkadaşımızın uğraşına yardımcı olmak amacıyla yaptım. Onun yaşamış olduğu zorlukları görerek böyle bir proje geliştirmeye çalıştık. Projeye 1 yıl önce başlamıştık ve son 3-4 ay içerisinde gerçekleştirdik. Yüzde 90’ı geri dönüşüm malzemesinden yapıldı. Daha önce kullandığımız âtıl malzemeleri birleştirerek böyle bir proje geliştirdik. Yapım aşamasında diğer makineleri de inceledik. Bunun sonucunda diğer makinelerin sürekli bakım gerektirdiğini gördük. 2-3 günlük süre zarfında su, nem ve sıcaklık ihtiyaçlarının kontrol edilmesi gerekiyordu. Biz de arkadaşımız görme engelli olmasından dolayı bunun önüne geçebilmek için bakım gerektirmeyen bir ünite olsun istedik. Bu ünitede 20 günlük süre sonunda sadece yumurtaları alıp çıkım ünitesine koyuyor ve civcivler yumurtadan çıkmış oluyor. 63 yumurtamızdan yüzde 90’lara yakın çıkım aldık. Bu da bizim için büyük bir başarı oldu” diye konuştu.

“Maalesef göz isteyen bir iş, hocam bunu otomatiğe dönüştürdü”

Piyasadaki kuluçka makinelerinin görme engeli nedeniyle kendisi için kullanışsız olduğuna dikkat çeken memur Erhan Çelik, “Ben hayvanları çok seviyorum, ama bazı sıkıntılar yaşıyordum. Hobi olarak başladım ve birkaç deneme sonucunda civcivlerim öldü. Bu durum da benim için biraz sıkıntı oldu. Böyle bir sorunum olduğunu Müdür Başyardımcısı Erhan Aksu’ya ilettim. Yaklaşık 5-6 boyunca ‘ne yapılabilir’ diye düşündü. Sonrasında da bu makineler ortaya çıktı. Diğer makinelerin birçoğu fabrikasyon ve zayıf malzemelerden yapılıyor. Çarpmaya, temasa karşı çok hassas makineler. Ayrıca o makinelerin nem durumu sıkıntılıydı. Viyollerin taşırılmadan doldurulması gerekiyordu. Onun için de yine âtıl malzemeden bir depo oluşturdu. En önemlisi çıkım süreci boyunca öbür makineleri takip etmemiz gerekiyordu. Bu da maalesef göz isteyen bir iş. Hocam bunu otomatiğe dönüştürdü” dedi.

“Sadece görme engelliler için düşünmemek lazım”

Kuluçka makinesinin sağladığı imkânlar nedeniyle sadece görme engellilerin kullanımı için olmadığını belirten Çelik, “Bunu sadece görme engelliler için de düşünmemek lazım. Ortopedik engelli bir insan da rahatlıkla kullanabilir. Ekstra bir temas istemiyor, göz istemiyor. Bir kere ayarladıktan sonra döngüsü gerçekleşiyor. Bunların hepsi geri dönüşüm malzemesinden; bu da hem ekonomik açıdan avantaj hem de bakım açısından avantaj” ifadelerini kullandı.

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