(ÖZEL) Geleceğin mühendisleri model uçaklarla kendilerini geliştiriyor

Eskişehirli lise öğrencileri kendi tasarladıkları model uçaklar ile geleceğin İnsansız Hava Araçlarına (İHA) ön hazırlık yapıyor.

Eskişehir Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okuldaki model uçak kulübüyle eğlenirkeNöğrenerek kendilerini geleceğe hazırlıyor. Yaklaşık 25 yıldır havacılıkla alakalı çalışmalar yapılan meslek lisesinin son yıllarda model uçak çalışmalarındaki başarısı dikkat çekiyor. Türkiye geneli liselerarası model uçak ve insansız hava aracı yarışmalarında elde ettikleri dereceler ile çalışmalarını süsleyen öğrenciler, derslerinden arta kalan zamanda kulüp odasında vakit geçiriyor. Okuldaki tüm öğrenciler kulüp odasındaki çalışmalara katılarak becerilerini geliştirme ve ilgi alanı olup olmadığını test etme fırsatı yakalıyor. Kulüpte devamlılık sağlan öğrenciler ise elde ettikleri tecrübeler ile geleceklerini inşa ediyorlar.

“İstikbal göklerdedir’ sözüne istinaden tecrübelerimiz aktarıyoruz”

Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Bölümü öğretmeni ve aynı zamanda model uçak kulübünün sorumlusu olan İlker Hakan Evrendilek, yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Katıldıkları yarışmaları ve aldıkları dereceleri anlatan Evrendilek, hobisini okuldaki kulübe aktardığını söyledi. Evrendilek, “Bu okulda yaklaşık 20-25 yıldır model uçak çalışmaları yapıyoruz. Son 15 yıldır bu çalışmaları radyo programlı olarak yapıyoruz. Hobimizi okuldaki kulübe aktardık, diğer kulüplerden bir farkı yok. ‘İstikbal göklerdedir’ sözüne istinaden gençlerimize model uçakları sevdirmeye ve yarışma boyutunda başarılar kazanmak için tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Bursa’da düzenlenen ‘Tasarla Yap Uçur’ yarışmalarına 6 sefer katıldık ve derecelerimiz var. Geçen yıl da Teknofestde TUBİTAK Liseler Arası İHA’ yarışmasına katıldık ve sekizinci olduk. Bu sene yine katıldı, rapor aşamasını geçtik. İkinci rapor hazırlıklarına başladık. Finale kadar gideceğiz İnşallah. Küçük model uçaklarımız var, öğrenciler bu yarışmalara katılmasa bile yıl içerisinde gelip burada el becerilerini geliştirebiliyorlar. Öğrenci sirkülasyonu sürekli devam ederken, bu işe daha fazla ilgi gösterenler, daha fazla ilerlemek isteyen gençlerle çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Elektrik mühendisi olmayı hedefliyorum”

Bu sene onuncu sınıfı bitiren 16 yaşındaki Orhan Berberler, öğretmeni sayesinde model uçaklara ilgi duymaya başladığını anlattı. Burada edindiği tecrübeler sonucunda ileride elektrik mühendisi olmak istediğini söyleyen Berberler şu sözleri söyledi;

“Model uçaklar ile geçtiğimiz korona döneminde canlı derste tanıştık, İlker Hocayla birlikte. Benim buraya ilgili olduğumu gördü ve buraya çağırdı. Onun için geldim ben buraya. Daha önce elektrik işlerine hevesim vardı. Evde projeler yapıyordum, hala yapmaya devam ediyorum. Geçen yıl Teknofest yarışmasına gittik, sekizinci olduk. Bu yıl da oraya gitmeyi hedefliyorum, Allah nasip ederse gideceğiz İnşallah. Okulum bitene kadar burada devam etmek istiyorum. Daha sonrasında elektrik mühendisi olmayı hedefliyorum”

“Bu okula gelmeden önce model uçaklara ilgim yoktu”

Geçen dönem bu okula geçiş yaptığını ve burada model uçaklara ilgi duymaya başladığını belirten 16 yaşındaki Emre Sandıkçı, “Ben bu okula ikinci dönem geldim. ‘Model uçak kulübü var’ dediler, ben de merakımdan dolayı katıldım. Teknofest yarışmasında takım kaptanıydım. Şuan üçüncü uçağımızı yapıyoruz, yeni iyileştirmelerle beraber. Bu okula gelmeden önce model uçaklara ilgim yoktu. Buraya gelince ilgi ve alakam başladı. Ben uçak mühendisi olmayı istiyorum. Model uçak yaparken ilk önce kalıp seçmemiz gerekiyor, agresif ya da stabil uçabilecek olmasına göre değişiyor. Ona göre çizim ve kanat profillerini belirliyoruz” dedi.