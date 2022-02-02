Özdemir Bayraktar’ın ismi ‘Samsun Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne verildi

Cumhurbaşkanlığı tarafından, Özdemir Bayraktar’ın adı ‘Samsun Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne verildi.

Samsun Üniversitesi’ne bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin ismi, “Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı şöyle:

“Samsun Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin adının ‘Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ olarak değiştirilmesine, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatları Kanunu’nun ek 30’uncu maddesi gereğinde karar verilmiştir.”

İnsansız hava araçlarının öncü ismi Özdemir Bayraktar, 18 Ekim 2021’de vefat etmişti.