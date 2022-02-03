Oyunseverleri heyecanlandıracak yüksek performanslı ve trend tasarımlı monitörler

Profesyonellerin ve oyunseverlerin ortak noktası gelişmiş ekranlarda çalışmalarını gerçekleştirip, oyunlarını oynamak. İş dünyasının profesyonelleri ve usta oyuncuların beklentilerini karşılayacak tüm detayları monitörlerinde bir araya getiren Casper da sınırların ötesinde tasarladığı ürünleriyle oyun oynamayı daha keyifli, çalışmayı daha verimli hale getiriyor.

Daha zengin renkler, daha net detaylar ve daha hızlı performansı monitörlerde görmek isteyen birçok kullanıcının çağrısına tasarladığı trend monitörlerle kulak veren Casper, hem iş hem de eğlence için birbirinden farklı ekran teknolojilerine sahip monitörlerini kullanıcıların deneyimlerine sunuyor.

Güçlü ve trend tasarımlara sahip monitörler

Güçlü bilgisayarların ekran yüzünün profesyonel ve geniş olması herkes için önem taşırken, kullanım alanı ve ihtiyaçlara göre de monitör tercihleri değişebiliyor. Özellikle ofis ya da tasarım amaçlı kullanım ile oyun amaçlı kullanımda aranan temel kriterler farklılaşabiliyor. Her kullanıma ve kullanıcıya uygun trend tasarımları güçlü performans sergileyen monitörlerle sunmaya çalışan Casper’ın tasarımcılar, ofis çalışanları ve gamerlar için kullanıma sunduğu 5 farklı monitör bulunuyor.

1. Profesyoneller ve oyuncular için Excalibur 34’’ monitör. Yoğun performansa ihtiyacı olan grafikerler ve oyun tutkunlarının en gözde tercihi olan Excalibur ailesi, yepyeni 34” monitörü ile sadece oyunculara değil, profesyonel kullanımlar için de üstün performans sağlıyor. Verimli çalışmayı ve keyifli oyun oynamayı bir arada kullanıcılara sunan Excalibur 34’’ Monitör, canlı renklerin net halini kullanıcılara oyunun içerisinde olma hissiyle yansıtırken, ince çerçevesi ve ultra geniş ekranı ile daha yüksek çözünürlüğün elde edilmesine de olanak tanıyan bir ekran teknolojisine sahip.

2. Rakiplerin göremediğini gösteren Excalibur 27’’ monitör. Saniyede 2,5 kat daha fazla yenilenme hızına sahip olan ve 144 Hz yenilenme teknolojisi ile 16:9 en boy oranında kesintisiz görüntü elde eden bir monitör. Gölgelenme etkisi olmadan akıcı bir oyun deneyiminin keyfini çıkarmak için tepki süresini 1 milisaniyeye düşüren Excalibur 27’’ Monitör, bu özelliği sayesinde yüksek tempo gerektiren oyunlarda ve ağır ofis işi yüklerinde de hızlı kullanım sağlıyor.

3. Daha minimal ama daha işlevsel Excalibur 24.5’’ monitör. Oyunlar ve ekran kartlarıyla tam uyumlu 24.5" E24FHD-G Oyuncu Monitöründe, gölgelenme etkisinin yaşanmadığı akıcı bir oyun deneyimi için ekran içi sıvı kristallerinin bükülme oranı hızlandırıldı. Tepki süresi 1 milisaniyeye kadar düşürülen Excalibur 24.5’’ Monitörde 165Hz üstün yenileme hızı ile FPS, yarış, gerçek zamanlı strateji ve spor oyunları gibi yüksek tempo gerektiren oyunların yanı sıra ofis ve tasarım programlarında, gecikmeler veya hareket bulanıklığı gibi sorunlar da ortadan kaldırılıyor.

4. İşleri ön plana çıkaran Casper 23.6’’ monitör. Ofis gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış Casper 23.6’’ Monitör ile iş yeri verimliliğini en üst düzeye çıkarılıyor. Çalışmaların her görüş açısından mükemmel görünmesini sağlanırken, uygulamalar, e-tablolar ve daha fazlası ofis masasında modern ve şık tasarıma sahip Casper 23.6 inç monitör ile tamamlanıyor.

5. Ofisler için çok yönlü Casper 21.5" monitör. Casper 21.5" Monitör, para ve enerji tasarrufu sağlayan güvenilir paneli ile dikkat çekiyor. Sahip olduğu HDMI ve VGA portları ve HDMI kablosu sayesinde günlük görüntüleme için çok yönlü bir monitör olan Casper 21.5’’ Monitör, minimum alanda maksimum verimi sağlıyor.