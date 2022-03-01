banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kısıtlamalar yarın kaldırılabilir!
Kısıtlamalar yarın kaldırılabilir!
Ekmeğin kilogram fiyatı 14.28 lira oldu
Ekmeğin kilogram fiyatı 14.28 lira oldu
Bursa'da ekmek 3 lira oldu!
Bursa'da ekmek 3 lira oldu!
Otomobil fiyatları Rusya-Ukrayna savaşından etkilendi! Zam kapıda!
Otomobil fiyatları Rusya-Ukrayna savaşından etkilendi! Zam kapıda!

Oyunlarda NFT'nin Bugünü ve Yarını

Türkiye'nin öncü oyun ve e-ticaret sitelerinden oyunfor.com'un Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, son dönemin popüler başlıklarından olan ve ‘NFT’ olarak bilinen ‘Non-fungible Token’ın oyun açılımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Bilim ve Teknoloji 01.03.2022, 15:34
Oyunlarda NFT'nin Bugünü ve Yarını

Sizi tanımayanlar için kendinizden ve Oyunfor’dan bahsedebilir misiniz?
Tabii ki. Sakarya Üniversitesi - İç Mimarlık ve Anadolu Üniversitesi - İşletme mezunuyum. 10 yıl boyunca oyunfor.com'un tüm departmanlarında çalışma fırsatı buldum. Uzun bir süredir şirketin Genel Müdürlüğü’nü yürütüyorum. 10 yıldır e-ticaret hizmeti veren Oyunfor; Google Play, Microsoft, Steam, Tencent, Gameforge, Ubisoft, Konami ve Riot Games gibi global markaların içinde yer aldığı 85’in üzerinde oyun firmasının Türkiye’deki yetkili satıcısı olarak en geniş oyun kataloğuna sahip ‘oyun satış’ platformlarından biri. Oyunfor.com’u kısaca; oyun anahtarları, e-pin, hediye kartları ve farklı oyun platformlarına ait her tür ürünün güvenli, hızlı ve ucuz bir şekilde satın alınabileceği bir portal olarak tanıtabiliriz.

Uzun bir süredir tüm dünyayı meşgul eden NFT’nin ne olduğuna dair bizi bilgilendirebilir misiniz?
Sözlük anlamıyla NFT’nin; herhangi bir ‘dijital’ varlığın tekil olduğunu ve bir diğer varlığın yerine geçemeyeceğini onaylayan, ‘blok zinciri’ adı verilen dijital bir defterde depolanan bir tür veri birimi olduğunu söyleyebiliriz.


oyunfor.com'un Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu

Bugün itibariyle oyun dünyası adına NFT ne ifade ediyor? İleride ne ifade edecek?
Öncelikle, önceki röportajlarımdan birinde 1.4 milyon kripto para cüzdanının blok zincir tabanlı oyunlar ile bağlantılı olduğunun bilindiğinden bahsetmiştim. Dolayısıyla daha şimdiden kripto para kullanımının ve NFT’nin oyun dünyasınının vazgeçilmez bileşenlerinden biri olacağını söylemek mümkün. Ne var ki NFT’nin oyun dünyasına çok açılı şekilde entegre edilebilmesi için uzunca bir süreye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunun için, Sky Mavis tarafından geliştirilen ve Ethereum tabanlı bir kripto para kullanan Axie Infinity gibi oyunların yaygınlaşması gerekir. Bilmeyenler için şöyle özetleyelim: Oyun; oyuncuların, ‘axies’ olarak bilinen ve NFT olarak dijitalleştirilebilen yaratıkları toplamaları, üretmeleri, yetiştirmeleri, savaşmaları ve takas etmeleri üzerine kurulu. CNBC’nin raporuna göre birçok Filipinli oyunu ‘ana gelir kaynağı’ olarak kullanıyor. Diğer yandan, bahsetmiş olduğumuz ‘çok açılı entegrasyon’, yani yaygınlaşma sürecinin hızlanması, bağımsız stüdyolardan çok AAA oyun geliştiricilerinin ve yayıncılarının devreye girmesi ile olacaktır. Bu, sektörde -NFT özelinde- bir domino etkisi yaratacaktır.
 

Varolan durumdan bahsetmek gerekirse: NFT’nin oyun dünyası özelinde yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel nedir?

Halihazırda EA ve Ubisoft gibi ‘AAA devleri’nin NFT’ye oldukça sıcak baktığını; Ubisoft’un Ghost Recon Breakpoint ile NFT dünyasına hızlı bir giriş yaptığını, hatta oyuncuların NFT kazanımlarını yönetebilmeleri için ‘Ubisoft Quartz’ adında bir platform kurma aşamasında olduğunu biliyoruz. Buna karşın -Ubisoft da dahil olmak üzere- birçok AAA oyun geliştiricisinin ve yayıncısının bu başlığa karşı olabildiğince temkinli yaklaştığını söylememiz gerekir. Bunun altında yatan sebepse hem bahsi geçen firmaların bu 'yeni dünya'yı daha iyi tanımak istemeleri, hem de oyunculardan gelecek olası tepkilerden çekinmeleri çünkü oyuncuların önemli bir kısmı, NFT entegrasyonunun sevdikleri serilerin dokusunu bozacağını düşünüyor ve oyun firmalarının oyuncular üzerinden daha fazla para kazanmak yerine ellerindeki oyunları geliştirmeye odaklanmaları gerektiğini savunuyor. Dünya çapında 75 milyon kopyadan fazla satan Worms’un geliştiricisi ve yayıncısı Team 17 de oyuncularından gelen yoğun tepkiler üzerine ‘MetaWorms NFT’ projesinden çekildiğini açıklamıştı. Haliyle, güncel durumda NFT’nin oyun açılımı konusundaki en büyük engelin oyuncuların bu fikre alışmaları için gereken süre olduğunu düşünüyorum. AAA oyun firmaları da bu süreçte yeni yaklaşımlar geliştirmek zorunda çünkü oyuncu topluluklarını yönetmek her zaman zor olmuştur.

#NFT #oyun #Nonfungible Token
Yorumlar (0)
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18