Oyunlara ilgi ikiye katlandı

Kovid-19’la mücadele kapsamında evde geçen zamanın artmasıyla, Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore satış rekor kırdı. Oyun severlerin ilk tercihi futbol oldu.

13-35 yaş aralığı öne çıkıyor

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Playstore’da oyun satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 100 oranında arttı. Oyunlara ilgi gösteren kullanıcıların yaş aralığı 13-35 olarak belirlendi. Oyunlar yoğun olarak 17.00 - 23.00 saatleri arasında satın alındı, en çok Türk Telekom faturası ile birlikte ödeme yöntemi tercih edildi. Oyun severlerin en fazla ilgi gösterdiği oyun türleri sırasıyla spor, aksiyon ve dövüş olurken ailece oynanabilen, çok oyunculu modu bulunan yapımlar da öne çıktı.

İşte karantinada en çok satan 5 PC oyunu

1-Football Manager 2020: 500 binden fazla gerçek oyuncunun yer aldığı oyunda, onlarca ülkedeki, 2 bin 500 kulüpten biri seçilerek zirveye taşınıyor. Football Manager 2020’de altyapıdan oyuncu yetiştirme ve dünya genelinde çeşitli turnuvalara katılarak menajerlik kimliği geliştirme fırsatı sunuluyor. Playstore fiyatı: 144 TL

https://www.playstore.com/ urun/football-manager-2020

2-Mount & Blade II - Bannerlord: Türk oyun firması TaleWorlds Entertainment tarafından geliştirilen oyunun tamamı Türkçe. Strateji temelli rol yapma oyununda kaleler kuşatılıyor, birlikler kontrol ediliyor ve at üstünde savaşılıyor. Playstore fiyatı: 139 TL

https://www.playstore.com/ urun/mount-blade-ii-bannerlord

3-Red Dead Redemption 2: Rockstar Games tarafından yayınlanan açık dünya temalı vahşi batı oyununda, rakip çetelere karşı mücadele ediliyor. Western atmosferinin gerçekçi bir şekilde yansıtılması oyuncuların en beğendiği unsurların başında geliyor. Playstore fiyatı: 198 TL

https://www.playstore.com/ urun/red-dead-redemption-2

4-Mortal Kombat 11: Etkileyici hikâye sunumu ve gerçekçi grafikleriyle dikkat çeken oyunda, kombo sistemi serinin önceki yapımlarına göre daha gelişmiş. Bu da oyunun tercih sebeplerinin başında geliyor. Playstore fiyatı: 68 TL

https://www.playstore.com/ urun/mortal-kombat-11

5-NBA 2K20: NBA yıldızlarını odağına alan, gerçekçiliği ve müzikleriyle oyuncuların büyük beğenisini kazanan yapım, NBA ruhunu başarılı bir şekilde aktarıyor. Çevrimiçi maçlar da heyecanı zirveye taşıyor. Playstore fiyatı: 75 TL

https://www.playstore.com/ urun/nba-2k20

En çok satan ilk 5 konsol oyunu

1-eFootball PES 2020

Playstore Fiyatı: 299 TL

https://www.playstore.com/ urun/efootball-pes-2020-ps4

2-Resident Evil 3

Playstore fiyatı: 449 TL

https://www.playstore.com/ urun/resident-evil-3-ps4

3-Death Stranding

Playstore fiyatı: 149 TL

https://www.playstore.com/ urun/death-stranding-ps4

4-Control

Playstore fiyatı: 399 TL

https://www.playstore.com/ urun/control-ps4

5-Call Of Duty Infinite Warfare Legacy Edition

Playstore fiyatı: 169 TL

https://www.playstore.com/ urun/call-of-duty-infinite- warfare-legacy-edition-ps4