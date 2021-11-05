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Oyuncuların gözü yüksek FPS değeri veren bilgisayarlarda

En uygun bütçe ile en iyi bilgisayarın oluşturulmasını KUR-AL uygulamasıyla kullanıcılara sunan Casper, yüksek ekran teknolojisi, güçlü RAM, gaming serisi işlemci ve performans serisi ekran kartlarıyla donatılan güç ve performans bilgisayarı Excalibur’la oyunculara aradıkları rekabet üstünlüğünü sağlıyor.

Bilim ve Teknoloji 05.11.2021, 12:27
Oyuncuların gözü yüksek FPS değeri veren bilgisayarlarda

En uygun bütçe ile en iyi bilgisayarın oluşturulmasını KUR-AL uygulamasıyla kullanıcılara sunan Casper, yüksek ekran teknolojisi, güçlü RAM, gaming serisi işlemci ve performans serisi ekran kartlarıyla donatılan güç ve performans bilgisayarı Excalibur’la oyunculara aradıkları rekabet üstünlüğünü sağlıyor.

“Bana FPS değerini söyle, sana görüntü kaliteni söyleyeyim.” sözü belki de çoğu gamer için altın değerindedir. FPS, Hz ya da MS, kulağa bir kripto kod gibi gelse de aslında ekran teknolojilerinin en önemli unsurlarını oluşturuyor. Öyle ki oyunlardaki üstün rekabeti, avantajları ve elde edilecek yüksek keyfi de güçlü ürün ve donanımlar aracılığıyla bu unsurlar sağlıyor. Türkiye’nin teknoloji markalarından Casper da oyunlarda ultra hızı ve görüntülemeyi oyunculara yüksek ekran teknolojisi, güçlü RAM, gaming serisi işlemci ve performans serisi ekran kartlarıyla donatılan güç ve performans bilgisayarı Excalibur’la sağlıyor.

Düşük FPS değeri kötü oyun deneyimi yaşatır

Frames-per-second (FPS) olarak adlandırılan görüntü ölçüm değeri, saniye başına ekranda gösterilen kare sayısını ifade ediyor. Bilgisayarlardaki ekran kartı performansına göre belirlenen FPS daha net ve akıcı görüntüler için önem arz ederken, oranının düşüklüğüyle görüntü kalitesinin ve özellikle rekabet içeren oyunlarda oyuncu performansının düşmesine neden oluyor. Güç ve performans bilgisayarı Excalibur da daha üstün oyun performansı ve yüksek kalitede oyun keyfi yaşamak isteyen oyuncuların yüksek FPS değerlerine ulaşması için güçlü donanımlara sahip oyun bilgisayarlarını sunuyor. Hem dizüstü hem de masaüstü modellerinde NVDIA’nın güçlü RTX serisi ekran kartlarını kullanan Excalibur, oyuncu performansına uygun birbirinden farklı ekran kartı opsiyonları sunuyor. NVIDIA’nın yeni nesil AMPER platformuna sahip RTX3000 serisi ekran kartları ile de Excalibur ultra daha hızlı oyun keyfini oyunculara yaşatıyor.

Takılmalar yaşamadan oyun deneyimi

Oyun oynarken 1 saniye, her şey demektir. 1 saniyede ekranda gösterilen kare sayısını ifaden Hertz değeri ile görüntü kalitesini direkt etkileyen tepkime süreleri de rekabetçi oyunlarda fark oluşturuyor. Rakibe göre “fazla” görüntüyü 1 saniye içerisinde ekranda görebilmek saniye bazında avantaj elde etmeye yararken, rakip oyuncuya karşı daha hızlı tepki vererek oyunu kazanabilme şansı yakalatıyor. Excalibur masaüstü ve dizüstü modellerinde, gaming monitörlerinde yenilenen ekran özelliklerinden biri de 144/240 Hz ekranlara sahip olması ve oyunculara yüksek MS tepkime süreleri ile oyunları daha hızlı oynayabilme fırsatını sağlıyor olması.

Oyuncular KUR-AL’ına göre bilgisayar sahibi oluyor

Oyun oynamak için uygun donanımlara sahip bilgisayarlara erişmek büyük önem arz ediyor. Casper da, oyunculara ihtiyaçlarına uygun bilgisayarları donanım bilgisi olmaksızın kolay, verimli ve bütçelerine yönelik sunabildiği “KUR-AL” projesini hayata geçirdi. Artık kullanıcılar, iş, eğitim, günlük kullanım ve oyun kategorilerinde ihtiyaç ve beklentilerine en uygun seçeneğe bütçelerine uygun bir şekilde kolayca ulaşabiliyor. Aynı zamanda birçok oyunseverin oyun oynarken önem verdiği FPS değerleri de “KUR-AL” uygulamasında görüntülenebiliyor ve bu değerlere uygun bilgisayar tercihleri öneriliyor.

İhtiyaçlara göre kendi bilgisayarınızı kurup alabilmenin en kolay, verimli ve bütçe dostu hali “KUR-AL” uygulamasına da https://www.casper.com.tr/kur-al linkinden ulaşabilirsiniz.

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