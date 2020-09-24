Oyun konsollarında yüzde 50 ek vergi süresi uzatıldı

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, birçok ithal üründe 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olan ek gümrük vergisi kararlarının süresi yıl sonuna uzatıldı.

Ek gümrük vergisi süresi uzatılan ürünlerden biri de video oyun konsolları oldu. Gümrükte yüzde 18 KDV ve yüzde 20 ÖTV uygulanan Xbox, Nintendo Switch ve Playstation gibi oyun konsollarına, 18 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yüzde 50 de ek vergi getirilmişti.

18 Nisan’daki kararda 30 Eylül 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanacağı açıklanan ek verginin süresi, bugün yayımlanan kararla 31 Aralık 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatıldı.

Playstation 5 piyasaya 499 dolar bedelle sunuldu. Sozcu.com.tr olarak geçen hafta yaptığımız hesaplamada, nakliye ve diğer masraflarla bu oyun konsolunun gümrük girişinin 4 bin TL olduğu varsayımı ile 19 Kasım’da Türkiye’de satışa sunulacak ürünün fiyatının o tarihte 6 bin 796 TL olacağını belirtmiştik. Ancak ek vergi kararının uzatılmasıyla, o tarihteki satış fiyatı 8 bin 896 TL’ye yükseldi. Dolar/TL kurundaki artış, fiyatı daha da yukarı çekebilir.