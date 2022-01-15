Oyun geliştiricilerinin şirketleşmesi desteklenecek

Bahçeşehir Üniversitesi oyun yapılanması "BUG Lab", oyun sektörü ve girişimcileri birleştirmeyi hedefleyen projesi ile başvurduğu KOSGEB TEKMER desteği kabul edildi. Bu kapsamda oyun sektöründe yer almak isteyen tüm girişimcilere, oyun prodüksiyonundan pazarlamaya ve iş geliştirmeye kadar gerekli bilgileri ve deneyimleri aktararak, oyun endüstrisine sağlam bir adım atma imkanı sunulacak ve yetişen girişimcilere ön kuluçkadan şirketleşmeye tüm aşamalarda destek sağlanacak.

KOSGEB, TEKMER Destek Programı kapsamında kurum ve kuruluşları, teknoloji tabanlı kuluçka merkezi kurmak ve girişimci ile start-up’lara yönelik iyileştirici ve geliştirici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak için destek sağlıyor. Bu anlamda Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde olan Oyun Endüstrisine Özel Hızlandırma Programı BUG Lab için hazırlanan KOSGEB TEKMER başvurusu kabul edildi. Merkezin aldığı destek ile oyun sektöründe başarılı bir şekilde yol almak isteyen girişimlere profesyonel anlamda aldıkları eğitim ve destek ile ön kuluçkadan şirketleşmeye kadar tüm aşamalar için imkân sağlanacak.

“Oyun tasarımcılarını ve girişimcilerini tekmer başlığı altında buluşturacağız”

Oyun sektöründeki girişimcilerin en büyük sıkıntısının nitelikli eleman açığı olduğu için projenin bu soruna katkı sağlayacağını aktaran BAU Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Nil Girgin, “Bu projeye başvururken aslında eğitimle başlayan işin üretim döngüsünü tamamlamak istedik. Bununla ilgili de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının KOSGEB desteği ve KOSGEB’in vermiş olduğu TEKMER unvanı aslında amacımıza çok uygundu. Oyun takımlarını ve girişimcilerini fakültemizin içerisinde TEKMER başlığında toplamaya karar verdik. Oyun yatırımları Türkiye’de çok büyük satın almalara ve birleşmelere sebep oldu. Bu işin piyasasının büyüklüğü yatırım hacimlerinden de belli. Biz zaten periyodik olarak oyun girişimcilerini, yatırımcılarla, prodüksiyon stüdyolarıyla, oyun sektörünün ekosisteminde yer alan satış ve pazarlama ayağındaki kurumlarla da bir araya getiriyorduk. Temelde aslında BUG Lab TEKMER de ön kuluçka ve kuluçka adı altında şirketleşmiş ve şirketleşmemiş takımlara hizmet veriyor olacak” dedi.

“Başarılı projelerle gelenler de eğitime tabi tutulacak”

Başvuru şartları ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunan Nil Girgin, “Başvuru esnasında onlara hangi temada, hangi platformda bir oyun geliştirmek istediklerini, bu oyunun temasının hedef kitlesinin kim olacağı ve bu oyunu nasıl pazarlamayı düşündüğüne ilişkin standart girişimcilere sorulan sorularımız olacak. Başvuruları alırken herhangi bir eğitim ya da mezuniyet koşulunu ön planda tutmayacağız. Çünkü bu sektörde mesela oyun senaristliği gibi farklı meslekler hiç ummadığınız özgeçmişlerden çıkabilir. O anlamda bizim istediğimiz girişimcilerden BUG Lab TEKMER’e geldiğinde oyun ekosistemine neyi ve nasıl sunmak istiyor olması. Fakat tabi ki seçici davranacağız. Kaç yaşında bir şirket olduğunu, AR-GE tasarım personelini, proje detaylarını soruyor ve inceliyor olacağız. Fakat illa şirketleşmiş olması değil iyi bir oyun fikriyle ve projesiyle gelenleri de aynı şekilde eğitime tabi tutacağız. Önemli olan hayalini bize kanıtlaması” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de yaklaşımı ve içeriği ile ilk ve tek yapı”

BUG Lab Kurucusu Dr. Öğr. Üyesi Güven Çatak ise BUG Lab’ın sektör kapsamında Türkiye’de ilk ve tek olduğunu söyleyerek, “TEKMER desteğini almadan önce bizim zaten 10 yıllık bir maceramız var. Bahçeşehir Oyun Laboratuvarı bir topluluk merkezi olarak 2011’de kuruldu. Yaptığı etkinlik ve girişimler ile İstanbul’daki oyun sahnesini bir araya getiriyor ve bu enerjiden bir oyun yapılanması ortaya çıkıyor. Türkiye’de yaklaşımı ve içeriği ile ilk ve tek yapıdan bahsediyoruz. Oyun Tasarımı lisans ve yüksek lisans programı, ön kuluçka programı ve sanal gerçeklik laboratuvarı gibi bir yapı” diye konuştu.

Proje kapsamında nasıl ilerlenecek?

KOSGEB projesi kapsamında merkez olarak neler yapılacağı hakkında da konuşan Dr. Öğr. Üyesi Güven Çatak, “Laboratuvarımız Bug Lab, KOSGEB’in verdiği destek ile birlikte TEKMER ünvanını aldı. Bu noktadan itibaren Türkiye’deki oyun ekosistemine çok daha profesyonel destekler vermeye başlayacağız. Bu da şu anlama geliyor; ön kuluçka ve kuluçka yapılanmalarımızla birlikte, ilgili oyun firmalarına, geliştirici firmalara, oyun endüstrisinde var olan çeşitli firmalara birçok imkân ve olanak tanınacak. Burada ön kuluçka aşamasında olan ekiplerden, şirketini kurmuş kuluçka aşamasındaki şirketlere kadar birçok farklı ekibe girişimleri için çeşitli destekler sağlayacağız. Onları yatırımcılarla buluşturmaktan tutun insan kaynağı desteğine kadar veya farklı alanlarda teknik bilgi desteğine kadar çok farklı yönlendirmelerimiz olacak” diyerek sözlerini sonlandırdı.