banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı
Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı
Galatasaray’da Torrent imzayı attı
Galatasaray’da Torrent imzayı attı
Kredilerde yasal takip sayısı arttı
Kredilerde yasal takip sayısı arttı

Oyun geliştiricilerinin şirketleşmesi desteklenecek

Bahçeşehir Üniversitesi oyun yapılanması "BUG Lab", oyun sektörü ve girişimcileri birleştirmeyi hedefleyen projesi ile başvurduğu KOSGEB TEKMER desteği kabul edildi. Bu kapsamda oyun sektöründe yer almak isteyen tüm girişimcilere, oyun prodüksiyonundan pazarlamaya ve iş geliştirmeye kadar gerekli bilgileri ve deneyimleri aktararak, oyun endüstrisine sağlam bir adım atma imkanı sunulacak ve yetişen girişimcilere ön kuluçkadan şirketleşmeye tüm aşamalarda destek sağlanacak.

Bilim ve Teknoloji 15.01.2022, 11:17
Oyun geliştiricilerinin şirketleşmesi desteklenecek

Bahçeşehir Üniversitesi oyun yapılanması "BUG Lab", oyun sektörü ve girişimcileri birleştirmeyi hedefleyen projesi ile başvurduğu KOSGEB TEKMER desteği kabul edildi. Bu kapsamda oyun sektöründe yer almak isteyen tüm girişimcilere, oyun prodüksiyonundan pazarlamaya ve iş geliştirmeye kadar gerekli bilgileri ve deneyimleri aktararak, oyun endüstrisine sağlam bir adım atma imkanı sunulacak ve yetişen girişimcilere ön kuluçkadan şirketleşmeye tüm aşamalarda destek sağlanacak.

KOSGEB, TEKMER Destek Programı kapsamında kurum ve kuruluşları, teknoloji tabanlı kuluçka merkezi kurmak ve girişimci ile start-up’lara yönelik iyileştirici ve geliştirici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak için destek sağlıyor. Bu anlamda Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde olan Oyun Endüstrisine Özel Hızlandırma Programı BUG Lab için hazırlanan KOSGEB TEKMER başvurusu kabul edildi. Merkezin aldığı destek ile oyun sektöründe başarılı bir şekilde yol almak isteyen girişimlere profesyonel anlamda aldıkları eğitim ve destek ile ön kuluçkadan şirketleşmeye kadar tüm aşamalar için imkân sağlanacak.

“Oyun tasarımcılarını ve girişimcilerini tekmer başlığı altında buluşturacağız”

Oyun sektöründeki girişimcilerin en büyük sıkıntısının nitelikli eleman açığı olduğu için projenin bu soruna katkı sağlayacağını aktaran BAU Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Nil Girgin, “Bu projeye başvururken aslında eğitimle başlayan işin üretim döngüsünü tamamlamak istedik. Bununla ilgili de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının KOSGEB desteği ve KOSGEB’in vermiş olduğu TEKMER unvanı aslında amacımıza çok uygundu. Oyun takımlarını ve girişimcilerini fakültemizin içerisinde TEKMER başlığında toplamaya karar verdik. Oyun yatırımları Türkiye’de çok büyük satın almalara ve birleşmelere sebep oldu. Bu işin piyasasının büyüklüğü yatırım hacimlerinden de belli. Biz zaten periyodik olarak oyun girişimcilerini, yatırımcılarla, prodüksiyon stüdyolarıyla, oyun sektörünün ekosisteminde yer alan satış ve pazarlama ayağındaki kurumlarla da bir araya getiriyorduk. Temelde aslında BUG Lab TEKMER de ön kuluçka ve kuluçka adı altında şirketleşmiş ve şirketleşmemiş takımlara hizmet veriyor olacak” dedi.

“Başarılı projelerle gelenler de eğitime tabi tutulacak”

Başvuru şartları ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunan Nil Girgin, “Başvuru esnasında onlara hangi temada, hangi platformda bir oyun geliştirmek istediklerini, bu oyunun temasının hedef kitlesinin kim olacağı ve bu oyunu nasıl pazarlamayı düşündüğüne ilişkin standart girişimcilere sorulan sorularımız olacak. Başvuruları alırken herhangi bir eğitim ya da mezuniyet koşulunu ön planda tutmayacağız. Çünkü bu sektörde mesela oyun senaristliği gibi farklı meslekler hiç ummadığınız özgeçmişlerden çıkabilir. O anlamda bizim istediğimiz girişimcilerden BUG Lab TEKMER’e geldiğinde oyun ekosistemine neyi ve nasıl sunmak istiyor olması. Fakat tabi ki seçici davranacağız. Kaç yaşında bir şirket olduğunu, AR-GE tasarım personelini, proje detaylarını soruyor ve inceliyor olacağız. Fakat illa şirketleşmiş olması değil iyi bir oyun fikriyle ve projesiyle gelenleri de aynı şekilde eğitime tabi tutacağız. Önemli olan hayalini bize kanıtlaması” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de yaklaşımı ve içeriği ile ilk ve tek yapı”

BUG Lab Kurucusu Dr. Öğr. Üyesi Güven Çatak ise BUG Lab’ın sektör kapsamında Türkiye’de ilk ve tek olduğunu söyleyerek, “TEKMER desteğini almadan önce bizim zaten 10 yıllık bir maceramız var. Bahçeşehir Oyun Laboratuvarı bir topluluk merkezi olarak 2011’de kuruldu. Yaptığı etkinlik ve girişimler ile İstanbul’daki oyun sahnesini bir araya getiriyor ve bu enerjiden bir oyun yapılanması ortaya çıkıyor. Türkiye’de yaklaşımı ve içeriği ile ilk ve tek yapıdan bahsediyoruz. Oyun Tasarımı lisans ve yüksek lisans programı, ön kuluçka programı ve sanal gerçeklik laboratuvarı gibi bir yapı” diye konuştu.

Proje kapsamında nasıl ilerlenecek?

KOSGEB projesi kapsamında merkez olarak neler yapılacağı hakkında da konuşan Dr. Öğr. Üyesi Güven Çatak, “Laboratuvarımız Bug Lab, KOSGEB’in verdiği destek ile birlikte TEKMER ünvanını aldı. Bu noktadan itibaren Türkiye’deki oyun ekosistemine çok daha profesyonel destekler vermeye başlayacağız. Bu da şu anlama geliyor; ön kuluçka ve kuluçka yapılanmalarımızla birlikte, ilgili oyun firmalarına, geliştirici firmalara, oyun endüstrisinde var olan çeşitli firmalara birçok imkân ve olanak tanınacak. Burada ön kuluçka aşamasında olan ekiplerden, şirketini kurmuş kuluçka aşamasındaki şirketlere kadar birçok farklı ekibe girişimleri için çeşitli destekler sağlayacağız. Onları yatırımcılarla buluşturmaktan tutun insan kaynağı desteğine kadar veya farklı alanlarda teknik bilgi desteğine kadar çok farklı yönlendirmelerimiz olacak” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Beşiktaş 21 32
7. Hatayspor 20 32
8. Gaziantep FK 21 31
9. Sivasspor 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Menemen Belediyespor 20 23
14. Keçiörengücü 19 22
15. Manisa Futbol Kulübü 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Brighton 20 28
9. Wolverhampton Wanderers 19 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 20 24
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11