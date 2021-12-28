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Oyun dünyasının kurallarını baştan yazan 5 teknolojik gelişme

Türkiye’nin teknoloji markalarından Casper’ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur zaman içinde oyun dünyasının kurallarını baştan yazan teknolojik gelişmeleri ve geleceğe dair ipuçları paylaştı.

Bilim ve Teknoloji 28.12.2021, 13:44
Oyun dünyasının kurallarını baştan yazan 5 teknolojik gelişme

Türkiye’nin teknoloji markalarından Casper’ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur zaman içinde oyun dünyasının kurallarını baştan yazan teknolojik gelişmeleri ve geleceğe dair ipuçları paylaştı.

Teknoloji hayatımızın tam merkezinde ve tüm alışkanlıklarımız, hobilerimiz, tamamen teknolojik gelişmelere göre şekilleniyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden gaming dünyası için de Casper’ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur hayal gücünün ötesinde bir ilerleme kaydeden oyun endüstrisinde zaman içinde yaşanan teknolojik gelişmeleri sıraladı.

3D grafiklerle daha gerçekçi bir sanallık

Eski çevrim içi oyunlar, metin tabanlı teknoloji ile iki boyutlu grafiklere dayalıydı. Artık 3D grafiklerin ve özel efektlerin icadıyla ve oyun bilgisayarlarının gelişmesiyle oyunlar daha da gerçekçi bir hale geldi. 3D grafik teknolojisi gerçekçi dokular oluşturmak, fiziksel özellikleri hesaplamak ve nesneler arasında oyun içi etkileşim sağlamak için yeni araçlar ortaya çıkardı. İyi tasarlanmış gerçekçi ayrıntılara sahip özel efektli oyunlardan daha çok keyif alan gamerlerin ise çevrim içi oyun dünyasına kendilerini kaptırmaktan başka seçeneği kalmadı.

AR ve VR teknolojileriyle oyunun keyfi doruklarda

Oyun dünyasını yerinden sarsan en önemli gelişmelerden AR ve VR teknolojileri oyuncuların her zamankinden daha keyifli zaman geçirmesini sağladı. AR ve VR teknolojileri, oyuncuların sanal oyun dünyasıyla daha fazla entegre olabilmesini mümkün kıldı ve fiziksel sınırları ortadan kaldırarak oyun keyfini en üst seviyeye taşıdı.

İnternetin gelişmesiyle artık oyunlar sosyal bir etkinlik

Dört duvarlı bir odanın içinde tek başına oyun oynamak artık eskide kaldı. İnternetin gelişmesi, gamer arkadaşların çevrim içi dünyada bir araya gelmesini sağladı. Daha hızlı ve daha güçlü bir altyapıya sahip gelişmiş internet teknolojileri, grup halinde oynanacak oyunları sanal bir etkinlik haline getirdi.

Güçlü laptoplarla artan oyun oynama alışkanlığı

Mobilleşme ve oyuncu laptopları, oyun dünyasını bugün olduğu yere getirdi denilebilir. Son yıllarda gelişen güçlü işlemciler, ekran ve grafik kartları, üstün depolama alanları ve soğutma sistemleri ile oyuncu laptopları birer performans abidesi haline gelirken, müsait olunan her yerde ve her dakika oyun oynanmasına olanak sağlamasıyla oyunseverlerin sınırlarını ortadan kaldırmasına da yardımcı oldu.

Oyun oynama deneyimini fizikselleştiren teknolojiler

Yüz ve ses tanıma, hareket kontrolleri, yüksek çözünürlüklü ekranlar, giyilebilir konsollar ve daha fazlası. Bu teknolojilerin tek bir amacı var; oyun oynama deneyimini daha gerçekçi hissettirebilmek ve bu konuda başarılı da oldular. Oyunseverler tüm bu teknolojik imkanlarla oyun oynadıklarında sanki oyunun içindeki karaktermiş gibi hissediyor ve bu da sanal dünyanın fizikselleşmesini, daha da benimsenmesini sağlıyor.

Gamerlerin dört gözle beklediği son teknoloji: Hipergerçeklik

Hipergerçeklik, gerçeğe yakın bir oyun deneyimi sağlamak için sanal gerçekliği ve fiziksel gerçekliği bir araya getiriyor. VR ve AR teknolojilerinin buluşması ve bir üst seviyesi olarak düşünülebilecek hipergerçeklik sayesinde oyuncular, bazı sanal nesnelere ulaşabilecek ve hatta onlara fiziksel bir şekilde dokunuyormuş gibi hissedebilecek. Bu teknoloji yavaş yavaş oyun dünyasına giriş yapmaya ve oyunculara benzersiz ve sürükleyici bir oyun deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Oyunseverler ise gerçeklikle sanallığı daha önce hiç olmadığı kadar iç içe geçirecek olan hipergerçeklik teknolojisini dört gözle bekliyor.

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