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Oyun dünyasını yeni yılda ve gelecekte neler bekliyor

Video oyunlarında her on yılda bir trend değişikliği var. Pazarlama ve satış uzmanlarına göre, 2021 yılında oyun endüstrisi yeni bir dönüşüm görecek. Video oyuncuları haftada ortalama yedi saat oyun oynuyor ve bu sayı pandemi kaynaklı olarak da geçtiğimiz yıldan beri artış gösteriyor. Hem profesyonel hem de amatör oyuncular her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni teknolojiler, trendleri ve donanımları heyecanla bekliyorlar.

Bilim ve Teknoloji 25.12.2020, 12:10
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Oyun dünyasını yeni yılda ve gelecekte neler bekliyor

Video oyunlarında her on yılda bir trend değişikliği var. Pazarlama ve satış uzmanlarına göre, 2021 yılında oyun endüstrisi yeni bir dönüşüm görecek. Video oyuncuları haftada ortalama yedi saat oyun oynuyor ve bu sayı pandemi kaynaklı olarak da geçtiğimiz yıldan beri artış gösteriyor. Hem profesyonel hem de amatör oyuncular her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni teknolojiler, trendleri ve donanımları heyecanla bekliyorlar.

Tüm dünyada ve ülkemizde oyun endüstrisi sürekli gelişiyor. Yeni oyun teknolojileri sayesinde kullanıcılar yeni oyun deneyimleri yaşıyorlar. 2021 yılında da oyun dünyasını değiştirecek birçok yeni ve heyecan verici trendler de göreceğiz. Bu yeni teknolojiler ve trendler karşısında bilgisayar teknolojileri de bu yenilikleri karşılayacak oyun teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor. Excalibur, oyun dünyası ve 2021 oyun bilgisayarları trendlerine uyumlu teknolojilerini kullanıcılarla buluşturmaya devam edeceğini açıklayarak gelecekteki oyun teknolojilerini ve oyun severleri nelerin beklediğini inceledi.

Sanal gerçeklik ve fotogerçekçi grafikler

Günümüzde oyun grafikleri oldukça tatmin edici görünse de, fotogerçekçi grafikler sanal gerçeklikle birleştiğini hayal edecek olursak, bu bizi gerçek hayat ve oyun arasındaki farkı ayırt etmekte güçleştirecek. Sanal gerçeklik hali hazırda var, ancak grafikler hala karikatürize kalabiliyor. Bazı oyun şirketleri PC ve konsol oyunlarında fotogerçekçi grafikler üzerinde çalışmaya başladılar, ancak sanal gerçeklik ile birleşmesinde gidilecek çok yol var. En yeni sanal gerçekliğin üç boyutlu grafiklerle oluşturulması ve gerçek hayat gibi görünmesini bekleniyor.

Bulut oyun

Bulut oyunlarının arkasındaki fikir yeni değil ancak gelecekte bu fikir daha fazla gelişecek, PC ve konsollar da bulutu benimseyecek. Sevdiğiniz herhangi bir oyunu cihazınızda canlı bir akış aracılığı ile oynayabilecek, yüksek performanslı sunucular aracılığı ile en yeni oyunları oynayabileceksiniz. Tüm oyunlar bu sunucular aracılığı ile güncel olacağı için, oyun güncellemesi için beklemeyeceksiniz.

El konsolları yeniden geliyor

2000’li yıllarda elinizde bir taşınır oyun cihazınız olsaydı, gerçek bir oyun tutkunu olurdunuz. Nintendo ve Switch çıkana kadar bu tür konsollar görmemiştik ve çıktığında oyuncular tarafından sevildi. Günümüz akıllı telefonları ve güçlü teknolojileri sayesinde mobil oyunlarında da büyük bir artış olduğunu görüyoruz. Tüm bunlar konsol şirketlerinin yeniden el konsolları geliştirmeye başlayacaklarını işaret ediyor.

Sosyal etkili sanal gerçeklik oyunları

Sanal gerçeklik, oyuncuları diğer insanlardan ayıran bir teknoloji olarak görülse de, oyun teknolojisinin geleceği oyunları bireyselden çok toplulukla oynamaya dönüştürecek. Sanal teknolojiyi kullanan oyuncularla etkileşim kurabileceğiniz birçok yeni yol görmeyi bekliyoruz. Bu fikirle hali hazırda ilerleme kaydeden VRChat gibi oyunlar mevcut ve 2021’de bu oyunlar yeni gerçekliğimiz olmaya başlayacak.

Oyun bilgisayarları

Oyun dünyasının yıllar geçse de değişmeyen tek şey rekabet kuşkusuz. Oyuncuların kişisel deneyimi dışında önemsediği en önemli unsurlardan biri de rekabet üstünlüğü. Oyunda rekabet edebilmek ve avantaj sağlayabilmek için teknolojik donanımlarının da gelişen ve yenilenen trendlere ve teknolojilere uyumlu olması gerekir. İstenilen performansta deneyimler elde etmek için GPU ve ekran kartları, işlemcileri, RAM’i, ekran yenilenme hızları, depolama, ses, soğutma sistemlerinin en güncel ve yüksek performansta olması tercih edilir. 2021’de 11. nesil işlemciler, gelişmiş ekran kartları, oyunculara özel farklı tasarımlar ve özel aksesuarlar oyuncularla buluşacak. Excalibur oyun bilgisayarları, dünyadaki oyun endüstrisinin sıkı takipçisi olarak, 2021’in tüm donanım ve teknolojilerini oyun severlerle buluşturmaya devam edecek.

Oyun dünyasını yakından takip etmek ve yeni oyun bilgisayarlarını incelemek için oyun bilgisayarı sayfasından ulaşabilir ve kendinizde özel oyun bilgisayarınızı tasarlayabilirsiniz.
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