Oyun bilgisayarlarında hedef, bölge ülkelere ihracat

Yakın zamanda gerçekleşen satın almalar ve gelişmeler ışığında artan bir ivmeyle yükselişe geçen Türk oyun pazarının ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanan oyun bilgisayarlarında hedef bölge ülkelerine ihracat.

Covid-19 salgınının hem iş hem de gündelik hayatı yeniden tasarlaması bilgisayar satışlarına olumlu yansıdı. 2020’de, bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla 2 milyon sınırını aşan bilgisayar satışlarında oyun bilgisayarlarının payı hayli yüksek. Aidata’nın, oyun bilgisayarı markası ‘Warp’ın kurucusu Kaan Tecdelioğlu, oyun sektörünün hak ettiği bir ürün geliştirdiklerini belirterek, “Konfigürasyon, teknik iyileştirmeler ve tasarımının tamamlanması altı ayı aşkın bir zaman aldı. Türkiye’de geçtiğimiz yıl Ocak-Eylül ayları arasında 100 bin oyun bilgisayarı satışı gerçekleşti. Geçtiğimiz 10 yıl içerisine bilgisayar oyunları konusu ciddi ivme kazandı. Artan yatırımlar, prodüksiyon kaliteleri ve kapsamlarında yeni çığırlar açtı. Bilgisayar oyunları bir bakıma yeni nesil sanat eserleri oldu. Bu projeksiyonda oyunların ve simülasyonların çok da uzak olmayan bir gelecekte yegâne eğlence şekline döneceği beklentisi hayal değil. Diğer yandan, ülkemizde e-spor gün geçtikçe gelişiyor. Federasyonun kurulması ve oyuncuların lisanslanması Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da konuyu ciddiye aldığının bir göstergesi. Zaman zaman büyük çaplı etkinlikler düzenlendiğine de şahit oluyoruz. Bu olumlu hava içinde takım ve oyuncu sayıları gün geçtikçe artıyor. Halihazırda şirketimizde devam eden ve hem yeni başlayanlar hem de profesyonel oyuncuların kendileri için bir yer bulabileceği bir platform çalışması var. Yıl ortasına kadar hazırlıklarımızı tamamlayıp duyurmayı planlıyoruz. Warp ile profesyonel seviyede oyun deneyimi yaşamak isteyen ve kendi ihtiyaçlarının farkında olan hem yeni başlayanlar hem de deneyimli oyunculara ulaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bilgisayar sistemlerinin çok büyük bir bölümünün ithal parçalardan oluştuğunu belirten Tecdelioğlu, “Hal böyle olsa da ‘Made in Turkiye’ etiketli oyun bilgisayarlarımızı bölge ülkelere ihraç etmek orta vadedeki önemli hedeflerimizden biri. Bunu gerçekleştirecek potansiyele ve ekibe sahibiz. Önce iç pazarda konsolide olacağız, ardından yüzde 100 Türk sermayeli Warp’u dünya pazarlarına sunmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.