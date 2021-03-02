Oyun bilgisayarı özelleştirme Excalibur’da

En yeni oyun teknolojilerini kullanıcılarıyla buluşturan Excalibur, “oyun bilgisayarı özelleştirme” ile bilgisayar toplama işleminin en güvenilir ve profesyonel halini sunuyor. Bir oyun bilgisayarında aradığınız ve ihtiyacınız olan birçok donanım seçeneğini oyun severlerle buluşturan Excalibur, özelleştirme sistemi ile yepyeni kullanıcı deneyimi vadediyor.

Günümüz oyun dünyasında kazanmanın şifresi “güçlü bilgisayarlar” olarak tanımlanırken, bilgisayar teknolojileri ve donanımları da gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Oyundaki kişisel deneyim dışında en önemli unsur rekabet üstünlüğü ve avantaj. Oyuncular bu avantajı sağlayabilmek için bilgisayarlarının istedikleri performansta olmasını isteyerek kendi tercihlerine göre farklı oyun bilgisayarına ihtiyaç duyuyor.

İster masaüstü bilgisayar olsun, ister laptop, özelleştireceğiniz oyun bilgisayarlarınız için çok fazla donanım seçeneği arasında karar vermeniz gerekir. Peki, “kendinize özel oyun bilgisayarı” oluştururken neler önemlidir, nelere dikkat edilmelidir?

Oyun bilgisayarı sahibi olmak isteyenler yüksek performans ve güçlü donanımlara ihtiyaç duyar. Özellikle yeni çıkan oyunları oynamayı seviyorsanız, her bir detayı en ince ayrıntısına kadar düşünmeli, birbiriyle uyumlu şekilde çalışacak donanımları bir araya getirmelisiniz. Özelleştireceğiniz bilgisayarda hard disk, ekran kartı, ana kart, RAM gibi ana bileşenlerle birlikte soğutma sistemini, bağlantı kablolarını da ayrıca özenle seçmeniz gerekir. Ayrıca oynamak istediğiniz oyunlara göz atarak ortalama bir sistem gereksinimlerini de belirlemeniz gerekir.

İşlemci seçimi

İyi bir işlemci seçerek diğer donanımların performansları sınırlanmadan performansa odaklanabilirsiniz. Bu nedenle çok çekirdekten oluşan, yeni nesil işlemcileri değerlendirmelisiniz. Intel 10750H serisi gibi yüksek performans sunacak bir işlemciyle üst düzey bir başlangıç yapabilirsiniz.

GPU seçimi

Oyunların etkileyici grafiklerini herhangi bir sınırlama olmaksızın görmek istiyorsanız, GPU olarak GTX 16 ya da RTX 20 serisinden bir model seçebilirsiniz.

RAM ve depolama seçimi

RAM akıcı bir performans elde edebilmek adına minimum 16 GB olmalıdır. Bu sayede ilerleyen dönemlerdeki ek RAM ihtiyacınızı da başlangıç itibariyle karşılayabilirsiniz. Depolama alanında ise SSD gibi yeni nesil teknolojileri tercih etmeniz gerekir. Depolama alanının ne kadar olduğunu ise kendi gereksinimlerinize göre seçebilirsiniz. 512 GB SSD başlangıç ideal olacaktır.

Gaming monitör seçimi

Ekran kartınızın sunacağı eşsiz grafikleri, etkileyici bir şekilde görmek istiyorsanız, monitörünüzün Full HD desteği sunması ve sizin için uygun büyüklükte olmasına dikkat etmelisiniz.

Excalibur ile özelleştir, kendi oyun bilgisayarına sahip ol

Özelleştirilebilen oyun bilgisayarı Excalibur’da ihtiyaç ve performansınıza uygun birçok donanım seçeneğini inceleyebilir, kendinize en ideal oyun bilgisayarını kurabilirsiniz. Hem laptop hem de masaüstü modellerinde geçerli olan “özelleştirme” özelliği ile oyun bilgisayarınıza Casper güvencesi ile sahip olabilirsiniz.

https://www.casper.com.tr/oyun-bilgisayari