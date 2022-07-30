Otonom araçlar Vadi’den geçti, 10 araç TEKNOFEST Karadeniz’de sergilenecek

Otonom araç teknolojileri alanında özgün tasarım ve algoritma geliştiren gençlerin mücadele ettiği Robotaksi yarışması sona erdi. Gerçek pistlere yakın zorlu bir parkurda koşulan yarışma sonucunda belirlenen 10 araç, Türkiye’nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST’te görücüye çıkacak.

TÜBİTAK ve HAVELSAN paydaşlığında Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nin yürütücülüğünde gerçekleştirilen yarışmada, özgün araç kategorisinde 21, hazır araç kategorisinde 9 takım mücadele etti. Özgün araç kategorisinde en özgün yazılım yapan takım Team İMU, en iyi takım ruhuna sahip takım, Beu Ovat oldu. Hazır araç sınıfında en özgün yazılım yapan takım Raclab, en iyi takım ruhuna sahip takım Talos seçildi.

Akıllı şehirlerde otonom araçlar

Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi olarak sivil teknolojiler alanındaki çalışmalarının başında mobilite teknolojileri geldiğini belirterek “Geleceğin akıllı şehirlerinde hâkim mobilite sistemi otonom araçlarla gerçekleşecek. Biz de gençlerimizin bu teknolojinin tüketicisi değil üreticileri olmaları adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019’da Bilişim Vadisi ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması her sene hem katılım açısından hem de yarışma koşulları açısından gelişim gösteriyor. Bu sene, parkurlar gerçek trafik düzenine çok daha uygun şekilde dizayn edildi” dedi.

“Umutlarımızı yükseltti”

Bilişim Vadisi’nin Togg’a da ev sahipliği yaptığını hatırlatan Genel Müdür İbrahimcioğlu, “Dijital dönüşümün yıkıcı teknolojiler alanındaki olumlu etkilerini sivil teknolojilerin her alanına taşımayı hedefleyen projelere devam ediyoruz. Ülkemizde, mobilite teknolojilerinde insan kıymetini artırmayı ve gençlerin kendilerini bu alanda test etmelerine olanak sağlamayı hedeflediğimiz yarışmamızda ortaya çıkan sonuçlar gençlerimize dair umutlarımız tekrar yükseltti. Yarışmaya katılan tüm takımları tebrik ediyorum” diye konuştu.

Dubaların yerini şeritler aldı

İlk kez 2018 yılında TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, 2019’dan itibaren yine TEKNOFEST bünyesinde ve Bilişim Vadisi’nin ana sponsorluğunda koşuldu. Takımlar bu sene daha zorlaştırılmış bir pistte mücadele etti. Geçen senelerden farklı olarak bu yıl yarış alanı gerçek trafiğe daha uygun hale getirildi. Pist alanı büyütüldü. Dubalar kaldırıldı. Bu yıl otonom araçlar dubaları değil şeritleri takip ederek yarıştı.

“Şerit değiştir” komutu

Önceki yıllarda tek şerit olan pist bu kez çift şeride çıktı. Araçlara “Şerit değiştir” komutu verildi. Yarışan araçlar bu yıl ilk kez en zorlu görevlerden biri olan kavşak dönme görevini başarmaya çalıştı. Pistteki yenliklerde biri de engelli parkı oldu. Sürücüsüz araçlardan engelli park tabelasını tanımaları ve bu bölüme park etmemeleri istendi.

Bilişim vadisi’nden araç desteği

Yarışma iki kategoride gerçekleştirildi. Özgün araç sınıfında araçların mekanik üretiminin ve yazılımının tamamını takımlar yaptı. Hazır araç kategorisinde takımlar, TEKNOFEST tarafından sağlanan otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştırdı. Bilişim Vadisi’nin yürütücülüğünde bu sene Ottomotiv, Robo Otomasyon ve Tragger firmalarından araç desteği sağlandı.

32 takımın mücadelesi

Bu yıl Robotaksi yarışmasına 120 takım başvuru yaptı. Özgün araç kategorisinde 21, hazır araç kategorisinde de 9 takım mücadele etti. Yarışmacı takımlarda 275 ekip üyesi yer aldı. Özgün araç kategorisinde en özgün yazılım yapan takım Team İmu, en iyi takım ruhuna sahip takım, Beu Ovat oldu. Hazır araç sınıfında en özgün yazılım yapan takım Raclab, en iyi takım ruhuna sahip takım Talos seçildi. Robotaksi’de mücadele eden 10 araç, 30 Ağustos-4 Eylül arasında Samsun’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST Karadeniz’in tematik sergileme alanında yer alacak.

Yolcu alma ve indirme görevi

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasına lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri, mezunlar; bireysel veya takım halinde katılabiliyor. Takımlar şehir içi trafik durumunu yansıtan bir parkurda otonom sürüş performanslarını sergiliyor. Yarışmada, kurallara uygun olarak yolcu alma, yolcu indirme, park alanına ulaşma, park etme ve doğru rotayı takip etme görevlerini yerine getiren takımlar başarılı sayılıyor.

Trafik kuraları ve engeller

Yarışmada araçlar, şehir içinde adeta bir taksi gibi bir noktadan başka bir noktaya seyahat ediyor. Bu seyahat sırasında yolcu alma işaretiyle yolcular alınarak rota üzerinde işaretli yere bırakılıyor. Araçlardan trafik kurallarına uyarak güzergahta bulunan hareketli veya durağan engelleri algılamaları isteniyor.