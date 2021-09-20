Orman Genel Müdürlüğü, kullandığı yüksek teknolojileri Teknofest’e taşıyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bu yıl dördüncüsü düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline ilk kez katılıyor. OGM, festivalde orman yangınlarında kullandığı İHA (Bayraktar), komuta helikopterleri, arazözler, su tankerleri, insansız kuleler, karar destek sistemi, araç takip sistemi (Arvento) ve Yangın-Cell gibi sahip olduğu teknolojileri sergileyecek. Bu yıl geliştirilen ve depremlerin ormanlara olan etkilerini simüle eden ‘deprem simülasyonu’ ile rüzgarların etkisini gösteren ‘’rüzgâr simülasyonu’’ OGM tarafından ilk defa festivalde gösterilecek.

Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali, bu yıl 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenleniyor. Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan festivale bu yıl ilk kez OGM de yer alacak. Özellikle orman yangınlarının önlenmesi ve erken müdahale edilmesi konusunda yerli ve yabancı en güncel teknolojileri kullanan OGM, etkinlik alanında yer alacak standında TEKNOFEST ziyaretçilerini ağırlayacak. Orman yangınları için kullanılan yerli üretim insansız hava aracı Bayraktar’ı sergileyecek olan OGM ayrıca, komuta helikopterleri (Bell-429), arazözler, su tankerleri, insansız kuleler, karar destek sistemi, araç takip sistemi, Yangın-Cell gibi teknolojileri meraklılarıyla buluşturacak.

İHA görüntüleri canlı olarak izletilecek

Festivale katılanlara anlık olarak İHA’lardan ve kule kameralarından gelen görüntülerin nasıl takip edildiği, araçların yangın mahalline nasıl sevk edildiği ve koordinasyonun nasıl sağlandığını canlı olarak izletilecek.

Türkiye’de ilk örneği olan ve OGM’nin gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri anlık olarak takip edildiğini, raporlandığını ve denetlendiğini gösteren yerli yazılıma sahip Orman Bilgi Sistemi (ORBİS)’de ana ekran ve mobil uygulamaları üzerinden sergilenecek.

Ayrıca dünyada örneği olmayan ve bu yıl geliştirilen, depremlerin ormanlara olan etkilerini simüle eden "deprem simülasyonu" ve rüzgarların ormanlar üzerinde etkisini simüle eden ‘’rüzgâr simülasyonu’’ ilk defa sergilenecektir.