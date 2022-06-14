Ordu’da BİLSEM Festivali

Ordu’da, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ismini taşıyan Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi’nin 2021-2022 eğitim-öğretim yılı festivali başladı.

Üstün yetenekli bireylerin yeteneklerini hızla keşfetmek, geliştirmek ve topluma katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla kurulan ve ulusal ve uluslararası birçok yarışmada önemli derecelere imza atan Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler BİLSEM öğrencileri birbirinden değerli eserlerini sergiledi. 2011 yılından bu yana bilimsel çalışmalarına destek verdiği ve ismini taşıdığı Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezinin 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı festivaline katılan Başkan Güler, eserleri özel olarak inceledi. Başkan, “Çocuklarımızın başarılarının daim olmasını temenni ediyorum” dedi.

“BİLSEM, bilim ve sanatın bir arada olduğu güzide bir kurum”

Ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya katılan ve önemli derecelere elde eden öğrenciler tarafından hazırlanan ve 4 gün sürecek olan serginin açılışına katılan Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bilim ve sanat adına önemli çalışmaların yapıldığı bu eğitim yuvası her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekliyor” diye konuştu.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Katıldığı her ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden BİLSEM’de bulunmaktan dolayı mutluluk yaşıyorum. Ordu’da kendi adımı taşıyan böyle bir eğitim yuvasının olmasından ve buraya katkı sunmak benim için özel önem taşıyor. Burada kıymetli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz var. Bu öğretmen ve öğrencilerimiz Bilim ve Sanat adına önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Burada yapılan çalışmalar sadece ilimizi veya ülkemizi değil tüm Dünya’yı ilgilendiriyor. 4 gün sürecek olan festivalin burada eğitim ve öğretim gören öğrencilerimizin becerilerini ve hayal güçlerini ortaya koyması adına önemsiyorum.”

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından öğrenciler tarafından yapılan birbirinden önemli eserleri özel olarak inceleyen Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, yapılan eserlerle ilgili öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi’nde 4 gün sürecek olan 2021-2022 Yılı BİLSEM festivaline Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yanı sıra Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.