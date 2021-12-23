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Önümüzdeki yıllarda teknoloji sektörünü neler bekliyor

Tarihte ilk masaüstü bilgisayar üretildikten neredeyse 20 yıl sonra ilk laptop üretilmişti ancak günümüzde teknolojinin hızına yetişmek mümkün değil. Teknoloji dünyası her gün farklı bir yenilikle hayatımızı değiştirmeye devam ederken tüketicilerin de heyecanı ve beklentisi artıyor. Casper da bu anlamda 2022’de teknoloji sektörünü domine edecek ve mutlaka takipte kalınması gereken 5 trendi sıraladı.

Bilim ve Teknoloji 23.12.2021, 13:03
Önümüzdeki yıllarda teknoloji sektörünü neler bekliyor

Tarihte ilk masaüstü bilgisayar üretildikten neredeyse 20 yıl sonra ilk laptop üretilmişti ancak günümüzde teknolojinin hızına yetişmek mümkün değil. Teknoloji dünyası her gün farklı bir yenilikle hayatımızı değiştirmeye devam ederken tüketicilerin de heyecanı ve beklentisi artıyor. Casper da bu anlamda 2022’de teknoloji sektörünü domine edecek ve mutlaka takipte kalınması gereken 5 trendi sıraladı.

Teknoloji hızla geliştikçe günden güne daha kullanışlı ve erişilebilir olmayı vaat ediyor. Önüne geçilemez hızda kendini yenileyen teknoloji sektöründen özellikle tüketicilerin de beklentisi gitgide artıyor. Öyle ki 10 yıl öncesine kıyasla geldiğimiz nokta birçok teknoloji meraklısını heyecanlandırıyor. Yapay zeka, yüz veya parmak izi tanıma teknolojileri ya da yüksek hızlı internet herkesin hayatını ve alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyorken, Türkiye’nin teknoloji markası Casper da 2022 ve sonrasında teknoloji dünyasını bekleyen 5 trendi paylaştı.

Markanın paylaşmış oldu 5 trend aşağıdaki gibi sıralandı:

AR teknolojisi online alışverişin vazgeçilmezi olacak

Sanal ortamda alışveriş yapmak 10 yıl öncesine kadar hayal bile edilmesi zorken şimdi artırılmış gerçeklik teknolojisiyle birleşerek müşterilere vazgeçilmez bir deneyim sunuyor. Satıcılar artık gerçekçi 3D ürün modelleri oluşturarak potansiyel alıcıların satın almadan önce ürünü ellerindeymiş gibi görmelerine olanak tanıyor. Tüketicilerin alışveriş yaparken daha doğru ürün tercih etmelerine yardımcı olan AR teknolojisinin, 2022’de online alışverişin yönünü tamamen değiştirmesi bekleniyor.

Teknolojide sürdürülebilirlik önem kazanacak

Son senelerde tüm dünya sürdürülebilirliğe oldukça önem vermeye başladı. Teknoloji sektörü de bu konuda geri kalmıyor ve daha uzun ömürlü cihazlar üretmeye başlıyor. 2022, eski cihazları değiştirmek yerine onarmaya ve yeniden kullanmaya yönelik çalışmaların daha çok ön plana çıkacağı bir sene olacak. Uzun ömürlülüğü artırmak ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak adına yeni cihazların daha sağlam malzemelerden yapılması da bekleniyor. Ayrıca gelecekteki telefonlar, sistem ve güvenlik güncellemelerini daha uzun süre alabileceğinden daha uzun ömürlü kullanılabilecekler.

Performans, bilgisayar tercihinde ön planda olacak.

Uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ya da oyun oynamak için bir bilgisayara olan ihtiyaç arttı. Ancak 2022 ve sonrasında bu ihtiyacın daha yüksek performansa dönüşmesi bekleniyor. Özellikle bir oyun bilgisayarının sağladığı performans kriterleri yoğun grafik ve çalışma isteyen iş alanlarında da tercih ediliyor. Kullanıcılar hem iş hem de eğlence için donanımsal açıdan güçlü masaüstü bilgisayarlara ya da mobilleşmenin verdiği konforla güçlü laptoplara fazlasıyla rağbet gösterecek. Gelecek yıllarda tüketicinin odağında performans yer alacak.

Geleneksel kimlik doğrulama tarihe gömülecek

Şifre girmenin bile artık modası geçiyor. AI ve ML teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla şifre kullanmak yavaş yavaş tarih oluyor. Önümüzdeki yıllarda parmak izi ve biyometrik yüz tanıma özellikli cihazların ve uygulamaların artmasıyla parolasız kimlik doğrulamaya doğru kademeli bir geçişe tanık olunacak. Bu gelişme, yalnızca yüzlerce parolayı hatırlama ve düzenli değiştirme sorununu ortadan kaldırmakla kalmayacak, aynı zamanda siber güvenliği de son derece artıracak.

Yüksek hızlı internete olan ihtiyaç artacak

İnternetsiz teknoloji düşünülemez ancak her internet teknolojiden son derece verim alınmasını da sağlamaz. Sanal ortamdaki 4K videolar, yüksek kaliteli oyunlar gibi birçok içeriğin boyutu büyüdükçe daha hızlı ve güvenilir internet ihtiyacı da artıyor. 5G, 4G’den farkı hissettirecek derecede hızlı. 2021’de küresel 5G bağlantılarının sayısı üç katına çıkarak 670 milyona ulaştı ve 2022’de çok daha geniş bir pazara ulaşması bekleniyor.

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