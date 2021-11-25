Online kodlamada kış dönemi başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri maksadıyla düzenlediği ‘Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online kış dönemi eğitimleri 6 Aralıkta başlıyor.

Robokod Kodlama ve Yazılım Otobüslerinde yüz yüze verilen eğitimler pandemi sebebiyle online yapılmaya devam ediyor. İştirâkin tamamen ücretsiz olduğu eğitimler Zoom programı üzerinden online (canlı) olarak yapılacak. 7-10 ve 11-17 yaş arası öğrencilerin katılabileceği eğitimler 6 - 31 Aralık tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak. Eğitimler, Kodlamaya Giriş Eğitimi (Code.org), Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi, olmak üzere 2 ana başlıktan oluşuyor.