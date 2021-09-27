OnePlus 9 Serisi Türkiye’de!

Küresel teknoloji markası OnePlus, önemli bir kilometre taşını temsil eden en gelişmiş amiral gemisi modeli OnePlus 9 Serisi’ni Türkiye’de tüketicilerin beğenisine sundu. OnePlus 9 Serisi, modern tarihin en ikonik simalarını ve olaylarını ölümsüzleştiren efsanevi profesyonel kamera üreticisi Hasselblad ile uzun vadeli ortaklığın ilk modeli olarak dikkatleri çekiyor. OnePlus’ın yeni amiral gemisindeki kamera sistemi ‘Hasselblad Camera for Mobile’, akıllı telefon fotoğrafçılığına çığır açan birçok yenilik kazandırıyor. Bu yenilikler, şirketin akıllı telefon renk performansı için yeni standardı olan ‘Hasselblad ile Doğal Renk Kalibrasyonu’ ve üstün görüntü kalitesi için birinci sınıf donanımla geliştirildi. OnePlus 9 Serisi ayrıca, en yeni Qualcomm® Snapdragon™ 888 mobil platformu, DisplayMate A+ derecelendirmesine sahip üstün 120Hz Akıcı Ekran 2.0 ekranı ve sektörün sınırlarını zorlayan hızlı şarj çözümleri Warp Charge 65T ve Warp Charge 50W kablosuz şarj desteği ile güçlü bir performansa sahip.

Hasselblad Camera for Mobile

Renk, mobil fotoğrafçılığın kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Hasselblad Camera for Mobile özelliğiyle OnePlus, Hasselblad'ın ikonik renk performansını ilk kez bir akıllı telefona getirmeyi amaçladı. Akıllı telefon kamera sistemlerinin geleneksel kameralardan çok farklı çalışması ve Hasselblad'ın renk performansı ve görüntü işleme için katı kurallarının olması hem OnePlus hem de Hasselblad için önemli zorluklardı. Bu hedefe ulaşmak için OnePlus ve Hasselblad, OnePlus 9 ve 9 Pro sensörlerini birlikte kalibre ettiler ve Hasselblad’ın yüksek renk standartlarını kullanarak çok sayıda laboratuvar testi gerçekleştirdiler. Daha sonra iki şirket, renk performansında ortak bir anlayışın sağlanmasının yanında akıllı telefon kullanıcılarının ihtiyaçlarına ve alışkanlıklarına dayalı renklerin ince ayarını yaparak birlikte çalışmalar yürüttü.

OnePlus 9 Serisi çekilen fotoğraflarda algısal olarak daha doğru ve doğal görünen renkler sunmak için OnePlus'ın renk kalibrasyonunda yeni standard haline gelen Hasselblad ile Doğal Renk Kalibrasyonu kullanılıyor. OnePlus ve Hasselblad arasındaki uzun vadeli ortaklığın ilk ve en önemli sonucu olan bu yeni renk çözümü hem Hasselblad hem de OnePlus araştırma ve geliştirme ekipleri tarafından aylarca kapsamlı doğrulamalar yapılmasını gerektirdi. Uzman bir Hasselblad temsilcisi grubu, önemli geri bildirimler sağladı ve kapsamlı profesyonel fotoğrafçılık deneyimlerini paylaştı. Bu da akıllı telefon kamera deneyimine yeni bir estetik eklenmesine yardımcı oldu.

OnePlus 9 Pro’nun 48MP ana kamerası, etkileyici büyüklükteki 1/1,4” sensöre sahip ve Sony ile birlikte özel olarak tasarlanmış bir IMX789 sensörüyle donatıldı. Sonuç, 2x2 çip üstü lens (OCL), 12 bit RAW, çift yerel ISO ve DOL-HDR gibi önde gelen teknolojilerle sağlanan olağanüstü bir görüntüleme kabiliyeti oldu. Ana kamera, daha yüksek odak hızları, daha fazla renk doğruluğu için dört kat daha fazla renk bilgisi, daha net gündüz ve gece çekimleri ile videolarda azaltılmış hareket bulanıklığı sunuyor.

OnePlus 9 Pro’nun benzersiz 50MP ultra geniş kamerası, gelişmiş görüntü kalitesi ve daha az grenli sonuç veren 1/1,56” Sony IMX766 sensör kullanıyor. Öncü Freeform lensi, gelen ışığı düzeltmek için bir dizi benzersiz eğriler kullanarak fotoğrafların kenarındaki bozulmayı yaklaşık %1 seviyesine düşürüyor. Ultra geniş açı kamerası, aynı zamanda 4 cm’ye kadar yakın mesafe odaklanma özelliğiyle yüksek kaliteli makro fotoğraflar çekmeye de olanak tanıyor.

OnePlus 9 Pro'daki 8MP telefoto kamera, bulanıklığı azaltmak için OIS ile 3.3x (77mm) yakınlaştırma sunuyor ve dijital yakınlaştırmada ise 30x’e kadar çıkıyor. Özel bir monokrom kamera, OnePlus 9 Pro'nun ana kamerasıyla birlikte çalışıyor ve siyah beyaz fotoğraflara detay ve katman ekliyor. Yeni bir tilt-shift özelliği, daha yaratıcı fotoğraflar için bir tilt-shift lensin minyatür efektini taklit ediyor.

OnePlus 9 Pro’nun ana kamerası, yüksek kaliteli videolar için standart 1080p’nin 16 katı piksel sayısına sahip. 8K 30fps'de çekimler yapabiliyor; DOL-HDR ile video çekiminde ve düzenlemede size daha yaratıcı olanaklar sunarken, arkadan aydınlatmalı ortamlarda nesneyi her zaman net bir şekilde görmenizi sağlıyor. OnePlus 9 Pro’nun ultra geniş kamerası, yürürken de hızlandırılmış videolar oluşturabiliyor.

Yeni Hasselblad Pro Modu, düzenleme sonrası sağlam sonuçlar için inanılmaz derecede doğru ve doğal renkler sunuyor. Profesyonel seviyedeki kullanıcılara benzersiz bir Hasselblad deneyimi yaşatmak için Hasselblad’ın görüntü işleme yazılımına dayalı yeni bir kullanıcı arayüzü geliştirildi. Ayrıca, ISO, odak, pozlama süresi, beyaz dengesi ve daha fazlasını ayarlama yeteneğiyle, uzman fotoğrafçıların fotoğraflarına ince ayar yapmaları için benzeri görülmemiş çeşitlilikte kontrol imkanı tanınıyor. Kullanıcılar, diğer akıllı telefonlarda geleneksel olarak bulunan 10 bit RAW ile karşılaştırıldığında, 12 bit RAW formatında 64 kat daha fazla renkte çekim yapabiliyor.

OnePlus 9'daki Hasselblad Camera for Mobile, OnePlus 9 Pro’daki Hasselblad ile Doğal Renk Kalibrasyonu ile aynı geliştirilen renk standartlarını kullanıyor. Üçlü kamera sistemi, kullanıcılara profesyonel düzeyde bir fotoğrafçılık deneyimi sunmak için mobil cihazlarda elde edilen en doğal renklerle çarpıcı görüntüleri yakalama gücü veriyor. OnePlus 9’da kenar bozulmalarını en aza indirmek için, 1/1.56” Sony IMX766 sensör ve benzersiz kavisli Serbest Biçimli Lens ile OnePlus 9 Pro’daki sektör lideri 50MP ultra geniş kamera kullanılıyor. 48MP ana kamera ayrıca, özel olarak tasarlanmış 1/1.43” Sony IMX689 sensör, 2x2 OCL, 12-bit RAW, çift yerel ISO ve 3-HDR sayesinde olağanüstü görüntüleme yeteneklerine sahip. Türkiye’de hem ana hem de geniş açı kamerada Sony IMX sensör kullanan tek ürün olan OnePlus9, geniş açıda en büyük kamera deneyimini sunan ürün olma özelliğine sahip. OnePlus 9’daki kamera sistemi, daha hızlı odaklama, geleneksel 10 bit sensörlere kıyasla 64 kat daha fazla renk bilgisi, daha net gündüz ve gece çekimleri ve videolarda daha yüksek dinamik aralığı sağlıyor. Özel atanmış tek renkli kamera ise ayrıntılı ve katmanlı siyah beyaz fotoğraflar için ana kamerayla birlikte çalışıyor.

120Hz Akıcı Ekran 2.0

OnePlus 9 Serisi’nin 120Hz Akıcı Ekran 2.0 ekranı ne izlerseniz izleyin, sürükleyici bir görüntüleme deneyimi sağlıyor. Ekran, düşük sıcaklıkta polikristalin oksit (LTPO) teknolojisini, üst düzey OLED ekranlarda kullanılan en gelişmiş arka düzlem teknolojisini ve oyunlar için en hızlı dokunma tepkisini entegre eden yeni nesil gelişmiş mobil görüntüleme teknolojisine sahip. Mevcut kullanıcı senaryolarına uyması için LTPO teknolojisi, akıllı telefonların ekranının yenileme hızını 120 Hz'den 1 Hz'ye kadar otomatik olarak ayarlamasını sağlıyor ve önemli ölçüde daha düşük güç tüketimi sunuyor. Hyper Touch teknolojisi ayrıca, işlemci ve ekran arasındaki senkronizasyon hızını önceki teknolojiden altı kata kadar daha hızlı olan 360 Hz'e yükselterek belirli oyunları oynarken çok daha hızlı yanıt süresi sağlıyor.

DisplayMate A+ derecelendirmesi olan OnePlus 9 Pro'nun QHD+, ekranı, 1.300 nit'e kadar en yüksek parlaklık değerinin yanında özgün 10 bit renk derinliği sunuyor ve E4 ışık yayma malzemesi, HDR10+, MEMC, otomatik renk sıcaklığı ayarı, ön ve arka ortam ışığı algılama gibi daha birçok özellikle birlikte geliyor. Ekran, lider profesyonel monitörlerin performansını bile aşan ‘görsel olarak mükemmelden ayırt edilemez’ olarak derecelendirilen renk sunarak en doğru ve doğal renk üretimini sağlıyor.

OnePlus 9’un ise ekranının parlaklığı 1.100 nit'e kadar çıkabiliyor ve HDR10+ sertifikası, HDR videolarını izleme deneyimini iyileştiriyor. Daha akıcı bir otomatik parlaklık kontrolü sunmak için ekran, 8.192 adet parlaklık seviyesine sahip iki ortam ışığı sensörüyle donatıldı. Comfort Tone özelliği ise daha rahat bir okuma deneyimi için ekranın renk sıcaklığını ortama uyacak şekilde ayarlıyor.

Performans

Son teknoloji 5G ile Qualcomm® Snapdragon™ 888 mobil platformu, ışık hızında kullanım ve benzeri görülmemiş güç sunuyor. %25 daha hızlı işlemci performansı ve %35 daha hızlı grafik işlemenin yanında yeni 5nm düğüm boyutuna sahip Qualcomm® Snapdragon™ 888, tek bir şarjla kapsamlı bir kullanıma imkan tanıyarak önemli güç tasarruflarına imza atıyor. OnePlus 9 Serisi, bir OnePlus amiral gemisinde şimdiye kadar sunulan en hızlı ve en sorunsuz deneyimi için hem LPDDR5 RAM hem de UFS 3.1 depolama özellikleriyle birlikte geliyor. LPDDR4X'ten 1,5 kat daha hızlı olan amiral gemisi düzeyindeki LPDDR5 RAM, 6400 Mbps'ye kadar hız sunuyor. Bu teknolojiler, gelişmiş güç tasarrufu yetenekleriyle birlikte 5G hızlarından tam olarak faydalanarak ve çoklu görevleri sorunsuz hale getirerek hiper bağlantılı bir yaşam tarzını tamamlıyor.

Warp Charge

Warp Charge 65T, sadece 15 dakikada tüm gün yetecek bir güç sağlıyor ve sadece 29 dakikada %1’den %100’e şarj edebiliyor. OnePlus 9 Serisi, bu hızlara ulaşırken, şarj esnasında dahili direnci ve ısınmayı azaltmak için geliştirilmiş çift hücreli tasarıma sahip özel 4.500 mAh pilini kullanıyor. Bu da akıllı telefonun pilinin daha uzun dayanmasına ve daha az aralıklarla şarj edilmesine imkan tanıyor.

Sektördeki en hızlı çözümlerden biri olan Warp Charge 50 Wireless, OnePlus’ın şimdiye kadarki en hızlı kablosuz şarj teknolojisi. Warp Charge 50 Wireless, her iki pil hücresinin de 25W'da şarj olmasıyla çoğu kablolu hızlı şarj çözümlerini geride bırakıyor ve yalnızca 43 dakikada %1’den %100’e şarj edebiliyor. Yeni tasarımıyla kablosuz şarj cihazı, iki şarj bobini ile donatıldı. Böylece OnePlus 9 Pro hem kablolu hem de kablosuz olarak aynı hızda şarj edebilme yeteneğine sahip.

OnePlus 9 Pro modelinin kutusundan çıkan güç adaptörü, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve daha fazlası dahil olmak üzere OnePlus marka olmayan cihazları da USB PD veya PPS üzerinden 45W'a kadar turbo şarj etmek için kullanılabiliyor.

Tasarım

Şık bir görünüme sahip OnePlus 9 Serisi, markanın ‘burdenless’ yani engel tanımayan tasarım vizyonunu sürdürüyor. Arka kısımdaki kavisli tasarımı ve hafifliği, akıllı telefona konforlu bir tutuş hissi kazandırıyor. Önceki nesille karşılaştırıldığında, OnePlus 9 Serisi'nin kavisli ekranı, renk değişimlerini ve hatalı dokunuşları en aza indirmek için hassas bir şekilde optimize edildi. Tasarıma ek olarak OnePlus 9 Serisi’nin açma kapama tuşunun üzerinde akıllı telefonu sessiz moda alma seçeneğinin sunulması da dikkat çekici bir özellik olarak kullanıcılara sunuluyor.

OxygenOS 11

Kişiselleştirilmiş bir Android deneyimi sunmak için OnePlus topluluğu ile birlikte geliştirilen OxygenOS 11, OnePlus 9 Serisi’ne hız, akıcılık ve özelleştirme katıyor. Yeni Turbo Boost 3.0 bellek optimizasyonu, arka planda önceki sürüme göre %25'ten fazla uygulamayı açık tutmanıza olanak tanıyor. OnePlus, bunu RAM sıkıştırması ve sanal RAM sayesinde başarıyor. Bu özellik, telefon belleğini RAM'e dönüştürüyor, böylece telefonunuzla çalışmak için daha fazla fiziksel bellek sağlanmış oluyor. Profesyonel Oyun Modu, OnePlus 9 Serisi’nin işlemci gücünü ortaya çıkarıyor ve kullanıcıların en sevdiği mobil oyunlara tam anlamıyla kenetlenebilmeleri için uygulama bildirimlerini, çağrıları ve dikkat dağıtıcı diğer unsurları engelliyor. Geliştirilmiş, beş katmanlı bir oyun sınıfı soğutma sistemi olan OnePlus Cool Play, oyun esnasında ısınmanın dağıtılmasına da yardımcı oluyor.

OnePlus 9 Serisi Teknik Özellikleri