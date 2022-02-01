OMÜ ve Canik Belediyesi arasında TEKNOFEST iş birliği

Samsun merkezli Karadeniz Bölgesi’nde düzenlenecek dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST 2022’nin paydaşları arasındaki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), festivale hazırlık sürecinde Samsun’un yerel yönetimleriyle diyalog kanalını ve iş birliği zeminini güçlendirmeye çalışıyor. Bu kapsamda OMÜ Rektörlüğünü ziyaret eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ile bir araya geldi.

Rektörlük Yönetim Toplantı Salonu’ndaki buluşmada ayrıca; OMÜ Proje Yönetim Ofisi Başkanı Prof. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aktaş, OMÜ TEKNOFEST Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Halil İbrahim Zengin, Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Kemal Tural ile OMÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunu ve Canik Belediyesi TEKNOCANİK projesi Koordinatörü Ömer Faruk Şahin yer aldı.

Rektör Ünal: “Proje eğitimlerinin öğretmenlerimiz açısından kısa vadede pozitif geri dönüşleri olacaktır”

Buluşmada toplantının amacından söz eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun’un TEKNOFEST 2022’ye hazırlanmasında ve bu büyük organizasyondan kazanımlar elde etmesinde OMÜ gibi Canik Belediyesinin de samimi bir gayret içerisinde olduğuna işaret ederek, “Bu süreçte Canik Belediyesinin akademik desteğe ihtiyacı olacak. Akademik destek boyutunun ilk aşamasında TEKNOFEST 2022’ye yönelik projelerin desteğe değer olup olmadığı var. Yani OMÜ olarak bu noktada bir kanaat ihsasında bulunacağız. Bunun ikinci kısmı ise söz konusu desteğin nasıl olacağıyla alakalı. Diğer bir husus da TEKNOFEST 2022’de kalıcı izler bırakacak ve bu sürecin etkisini uzatacak bir çabanın içerisinde olmamız. Belki bu yıl tam olarak olgunlaşamayabilir ama öğretmenlere eğer proje yazma eğitimi verirsek bu eğitimin 2-3 yıl gibi kısa vadede öğretmenlerimiz açısından pozitif geri dönüşleri olacaktır. İşin doğrusu, en doğru yatırımın öğretmenlere yönelik olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte eğer öğretmenlerle sağlıklı bir ilişki ve iletişim kurulabilirse bu iş birliği kalıcı olacaktır ve nitelik olarak da özgün projelerin doğmasına vesile olacaktır. Dolayısıyla bu süreç, ülkemiz ve şehrimiz bakımında çok önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

“Sadece Samsun’u değil, bölgeyi dikkate alarak 2022 yılı içinde de OMÜ’nün laboratuvar altyapısını olabildiğince güçlendireceğiz”

Vizyonlarını ‘araştırma üniversitesi’ olarak belirlediklerine vurgu yapan Rektör Ünal, laboratuvar ve atölyeler başta olmak üzere fiziki mekânlarla ilgili revizyon başlattıklarını hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çalışmaların içinde 24 saat randevu sistemi esaslı olarak kullanılabilecek atölyeler dizisi var. Bizler de bu atölyelerdeki faaliyetlere akademik danışmanlık ve destek vereceğiz ki zaten üniversitenin misyonu budur. İkinci olarak önerdiğimiz husus da laboratuvar desteği. Yanı sıra da farklı amaçlarla kullanılabilecek bir pist projemiz söz konusu. Kısacası sadece Samsun’u değil, bölgeyi dikkate alarak 2022 yılı içinde de OMÜ’nün laboratuvar altyapısını olabildiğince güçlendireceğiz. Yani bu bölgedeki eğitimin, sanayinin ve üretimin ihtiyaç duyduğu altyapıyı sağlamaya çalışıyoruz. TEKNOFEST’te yarışacak takımları da bu çok amaçlı atölye ve laboratuvarlardan yararlandırmayı planlıyoruz.”

Başkan Sandıkçı: “TEKNOFEST’e dair algı ve kültürün kalıcı ve sürdürülebilir olması gerekiyor”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da TEKNOFEST’e dair algı ve kültürün kalıcı ve sürdürülebilir olmasının önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bizler de Canik Belediyesi olarak böyle bir anlayışa sahibiz. Faaliyetleri fotoğraf çektirmek için değil, ülkemiz ve şehrimize yönelik kazanımlarını göz önüne alarak planlamalıyız. TEKNOFEST gibi büyük bir fırsatı da değerlendirmeli ve bu sürece hazırlıklı olmalıyız. Belediye olarak bir çabamız vardı ama bu yeterli değildi ve dolayısıyla bu işte uzman olan arkadaşlarımızı Belediyemize davet ettik. Eğitimcilere sahip olamadıktan sonra bizler bu süreçte binaları yahut atölyeleri inşa etsek de başarıyı yakalayamayız” diye konuştu.

“Amacımız; teknolojik bilgi ve birikimi daha alttaki kuşaklarla tanıştırmak”

Teknolojik ilgiyi bir kuşak daha alta çekmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Sandıkçı, “Bu çerçevede liseli gençlerimizi, imzaladığımız protokol neticesinde üniversite öğrencilerimizle buluşturduk. Şimdi liseli gençler roket yapmaya başladı ve bu roketleri ilerleyen günlerde test edeceğiz. Buradaki hedefimiz; teknolojik bilgi ve birikimi bir önceki kuşakla tanıştırmak ve bu gençlerimize yönelik eğitimleri merkezlerimizde devam ettirmek. Bunların haricinde ortaokul seviyesinde akıllı ve zekâ oyunları sınıflarımız tasarlanıyor. Şubat ayı içerisinde de bu sınıfların açılışı yapılacak. Gençlerimizin projelerine devam etmeleri için maddi desteğe ihtiyacı var. Bizler de Belediyemize başvuran gençlerimize şunu söylüyoruz: ‘Projenize yüzde 100 destek veririz. Tek bir şartımız var, o da bu projenizi Canik’teki tüm liselerde anlatmanız.’ Zaten İstanbul’daki TEKNOFEST’te birinci olan OMÜ Tanyeli Roket Takımı da yolculuğuna böyle başlamıştı. Ayrıca Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Keşif Kampüsü’nü projelendirdik ve TEKNOFEST 2022’ye yetiştirmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Toplantıda Başkan Sandıkçı, Canik Belediyesinin TEKNOFEST 2022 hazırlık ve faaliyetlerini içeren kitapçığı Rektör Ünal ve diğer katılımcı akademisyenlerle paylaştı.

Öte yandan OMÜ TEKNOFEST Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz ise görseller eşliğinde yapım aşamasındaki OMÜ TEKNOFEST Atölyesi ve uygulamalı proje yazma eğitimleri hakkında; Proje Yönetim Ofisi Başkanı Prof. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas da OMÜ’nün destek verdiği projelere dair Başkan İbrahim Sandıkçı’yı bilgilendirdi.

Toplantıda yanı sıra, katılımcılardan OMÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunu ve Canik Belediyesi TEKNOCANİK projesi Koordinatörü Ömer Faruk Şahin, TEKNOFEST’e hazırlık sürecindeki tecrübelerinden ve koordinatör olarak görev yaptığı TEKNOCANİK projesinden bahsetti.

8 saat uzaktan ve 8 saat yüz yüze olmak üzere 16 saatlik eğitimler

TEKNOFEST 2022’ye yönelik OMÜ ile Canik Belediyesi arasında planlanan iş birliğinin içeriğinde 8 saati uzaktan, 8 saati de yüz yüze olmak üzere toplam 16 saatlik eğitimler bulunuyor. Eğitimlerin sonunda ise katılımcılara sertifikaları takdim edilecek.