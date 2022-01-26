OMÜ-TTO patent tescilinde parlayan yıldız

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO) 2021 yılında tescillenen 10 patentiyle bölgenin parlayan yıldızı olmayı sürdürüyor.

OMÜ akademisyenlerinin geliştirdiği ve Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurusu yapılan on patent daha tescillendi. OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi konusunda uzman Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Birimi’nin buluş sahibi akademisyenlerle ortak çalışma yürütmesi ve buluşların patent tescillerinin alınması için Türk Patent ve Marka Kurumu’na gerçekleştirdiği başvurular neticesinde on patent daha tescillendi.

Bununla birlikte 2021 yılında yapılan patent başvurularında önemli bir başarıya daha imza atıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi hak sahipliğinde yapılan ulusal patent başvuru sayılarında da bir önceki yıla göre artış kaydedildi. Başvurudan tescile uzanan yolculukta akademisyen ve girişimcilerin yanında olan Teknoloji Transfer Ofisi, 2021 yılını üstün bir başarı ile tamamladı. Kuruluşundan itibaren yükselişini sürdüren OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi, FSMH alanında bölge kalkınması için özveriyle çalışan ve güven veren bir kurum olmaya devam ediyor.