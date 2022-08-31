OMÜ, TEKNOFEST KARADENİZ’de farkını ortaya koydu

Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ’de yerini alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), farkını ortaya koydu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, 2. gününde de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Festivalde yerini alan OMÜ standı yoğun ilgi gördü.

“TEKNOFEST KARADENİZ’de üretmiş olduğu projeler ile 23 adet finalist takımımız bulunuyor”

Bu yıl OMÜ’den 23 projenin finale kaldığını açıklayan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “OMÜ üretmiş olduğu projeler ile 23 adet finalist takımımız bulunuyor. Şu anda 4 ödülü belirlenen takımımız var. Bu hazırlığın karşılığını almış olduk. Bundan sonraki süreçte Samsun’da 1-2 yıl sonra TEKNOFEST aslında çok daha güçlü esecek, çok daha güçlü takımlarla yarışmaya katılacak. OMÜ farklı etkinliklerle festivale katıldı. Bir yazıcı ile tasarla-üret düzeneği kuruldu. Özellikle yeni gelen arkadaşlarımızın kendileri tasarlayıp, çıktısını alarak heyecan yaşamasını istiyoruz. Festivalin temel anlamı yönlendirmeyi, bilinçlendirmeyi, farkındalık oluşturmayı arzu ediyor. Katılan izleyiciler çocuklarıyla birlikte geliyorlar. Aileler geliyor. Bu aslında TEKNOFEST felsefesinin, kuşağının çok güçlü geldiğini gösteriyor. Sadece çocuklar ya da öğrenciler ilgilenmiyor, veliler öğrencileri bu konularla ilgilenmeleri için bilgilendiriyor. Gelecek açısından önümüzdeki 10 yıl Türkiye için yeni bir dönem anlam ifade ediyor” dedi.

T3 Vakfı ile birlikte değerleme çalışması başlattıklarını ifade eden Rektör Ünal, “TEKNOFEST beklenen heyecanı oluşturdu. Çok büyük bir katılım var. OMÜ, TEKNOFEST KARADENİZ’in paydaş kuruluşu. 11 atölye kurduk ve 40’ın üzerinde projeye destek verdik. Atölyelerde öğrenciler 24 saat kullanabildi. Festivalde üniversite ve T3 Vakfı’nın ortak çalışması olarak bir değerleme çalışması başlatıldı. Bugün itibarıyla hem ziyaretçilere hem yarışmacılara hem paydaş kuruluşlara hem de yöneticilere bir takım sorular sorarak literatüre girmesini ve geleceğe hazırlanmasını istiyoruz. Bunun adı değerleme çalışması ve T3 Vakfı ile ortak yapıyoruz” diye konuştu.