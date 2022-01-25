banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Pfizer ve BioNTech’ten Omicron’a özel aşı
Pfizer ve BioNTech’ten Omicron’a özel aşı
Kızılırmak buz tuttu
Kızılırmak buz tuttu
İstanbul'da kamu personeli yarın izinli sayılacak
İstanbul'da kamu personeli yarın izinli sayılacak
Göztepeli Obinna Nwobodo, ligin en iyisi oldu
Göztepeli Obinna Nwobodo, ligin en iyisi oldu

OMÜ ’TEKNOFEST 2022’de iddialı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da gerçekleşecek TEKNOFEST 2022’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) adına dereceler elde etmeyi hedefleyen takımların danışmanları ile üniversitenin TEKNOFEST temsilcileri bir toplantı yaptı. Toplantıda konuşma yapan OMÜ TEKNOFEST Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, OMÜ’nün TEKNOFEST yarışmalarına takım bazında 100 bin TL, bireysel başvurularda ise 3 bin TL’ye kadar destek verdiğini söyledi.

Bilim ve Teknoloji 25.01.2022, 16:25
OMÜ ’TEKNOFEST 2022’de iddialı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da gerçekleşecek TEKNOFEST 2022’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) adına dereceler elde etmeyi hedefleyen takımların danışmanları ile üniversitenin TEKNOFEST temsilcileri bir toplantı yaptı. Toplantıda konuşma yapan OMÜ TEKNOFEST Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, OMÜ’nün TEKNOFEST yarışmalarına takım bazında 100 bin TL, bireysel başvurularda ise 3 bin TL’ye kadar destek verdiğini söyledi.

Geçen sene İstanbul’da düzenlenen ve 1 milyon 720 bin ziyaretçi sayısıyla dünyanın en büyük teknoloji festivali unvanına sahip olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne Millî Mücadele ateşinin yakıldığı Samsun 2022’de ev sahipliği yapacak. Yıldan yıla artarak çoğalan bir ilgi, heves ve heyecanla takip edilen TEKNOFEST’in bu yılki paydaşları arasında bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) de bu devasa organizasyona yönelik geri sayım başladı. Gerek altyapı çalışmaları gerekse de organizasyonel kabiliyetiyle TEKNOFEST 2022’ye doludizgin hazırlanan OMÜ’de, festival kapsamındaki yarışmalar hakkında öğrenciler ve yarışmacılara ufuk ve farkındalık kazandırmak için yoğun bir mesai yapılıyor. Bu amaçla bu yıl OMÜ adına dereceler elde etmeyi hedefleyen takımların danışmanları ile Üniversitenin TEKNOFEST temsilcileri, yapılan toplantıda bir araya geldi. Toplantıda; TEKNOFEST 2022 yarışmalarının geniş kitlelere duyurulması; yarışmacılar ve öğrencilere verilecek teknik ve sosyal eğitim, yarışma farkındalığının artırılması ve bilim şenliği düzenlenmesi gibi pek çok başlık ele alındı.

“Takım bazında 100 bin , bireysel başvurularda ise 3 bin TL’ye kadar destek”

Toplantıyı Rektörlük adına organize eden OMÜ TEKNOFEST Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz yaptığı açıklamada OMÜ’nün; özellikle 1908 projeleri kapsamında TEKNOFEST yarışmalarına takım bazında 100 bin TL, bireysel başvurularda ise 3 bin TL’ye kadar destek verdiğine dikkat çekerek TEKNOFEST’e rekor düzeyde proje başvurusu yapıldığını dile getirdi.

“Öğrencilerimizin edinecekleri deneyimlerin kendi geleceklerini şekillendirmede yol gösterici olacağını düşünmekteyiz”

Koordinatör Doç. Dr. Gürbüz konuşmasında TEKNOFEST 2022’deki yarışma kategorilerine dair de bilgiler aktararak “Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı teknoloji yarışmaları ile TEKNOFEST 2022; ilk kez düzenlenen Dikey İniş Roket, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma, Hyperloop Geliştirme Yarışmaları ile birlikte toplam 39 farklı teknoloji yarışmasına ev sahipliği yapacak. Samsun merkezli Karadeniz’de ilk kez düzenlenecek TEKNOFEST’te öğrenci ve yarışmacılarımızın potansiyellerini sonuna kadar ortaya koymalarını bekliyoruz. Zira böylesine dev bir organizasyonda edinecekleri deneyimlerin kendi geleceklerini şekillendirmede yol gösterici olacağını düşünmekteyiz. Bu çerçevede ülkemizin ufkuna güç ve değer katmak için hepimiz var gücümüzle çalışmalıyız” dedi.

“TEKNOFEST 2021’deki başarılarımızın; OMÜ’nün bilimsel ve akademik performansına ciddi yansımaları oldu”

TEKNOFEST 2022’nin OMÜ için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Koordinatör Doç. Dr. Gürbüz, sözlerini şöyle sürdürdü: “2021 İstanbul’da yapılan TEKNOFEST’te OMÜ, farklı takımlarla ulaştığı başarılar sayesinde dikkat çekici ve kayda değer kazanımlara imza attı. Üniversitemizin bilimsel ve akademik performansına ciddi yansımaları olan bu başarıların bu yıl ev sahipliğimizde daha da çoğalacağına inanıyoruz.”

“Üniversite bünyesinde kurulan TEKNOFEST Atölyesi, takımların 7 gün 24 saat çalışmalarına imkân sağlayacak”

OMÜ’nün Projelerden Sorumlu Rektör Danışmanı Ekrem Altan ise OMÜ bünyesinde kurulan TEKNOFEST atölyesi sayesinde takımların çalışmalarını 7/24 esasına göre düzenleyebileceğini, böylece takımlar ve öğrenciler arasında bir güçlü bir sinerji doğacağını dile getirdi.

“TEKNOFEST 2021’deki başarılarımız, Üniversitemiz adına umudumuzu perçinledi”

“OMÜ’lü gençlerin TEKNOFEST heyecanı ve tecrübesini yaşamalarını istiyoruz” diyen Danışman Altan, “TEKNOFEST 2022 hazırlık sürecinde destek ve imkân sağlamak için her zaman öğrenci ve yarışmacıların yanındayız. TEKNOFEST’i, ülkemizin kalkınması, geleceğe emin adımlarla yürümesi ve söz sahibi olması bakımından harekete geçirici ve motive edici bir organizasyon olarak görüyoruz. TEKNOFEST 2021’deki başarılarımız, Üniversitemiz adına umudumuzu perçinledi. Şimdi bütün dikkat ve konsantrasyonumuz ile bu yılki yarışmalara odaklandık. İnşallah el ve güç birliği ile önemli başarılar elde ederiz” şeklinde konuştu.

Toplantı, takım danışmanlarının TEKNOFEST 2022’ye yönelik görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11