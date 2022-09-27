OMÜ-KÖKMER’in 2 çalışması hibe almaya hak kazandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÖKMER) tarafından sunulan 2 proje birden Gilead Sciences Türkiye’nin 2013 yılından beri sürdürdüğü destek programı “Gilead ile Hayat Bulan Fikirler” kapsamında, “Bilimsel Projeler” kategorisinde hibe/ödüle değer görüldü.

Gilead Sciences her yıl HIV, viral hepatitler, sistematik mantar enfeksiyonları, onkoloji ve hematolojik maligniteler alanlarında hastalıkların taranmasını, teşhis edilmesini ve/veya uygun tedavilere ulaşılmasını iyileştirmeye yönelik her yıl “Hayat Bulan Fikirler” programı kapsamında sınırlı sayıda projeye destek sağlıyor.

Yürütücülüğünü Merkez Müdürü Öğr. Gör. Dr. Melek Yüce’nin yaptığı, Öğr. Gör. Dr. Esra Albayrak, Prof. Dr. Canan Albayrak, Prof. Dr. Engin Kelkitli, Prof. Dr. Ferhat Say’ın araştırmacı olarak yer aldığı “Histon bağlayıcı protein ailesi üyesi HJURP’un lösemi kök hücrelerinde ekspresyon seviyesinin ve prognostik ilişkisinin belirlenmesi, biyobelirteç potansiyellerinin araştırılması” konulu çalışma 113 bin 129 TL hibe ile; yürütücülüğünü Öğr. Gör. Dr. Esra Albayrak’ın yaptığı, Öğr. Gör. Dr. Melek Yüce, Prof. Dr. Canan Albayrak, Prof. Dr. Mehmet Turgut, Prof. Dr. Ferhat Say’ın araştırmacı olarak yer aldığı ‘’B7 Protein Ailesinin İmmün Düzenleyici Ligandı HHLA-2’ nin Akut Lenfoid ve Kronik Myeloid Lösemi Kök Hücrelerindeki Ekspresyon Profilinin ve Biyomarker Olarak Potansiyelinin Araştırılması” konulu çalışma 110 bin 459 TL hibe almaya hak kazandı.

Gilead Sciences tarafından 19 Ekim 2022 tarihinde Swissotel The Bosphorus’da gerçekleştirilecek olan Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Basın Toplantısı’nda destek almaya hak kazanan projeler kamuya açıklanarak plaketler takdim edilecek.