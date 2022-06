“OkutAra” projesi yanlış park sistemine çare olacak

Erzurum’da Atateknokent bünyesinde faaliyet gösteren Netger A.Ş., araçların yanlış park sistemine çare olarak “OkutAra” projesini geliştirdi. QR kod uygulamasıyla yanlış parklanma yapan araç sahibine ulaşmak daha kolay olacak.

Erzurum’da yer alan Atateknokent bünyesinde bulunan Netger A.Ş. ekibi tamamen yerli olarak yaptıkları “OkutAra” projesiyle hayatı kolaylaştırmak için büyük bir adım attı. “OkutAra” projesinde yazılım ve ürün dahil her şey yerli olarak üretildi. Netger A.Ş. bünyesinde bulunan 3 kişilik ekibin 2 yıl süren çalışma sonucu geliştirdikleri QR kod, ikinci sıra park halindeki çıkışa engel araçlara ulaşımı kolaylaştırdı. Yaptıkları uygulamada QR kodu akıllı telefon kamerasına okutan vatandaşlar, yanlış parklanma yapan araç sahibine mesaj gönderebiliyor.

25 TL’ye QR kod alan kişiler, araba camlarına yapıştırarak kodu telefonlarına okutup uygulamayı etkinleştirebiliyorlar. Vatandaşlar uygulamaya görünmesini istediği bilgileri yazabiliyor. QR kodun bulunduğu araç yanlış parklanma yaptığı zaman zor durumda olan kişi camdaki QR kodu telefon kamerasına okutarak araç sahibine mesaj gönderebiliyor. “OkutAra” uygulamasıyla araba camlarına yazı, kartvizit, numara asmaya artık gerek kalmıyor.

“OkutAra ile numara paylaşmaya son”

Yaptıkları projeyi anlatan Netger A.Ş. Kurucu Müdürü Adem Çamlıkaya, “Araç sahibine günlük hayatta ulaşılması gereken birçok durum olabiliyor. Araç sahipleri, hatalı park yapmış olabiliyor. Engelli park yerlerine park etmiş olabiliyor veya bunun gibi birçok örnek de araba sahibinin ulaşılması gerekebiliyor. İnsanlar araç camlarına kartvizitler, işte telefon numarası, yazılı kağıtlar veya farklı farklı çözümler bularak bunu gidermeye çalışmışlar. Sistematik olarak bunu çözen bir ürün göremedik biz. Herkes telefon numarasını paylaşmak istemiyor. Bunu önlemek için biz OkutAra adında bir uygulama geliştirdik. Bu uygulama bir mobil uygulama ve bir etiketle çalışıyor. Araç sahibi mobil uygulama üzerinden satın aldığı etikete tanımlamasını yapıyor kendine. Daha sonra da yoldan geçen birisi herhangi bir uygulamaya gerek kalmaksızın bunu telefon kamerasından okuttuğu zaman araç sahibinin istediği bilgileri görüyor. Yaptığımız gözlemler çerçevesinde şunu gözlemledik. Araçların camlarında telefon numarasını yapıştırmak istemiyorlar. Çünkü istenmeyen bir sürü durum ortaya çıkabiliyor. OkutAra sayesinde biz buna bir çözüm getirmiş oluyoruz. Gizliliği de sağlayarak araç sahibine ulaşılabilir olabiliyor burada bu da kadınlarımız için çok güzel bir özellik ve sadece kadınlar için de düşünmemek lazım. Yine isteyen herkes telefon numarasını paylaşmak, bu tip çekinceleri olan insanlar telefon numarasını paylaşmadan ulaşılabilir oluyorlar. Hastaneye gittiniz. Aracınızın başında değilsiniz. Hemen on beş dakikalık not bırakıyorum deyip on beş dakika boyunca gözükecek şekilde hastanedeyim. Hemen geleceğim diye not bırakıyorsunuz. Bu süre zarfında o etiket okutan kişiler bu notu görebiliyorlar ve süre sonunda da otomatik olarak bu not siliniyor. Numaranızı hiç aracınızda paylaşmadınız. Ama yine ulaşılabilir oluyorsunuz bu sistemle. Mesela size hazır bildirimler gönderebiliyorlar. İşte aracınızın camı açık kaldı veya aracınızı çekmeniz gerekiyor. Acilen aracınızın başına gelin diye. Bu size bir bildirim olarak geliyor ve siz aracınızın başına gidiyorsunuz veya özel bir durum var. Hiç bildirimlerde de bunun konusu geçmiyor. Size özel olarak uygulama içerisinden mesaj atabiliyor okutan kişiler. Bu da yine telefon numarasını paylaşmadan da ulaşılabilir olmanın bir özelliği aslında. Bizim aslında burada temelde yaptığımız olay nesnelere, mekanlara kimlik kazandırmak. Biz dijital bir kimlik kazandırıyoruz. Ve bunu daha teknolojik hale getirerek aslında geleneksel olarak yapılan telefon numarası paylaşma gibi bazı geleneksel yöntemleri farklı bir boyuta taşıyoruz. Bu da insanların hayatını daha da kolaylaştırıyor” dedi.

Bazı kurumlarla anlaşmaların olduğunu ifade eden Çamlıkaya, “Bunlardan birisi de Erzurum Atatürk Üniversitesi. Atatürk Üniversitesi’nde akademisyenlerin kapılarında bir adet OkutAra etiketi olacak. Bu etiket her bir akademisyenin yine kendi kişisel bilgilerini tercihine bağlı olarak açarak veya açmayarak ulaşılabilir olmasını sağlayacak. Mesela akademisyen o esnada bir yerde derstedir veya farklı bir birimdedir. Öğrenci geldiği zaman hocanın kapısının önünde beklemek zorunda kalıyor. Biz bu noktada hocanın uzaktan kapısına not bırakabilmesini sağlayabileceğiz. Bu sayede öğrenci diyecek ki benim hocam şu anda şurada ve ben işte şu zamanda gelmeliyim veya gelmemeliyim gibi bunlara da çıkarımını yapabilecek. Bizler mesela üniversite yıllarında okurken bunu çok yaşadık. Hocanın kapısına gidiyorsunuz. İşte bir işiniz var, yarım saat belki beklediğiniz oluyor ve hoca gelmiyordu mesela. Bu tip durumlarda OkutAra ile biz önüne geçebileceğiz” diye konuştu.

“Kaybolan evcil hayvanlarınızı bulmakta artık kolaylaşacak”

OkutAra uygulamasının sadece yanlış parklanma için olmadığını ifade eden Çamlıkaya, kaybolan evcil hayvanları da bu sistemle bulmanın kolaylaşacağını söyledi. QR kod evcil hayvanın tasmasına yapıştırılarak telefona okutan sahibi, artık hayvanının nereye gittiğinden haberi olacak. Kaybolan hayvanlar için de vatandaşlar tasmadaki kodu telefonlarına okutarak hayvan sahiplerine mesaj gönderebilecek. Çamlıkaya, “Özellikle biz evcil hayvanlarda bunu yapmak istiyoruz. Evcil hayvan sahiplerinin OkutAra etiketini alarak evcil hayvanlarına işte tasma şeklinde veya farklı versiyonlarda yapacağı şekilde bir çalışmamız mevcut. Bu sayede yine evcil hayvan sahibi, tıpkı arabada olduğu gibi kendi kişisel bilgilerini yazacak ve örnek veriyorum evcil hayvanın kaybolduğu zaman OkutAra etiketini yoldan geçen birisi ve evcil hayvanı bulan birisi diyelim okuttuğu zaman çok rahat bir şekilde bu hayvanın sahibine ulaşabilecek. Bu da evcil hayvanların daha kolay bulunabilmesi noktasında bizleri hem mutlu eden hem de üzerinde severek çalıştığımız bir özellik” ifadelerini kullandı.

“25 TL’ye piyasada satışa sunulmuş durumda”

Çamlıkaya, “Ürünümüz tamamen yerli ve milli imkanlarla yaklaşık 2 yıllık süren bir Ar-Ge faaliyeti sonucunda Erzurum Atateknokent’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bir projesi kapsamında geliştirildi. Şu anda lansman fiyatı olarak 25 TL’ye piyasada satışa sunulmuş durumda. Araç sahipleri ürünü satın alarak araçlarının camlarına yapıştırabilirler ve OkutAra’nın sunmuş olduğu özelliklerden faydalanabilirler’’ açıklamalarında bulundu.