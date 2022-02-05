Öğretim görevlilerinden iş dünyasına kolaylık getirecek 2 yeni cihaz

Samsun’da iki öğretim görevlisi iş dünyasına kolaylık getirecek 2 yeni cihaz geliştirdi ve patentlerini de aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) görev yapan Öğr. Gör. Yusuf Yakut ve Öğr. Gör. Harun Çolak, ‘polar markalama sistemi’ ile ‘lineer hareket sistemli yüzey parlatma ve zımparalama cihazı’ geliştirdi. Patenti alınan cihazlar üreticilere büyük kolaylık getirecek.

Öğretim görevlileri yaptıkları ‘polar markalama sistemi’ ile ‘lineer hareket sistemli yüzey parlatma ve zımparalama cihazı’nın patentini alarak önemli bir başarıya imza attı. Öğretim görevlileri ilk olarak bir parçanın birden fazla noktaya bağlanıp sökülmesi, markalama için kullanılacak el aletinin fazla sayıda olması ve polar markalama işini yapacak kişinin bilgi ve becerisinden kaynaklı oluşabilecek problemlerden dolayı bir polar markalama sistemi geliştirdi. Akademisyenlerin geliştirdiği polar markala sistemi ile birçok kişinin yapacağı iş tek bir alette toplandı.

"Her şeyi tek başına kendisi barındırıyor"

İlk olarak polar markala sistemi hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Yusuf Yakut, “Bu polar markalama sistemi geçmişte yapılan markalama sistemlerinde cetvel, çelik pergel, sivri, çelik uçlu kalemler, gönyeler, değişik ölçme aletleri ile birlikte çelik ve metallerin üzerlerine markalama işlemleri yapılmaktaydı. Çok sayıda el aleti ve el becerisi gerektiren, kişiye bağlı hatanın çok üst düzeyde olduğu sistemler vardı. Geliştirilen bu sistem, saydığımız bütün bu el aletlerini kendisinde barındırıyor. Bunun sayesinde açısal bölüntü yaparken polar markalama ve açısal bölüntüyü tek bir sistem üzerinde farklı aletlere ihtiyaç duyulmadan yapılabiliyor. 2021 yılında patenti onaylandı. 2021 yılın 11. ayında da bunun tescili yapılarak tamamlanmış oldu. Başvuru sahibi Ondokuz Mayıs Üniversitesi’dir” dedi.

“İmalatta oluşabilecek sıkıntıların önüne geçilmiş olacak”

Öğretim Görevlisi Harun Çolak, “Polar markalama aletimiz metallerin üzerinde işaretleme işleminde daha önce ölçmediği, işaretlemeyi yapan teknik elemanın tecrübesine bağlı olarak hatalar minimum veya maksimum düzeyde olmaktaydı. Bizim bu geliştirdiğimiz aparat sayesinde oluşabilecek hatalar minimuma indirildi. Aynı zamanda bizim aletimizi birçok yerde pratik bir şekilde kullanılabilecektir. Kullanmak isteyen kişilerin erişimi çok kolay olacaktır. Hataları da minimuma indirdiği için imalatta olacak sıkıntıların önüne geçilmiş olacaktır” diye konuştu.

“Lineer hareket sistemi ile zımpara ve parlatma cihazı”

Öğretim görevlileri ayrıca devri ve dönüş yönü ayarlanabilen, yüzey özelliklerine göre zımparası kolay değişebilen, parlatma özelliğine göre kuru veya ıslak zımparalama özelliğine sahip, zımparalama veya parlatma sırasında manuel sistem ölçülü lineer (doğrusal) hareket kontrolü ile sürtünme noktasındaki aşınmalara karşı yer değiştirilebilen bir lineer hareket sistemi ile zımpara ve parlatma cihazı yaptı. Cihazla ilgili bilgi veren Yusuf Yakut, “Bu patentimiz de 25 Ocak’ta onaylandı. Ürünümüz lineer hareket sistemi ile zımpara ve parlatma cihazıdır. Zımpara ve parlatma cihazları genellikle manuel bir hareket sistemine sahip değildir. Üründe mengene sistemi mevcuttur. Yani dairesel ve düzlemsel parçalar boyutları farklı da olsa bağlanabilmektedir. Bağlandıktan sonra farklı boyuttaki cisimlerin yüzeylerine zımpara ve parlatma işlemleri yapılabilmektedir. Sulu sistem mevcuttur. Yüzey üzerinde tek bir noktaya maruz bırakılmadan farklı noktalara hareket ettirilmesinde dolayı gezdirilmek suretiyle yüzeyin parlatma işlemi yapılabilmektedir. Yüzeyden alınacak talaş miktarı yukarısında bulunan ölçü sistemine bağlı olarak milimetrik ayarlanabilmektedir. Bu şekilde bir zımparalama ve parlatma cihazı geliştirildi” şeklinde konuştu.