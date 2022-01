Öğrencilere keyifli tatil rehberi

Beklenen zil çaldı, öğrencilerin dört gözle beklediği sömestir tatili de başladı. Yoğun eğitim programının ardından keyifli dakikalar geçirmek isteyen öğrencilere rüya bir tatil için gerekli olan oyun, dizi ve film rehberi ise gençliğin nabzını tutan Türkiye’nin teknoloji markası Casper Excalibur’dan geldi.

Gençliğin nabzını güç ve performans bilgisayarı Excalibur ile ölçen Casper da sömestir tatiline giren öğrencileri unutmadı ve keyifle yapılacak tam sıralı “Excalibur’un Keyifli Tatil Rehberi” listesini yayınladı.

Oyuncuların beklentilerine ve ihtiyaçlarına yönelik binlerce çeşit özellik arasından profesyonelce özelleştirebildikleri oyuncu bilgisayarlarını geliştiren marka, hangi oyunu oynayacakları konusunda kararsız kalan öğrencilere rehberlik edecek son günlerin en heyecan verici oyunlarını şu şekilde listeledi.

“1. Spor tutkunlarını şöyle alalım. İster laptop ister masaüstü oyun bilgisayarı olsun, bir öğrencinin futbol ve basketbol aşkını sorgulamaya hiç gerek yok. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan FIFA 22 ve NBA 2K22 spor oyunları arasında popülerliğini koruyor. Kim bilir belki Kylian Mbappe ile FIFA’da atılacak çok gol, Lebron James ile 2K22’de basılacak çok smaç vardır.

2. Tüm zamanların en iyi yarış oyununda gaza basılsın. Evet, birçok öğrencinin tatil boyunca ekranından kalkmayacağı efsane yarış oyunlardan biri de Forza Horizon 5. Oyunculara sunduğu açık dünyaları her seferinde birçok etkinlik, araç ve doyasıya eğlence ile dolduran Forza’nın keyfine Intel’in 11. Nesil işlemcileri ve NVIDIA’nın RTX ekran kartları ile donatılan Excalibur oyun bilgisayarlarında varmanın tam sırası.

3. Aksiyon severler için en karizmatik görevler. Video oyun sektörü içerisinde belki de en karizmatik karakterlerden biri Ajan 47, her öğrencinin hayalini süslüyor. 2021’e damgasını vuran Hitman 3, bu sömestirde de öğrencilerin görev listesinde. Bir diğer oyun ise uzun süredir PC’ye gelmesi beklenen oyunların oyunu, ödül avcısı God of War! Artık bilgisayarlarda da oynanabilen oyun için öğrencilerin sabahlayacağı günlere merhaba.”

Bu sömestir izlenilecek dizi ve film listesi ise şöyle:

“1. Filmlerde kaybolmak isteyenler. Başrollerini François Cluzet ve Omar Sy’ın paylaştığı, komedi-drama türündeki 2011 yapımı Fransız film Can Dostum, tatilde dostlarını özleyecek olan öğrenciler için farklı bir tattaki film önerisi iken, Chris Gardner’ın biyografisi niteliğinde olanve başrolünü Will Smith’in canlandırdığı, gerçek hayattan uyarlanan 2006 yapımı Umudunu Kaybetme de izlenmesi gereken filmler arasında.

2. Aradığınız dizileştirilen oyunlar mı? Herkesi keyifli derecede şaşırtan ve kendi dünyalarının içine alan The Witcher ve Arcane dizileri öğrencilerin sıralı listesinde en başlarda yer alıyor. Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski’nin aynı adlı kitap serisine dayanan ve oyunu da piyasaları kasıp kavuran The Witcher dizisi bir solukta izlenecekler arasında. Riot Games’in geliştiricisi olduğu dünya çapındaki en popüler oyunlardan olan League of Legends (LoL) oyununun dizi versiyonu Arcane de heyecanlı ve sinematik dünyası ile izleyenleri etkiliyor.”