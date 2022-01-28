banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Zeydan Karalar:
Zeydan Karalar: "Elimizden ne geliyorsa yapacağız”
Onlar Tersanenin Sultanları
Onlar Tersanenin Sultanları
TFF, 1. Lig’de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti
TFF, 1. Lig’de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak

Öğrencilere keyifli tatil rehberi

Beklenen zil çaldı, öğrencilerin dört gözle beklediği sömestir tatili de başladı. Yoğun eğitim programının ardından keyifli dakikalar geçirmek isteyen öğrencilere rüya bir tatil için gerekli olan oyun, dizi ve film rehberi ise gençliğin nabzını tutan Türkiye’nin teknoloji markası Casper Excalibur’dan geldi.

Bilim ve Teknoloji 28.01.2022, 10:49
Öğrencilere keyifli tatil rehberi

Beklenen zil çaldı, öğrencilerin dört gözle beklediği sömestir tatili de başladı. Yoğun eğitim programının ardından keyifli dakikalar geçirmek isteyen öğrencilere rüya bir tatil için gerekli olan oyun, dizi ve film rehberi ise gençliğin nabzını tutan Türkiye’nin teknoloji markası Casper Excalibur’dan geldi.

Gençliğin nabzını güç ve performans bilgisayarı Excalibur ile ölçen Casper da sömestir tatiline giren öğrencileri unutmadı ve keyifle yapılacak tam sıralı “Excalibur’un Keyifli Tatil Rehberi” listesini yayınladı.

Oyuncuların beklentilerine ve ihtiyaçlarına yönelik binlerce çeşit özellik arasından profesyonelce özelleştirebildikleri oyuncu bilgisayarlarını geliştiren marka, hangi oyunu oynayacakları konusunda kararsız kalan öğrencilere rehberlik edecek son günlerin en heyecan verici oyunlarını şu şekilde listeledi.

“1. Spor tutkunlarını şöyle alalım. İster laptop ister masaüstü oyun bilgisayarı olsun, bir öğrencinin futbol ve basketbol aşkını sorgulamaya hiç gerek yok. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan FIFA 22 ve NBA 2K22 spor oyunları arasında popülerliğini koruyor. Kim bilir belki Kylian Mbappe ile FIFA’da atılacak çok gol, Lebron James ile 2K22’de basılacak çok smaç vardır.

2. Tüm zamanların en iyi yarış oyununda gaza basılsın. Evet, birçok öğrencinin tatil boyunca ekranından kalkmayacağı efsane yarış oyunlardan biri de Forza Horizon 5. Oyunculara sunduğu açık dünyaları her seferinde birçok etkinlik, araç ve doyasıya eğlence ile dolduran Forza’nın keyfine Intel’in 11. Nesil işlemcileri ve NVIDIA’nın RTX ekran kartları ile donatılan Excalibur oyun bilgisayarlarında varmanın tam sırası.

3. Aksiyon severler için en karizmatik görevler. Video oyun sektörü içerisinde belki de en karizmatik karakterlerden biri Ajan 47, her öğrencinin hayalini süslüyor. 2021’e damgasını vuran Hitman 3, bu sömestirde de öğrencilerin görev listesinde. Bir diğer oyun ise uzun süredir PC’ye gelmesi beklenen oyunların oyunu, ödül avcısı God of War! Artık bilgisayarlarda da oynanabilen oyun için öğrencilerin sabahlayacağı günlere merhaba.”

Bu sömestir izlenilecek dizi ve film listesi ise şöyle:

“1. Filmlerde kaybolmak isteyenler. Başrollerini François Cluzet ve Omar Sy’ın paylaştığı, komedi-drama türündeki 2011 yapımı Fransız film Can Dostum, tatilde dostlarını özleyecek olan öğrenciler için farklı bir tattaki film önerisi iken, Chris Gardner’ın biyografisi niteliğinde olanve başrolünü Will Smith’in canlandırdığı, gerçek hayattan uyarlanan 2006 yapımı Umudunu Kaybetme de izlenmesi gereken filmler arasında.

2. Aradığınız dizileştirilen oyunlar mı? Herkesi keyifli derecede şaşırtan ve kendi dünyalarının içine alan The Witcher ve Arcane dizileri öğrencilerin sıralı listesinde en başlarda yer alıyor. Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski’nin aynı adlı kitap serisine dayanan ve oyunu da piyasaları kasıp kavuran The Witcher dizisi bir solukta izlenecekler arasında. Riot Games’in geliştiricisi olduğu dünya çapındaki en popüler oyunlardan olan League of Legends (LoL) oyununun dizi versiyonu Arcane de heyecanlı ve sinematik dünyası ile izleyenleri etkiliyor.”

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11