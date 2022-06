Öğrenciler, Amazon UEMasters’ta Avrupa LoL şampiyonu olmak için yarışacak

Üniversite öğrencileri, GGTech tarafından düzenlenen Amazon UEMasters’ta Avrupa LoL şampiyonu olmak için yarışacak.

Üniversite ekosistemi içinde en yüksek seviyedeki e-spor liglerinden biri olarak kabul edilen Amazon UNIVERSITY Esports Masters, Avrupa’nın en iyi üniversite oyuncularının kıyasıya yarıştığı bir rekabet ortamı sunacak.

Yapılan açıklamaya göre League of Legends finalleri, 25 ve 26 Haziran tarihlerinde İspanya’nın Alicante kentindeki Distrito Digital tesislerinde bulunan GGTech genel merkezinde düzenlenecek. Almanya, Hollanda, Polonya ve Türkiye’den gelen ekipler Avrupa League of Legends şampiyonu olmak için mücadele edecek. Geçen mart ayından bu yana 30’dan fazla takım ve 15 ülkeden 220’den fazla oyuncu arasından sıyrılarak Avrupa finalinde yer alan dört takımdan biri olmak amacıyla mücadele etmek zorunda kaldıklarından yarışmanın son etabına ulaşmak ekipler için zorlu bir yolculuk oldu. Bu dört kazanan toplam 11 bin 500 eurodan oluşan bir ödül havuzunu paylaşacak.

Avrupa kazananlar listesine adını yazdırmak için yarışacak takımlar şöyle: Almanya Technical University of Aachen’den AIX Schwer; Polonya AGH University of Science and Technology’den AZS AGH; Hollanda University of Twente’den Esports Team Twente ve Türkiye Erciyes Üniversitesi’nden Yenilmezler ERU.