NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti fiyatı belli oldu

Teknoloji devlerinden NVIDIA, oyun dünyasının en güçlü ekran kartı olan GeForce RTX 3090 Ti modelini 5-7 Ocak 2022'de ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2022 fuarında tanıtmıştı.

RTX 3090 Ti NELER SUNUYOR

FP32 işlem performansı 40TFLOPS seviyesine çıkabilen ekran kartı, böylece RTX 3090ekran kartına göre yüzde 12 artış gösteriyor.

24GB GDDR6X bellek aynı kalırken, hızın 21Gbps olarak belirlenmesi 1008GB/s bant genişliğine imkân tanıyor.

RTX 3090 Ti FİYATI

450W enerji tüketimine ulaşan GeForce RTX 3090 Ti modelinin fiyatı resmi olarak açıklandı.

Yeni RTX 3090 Ti ekran kartının doğrudan NVIDIA tarafından üretilen (Founders Edition)modeli 1.999 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıktı.

Gelecek günlerde ise Asus ve MSI gibi birçok donanım üreticisinin bu ekran kartını üretmeye başlamasıyla, fiyatlar daha da yukarıya çıkacak.

Yeni ekran kartının ASUS TUF Gaming OC modeli 3 bin 683 dolar, ROG Strix LC modeli ise 4 bin 148 dolara ulaşan fiyatlar ile Kanada’daki bir perakende sitesinde daha önce listelenmişti. (habermerkezi)