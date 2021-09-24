Netflix'i en ucuz ve en pahalıya kullanan ülkeler: Türkiye birinci sırada

Netflix, 190’ı aşkın ülkede 209 milyonu aşkın ücretli aboneye hizmet veriyor. Araştırma şirketi Comparitech, Netflix'in abonelik ücretlerini kıyasladı. Türkiye, Netflix’in Özel (Premium) aboneliğinin en ucuza kullanan ülke oldu.

Netflix, düşük gelirli ülkelerde yüksek abone sayısı elde etmek için yerel fiyatlandırmalar yapıyor. Ülke gelirine ve pazar büyüklüğüne göre fiyat avantajı sunuyor.

Netflix'in abone sayısındaki büyümesi yavaşladı. 2021'in ilk iki çeyreğindeki abone artışı, önceki yılların aynı dönemine göre düşüş gösterdi. Netflix, daha fazla kişiyi çekmek için ücretsiz aboneliği test etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Kenya’da test edilmeye başlanan yeni plan ile kullanıcılar herhangi bir ücret ödemeden bazı içerikleri seyredebiliyor. Comparitech araştırma şirketi, Netflix'in son hamlesinin ardından Netflix fiyatları hakkındaki verilerini güncelledi. Netflix'in en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeleri açıkladı.

Netflix'in standart aboneliğini en ucuza kullanan ülkeler:

Standart abonelik fiyatları karşılaştırıldığında Arjantin, dünyanın en ucuz Netflix’ini kullanıyor. Standart abonelik için yaklaşık 4,67 dolarlık ücret talep ediliyor. Standart aboneliğin 40,99 TL’ye sunulduğu Türkiye ise ikinci sırada yer alıyor. Kişi başına düşen yıllık ortalama gelirin yıllık Netlflix abonelik ücretine oranı yüzde 0,5 ve yüzde 0,6’ya denk geliyor. Yani Türkiye'deki kullanıcılar yıllık gelirlerinin yüzde 0,6'sını Netflix'e ayırması gerekiyor. Netflix'in fiyat avantajına rağmen bu oran Netflix'in pahalı olduğu ülkelere göre yüksek.

Hindistan’da 8,81 dolarlık abonelik ücreti talep ediliyor. Bu tutar yıllık ortalama gelirin yüzde 5’ine denk geliyor. Hindistan, Netflix'e erişimin en zor olduğu ülke konumunda.

Netflix'in Özel (Premium) aboneliğini en ucuza kullanan ülke: Türkiye

Netflix'in Özel (Premium) abonelik seçeneğinde 4K HDR görüntü ve aynı anda 4 farklı cihazda izleme özellikleri sunuluyor. Bu abonelik seçeneği Türkiye'de 54,99 TL olarak ücretlendiriliyor. Yaklşık 6,27 dolara denk gelen bu tutar listenin tepesinde yer alıyor. Türkiye'yi 7,49 dolar ile Arjantin takip ediyor.

Netflix'in Özel (Premium) aboneliğini en ucuza kullanan ülkeler Ülke Aylık ücret - Premium ($) Ortalama yıllık gelir Yıllık gelirdeki payı Türkiye $7.49 $9,690 0.93% Arjantin $7.87 $11,130 0.85% Brezilya $8.65 $9,130 1.14% Hindistan $10.90 $2,130 6.14% Güney Afrika $10.99 $6,040 2.18% Kolombiya $11.40 $6,510 2.10% Filipinler $11.41 $3,850 3.56% Peru $12.39 $6,740 2.21% Endonezya $13.23 $4,050 3.92% Güney Kore $13.26 $33,790 0.47%

Netflix'in Özel (Premium) aboneliğini en pahalıya kullanan ülkeler Ülke Aylık ücret - Premium ($) Ortalama yıllık gelir Yıllık gelirdeki payı İsviçre $24.77 $66,567 0.45% İrlanda $22.07 $50,490 0.52% Avusturya $22.07 $53,903 0.49% Danimarka $21.30 $57,150 0.45% Almanya $22.07 $53,638 0.49% Fransa $19.62 $46,481 0.51% İtalya $19.62 $39,189 0.60% Belçika $19.62 $55,590 0.42% İspanya $19.62 $38,758 0.61% Finlandiya $19.62 $45,698 0.52%





Kaynak: Donanım Haber

https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/countries-netflix-cost/

https://www.statista.com/chart/25816/top-8-countries-with-cheapest-netflix-standard-plans/