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Netflix abonelik ücretlerine zam yaptı! İşte Netflix temel, standart, özel paket yeni fiyat listesi

Popüler dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerine zam yaptı. Söz konusu kararın ardından yeni fiyatlar merak konusu oldu. İşte Netflix Türkiye zamlı abonelik ücretleri..

Bilim ve Teknoloji 06.04.2022, 12:03
Netflix abonelik ücretlerine zam yaptı! İşte Netflix temel, standart, özel paket yeni fiyat listesi

Dünya genelinde milyonlarca abonesi bulunan popüler çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, binlerce farklı içeriğe ev sahipliği yapıyor.

Film, dizi, anime ve belgesel gibi çok sayıda ödüllü yapımı bünyesinde barındıran Netflix'in Türkiye'de de milyonlarca kullanıcısı bulunuyor.

Ancak bir yılı aşkın süredir Türkiye'deki üyelik ücretlerini değiştirmeyen Netflix, kullanıcılarını üzecek bir karar aldı.

Kullanıcıların akıllı telefon, tablet, Akıllı TV, dizüstü bilgisayarlarından aylık ödedikleri sabit ücretle kullandıkları platform, üyelik ücretlerine zam yaptı.

Söz konusu kararın ardından Netflix Türkiye'nin yeni abonelik ücretleri merak konusu oldu. İşte Netflix temel, standart, özel paket yeni fiyat listesi...

NETFLİX TÜRKİYE'DEN ZAM AÇIKLAMASI

Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerine 7 Nisan 2022 Salı günü itibarıyla zam yaptı. Netflix Türkiye'den zam kararına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Günümüzde keyifli vakit geçirmek için her zamankinden daha fazla seçenek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle üyelerimize sunduğumuz deneyimi daha da geliştirmek için aralıksız çalışıyoruz. Ancak geniş bir yelpazede en kaliteli içerikleri sunmaya ve Kulüp, Pera Palas’ta Gece Yarısı, Stranger Things gibi benzersiz yapımlara yatırım yapmaya devam edebilmek için Türkiye'deki ücretlerimizi güncellememiz gerekiyor. Her zaman olduğu gibi zengin içerik kütüphanemize eksiksiz erişim sağlayan üç üyelik seçeneği arasından bütçenize uygun bir plan seçebilirsiniz.''

NETFLİX YENİ ABONELİK ÜCRETLERİ

Bir yılı aşkın süredir Türkiye'deki üyelik ücretlerini değiştirmeyen Netflix, bugünden itibaren aylık 37,99 TL'den başlayan seçeneklerle yoluna devam edecek.

Ücretlendirme yeni üyeler için 5 Nisan’da devreye girerken, mevcut üyeler için bir sonraki fatura tarihinden itibaren uygulanacak.

Netlfix'in abonelik ücretine zam kararı alınmasının ardından standart paketin yeni fiyatı, 4K çözünürlük sunan özel paketin eski fiyatını geçti.

İşte Netflix Türkiye'nin yeni abonelik  fiyatları:

Temel Plan ücreti 26,99 TL'den 37,99 TL'ye,

Standart Plan ücreti 40,99 TL'den 57,99 TL'ye,

Özel Plan ücreti ise 54,99 TL'den 77,99 TL'ye yükseldi. (habermerkezi)

#netflix
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