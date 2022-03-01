Netaş’tan dünya şampiyonu yerli sunucu

Netaş, dünya telekomünikasyon teknolojileri devi ZTE’nin dünya performans şampiyonu sunucusunu yerlileştirdi.

Türkiye’nin telekom teknolojilerindeki yerli markası Netaş, ana hissedarı ZTE ile yerlileştirmede atağa kalktı. Şirket, performansı ile rekor kıran ZTE’nin sunucu ürünleri R5300 G4 ve ZTE R5300 G4X’i Türkiye’de ilk kez üretti. Netaş marka yerli sunucunun tanıtımı Barselona’da düzenlenen GSMA 2022’de gerçekleştirildi. Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölgesi Başkanı ve Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng ile Netaş Telekom İş Birimi Genel Müdürü Bülent Elönü katıldı.

Toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Dünyada haberleşmenin kalbi Barcelona’da atıyor. Son dönemde dünyadaki gelişmelere baktığımızda Cumhurbaşkanımızın çizdiği yerlilik ve milli vizyonumuzun ne anlamına geldiğini çok daha iyi anlıyoruz. 2016 yılında Netaş’ın çoğunluk hissesini aldığında ZTE’ye koyduğumuz şartlardan biri; firmanın bir Türk firması olarak kalması ve firmanın misyonuna yakışır şekilde yerli üretimi desteklemesiydi. Bugün burada, yerli sunucu ile bu misyonun yerine geldiğini görmek çok güzel. Global firmalar ile yerli firmalarımızın iş birliğini önemsiyoruz. 5G ve ötesi vizyonumuzda; yerlilik en yüksek oranda olacak. ZTE ve Netaş’ın birlikte yerlilik çalışmalarının daha da artmasını istiyoruz” dedi.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise “Sunucu tarafında yerliliği sağlıyor olmamız çok önemli. Gelecekteki ihtiyaçlara yönelik şekillenebilecek bir sunucu ihtiyacını tanımlayabiliyor olmamızın sektörümüz açısından çok büyük bir katma değer olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

’’Yakın coğrafyanın dijital geleceğine Netaş ile ilham olacağız’’

“Küresel pazardaki 5G dahil yenilikçi telekomünikasyon teknolojilerindeki üstünlüğümüz ile ZTE olarak, amacımız dijital dünyaya ilham vermek” diyen ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölgesi Başkanı ve Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng, “Yenilikçi teknolojilere gösterdiği hızlı uyum ile Türkiye çok kilit bir pazar. Şirketimiz ise yerelde ve yakın coğrafyadaki telekomünikasyon teknolojilerindeki derin deneyimi ile bizim için çok kıymetli. Bu nedenle; Türkiye ve Türkiye’nin yakın coğrafyasının dijital geleceğine şirketimiz ile ilham olmak istiyoruz” diye konuştu.

Peng, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Şirketimiz ile Türkiye telekomünikasyon pazarında da her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Bu süreçte yerlileştirme çalışmalarımıza da ağırlık vermeye başladık. ZTE’nin yenilikçi teknolojilerinin bilgi birikimini Netaş’ın Ar-Ge gücü ile birleştirerek, yerlileştirilen teknolojileri önce Türkiye’nin ihtiyacına sunuyoruz. Baz istasyonu, son kullanıcı ürünleri (modemler), sabit internet çözümleri FTTx ve yerli sunucu olmak üzere son iki yılda yerli malı sertifikası alan ürün sayımız beşi buldu. Yerlileştirme kapsamında en önemli adımı ise yerli sunucu ile attık ve performansı ile dünya rekoru kıran ZTE’nin sunucusunu Türkiye’de ilk kez yerlileştirdik. Yakaladığımız uyumlu çalışma sayesinde, yakın zamanda bu sayının daha da artacağına inanıyoruz. Farklı ürün çeşitlerinin “Made in Turkey” etiketi ile yerlileştirilmesi yoluyla şirketimizin Türkiye’nin milli sermayesinin yurt içinde kalmasına sağladığı destek artacak. Sonraki adımda hedefimiz ise söz konusu ürünleri, ZTE’nin geniş uluslararası ağında yer alan ve şirketimizin bilinirliğinin güçlü olduğu diğer ülkelere ihraç etmek.”

Netaş telekom üreticisi olarak yeniden iddiasını arttırıyor

Konu hakkında konuşan Netaş Telekom İş Birimi Genel Müdürü Bülent Elönü, “Türkiye’nin ilk özel telekom Ar-Ge’sini kurarak telekomünikasyon teknolojilerinde başlattığı ‘yerlilik’ ve ‘yerlileştirme’ hamlesini sürdüren Netaş, çekirdekten operatörlerin omurga şebekelerine, hanelerden iş yerlerinde kadar uçtan uca Türkiye’nin telekomünikasyon altyapısını en modern teknolojiler ile dönüştürüyor. 2017 yılında da ZTE’nin ana hissedarımız olması sonrasında ülkemizin iletişim altyapısını dönüştürmek üzere birlikte yeni bir döneme girdik” dedi.

Elönü, ZTE ile birlikte çalışmalarına dair şu bilgileri verdi: “Operatörlerin omurga şebekelerinde yer almaya başladık, 5G testlerine devam ediyoruz. Dünyada ticari olarak kurulan ilk 120 kanal optik iletim (DWDM) sistemlerinden birisini Türkiye’de kurduk. Bu sayede 2028 yılına kadar, yılda yüzde 11,30 büyüme ile 19 milyar dolar pazar hacmine ulaşması beklenen DWDM sistemleri konusunda küresel bir öncü olduk. Türkiye’nin en büyük IPTV altyapı dönüşümünü ZTE ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin en büyük sabit şebekesini sanallaştırırken, mobil şebeke sanallaştırma işine de başlıyoruz. 2021 yılı sonu itibarıyla son kullanıcı cihazları pazarında açık ara lider olduk, Türkiye’yi WiFi6 ile tanıştırdık, şimdi yerlileştiriyoruz.”

“Son hamlemiz Netaş marka sunucu”

Elönü, sunucu ve depolama pazarının Türkiye’de 450 milyon dolara yakın olduğuna dikkat çekerek, şirket sunucusunun sektöre hareket getireceğine inandığını belirtti. Elönü, “Yerli ürün sertifikası sayımız; sunucu, modem-VDSL HGW, yeni nesil baz istasyonu, modem-WiFi6 ve fiber optik sabit internet çözümleri FTTX sistemleri ile beşe çıktı. Yerlileştirme çalışmalarımızda hep en yüksek performanslı ve kapasiteli ürünlere odaklandık. Bu nedenle en güncel rapor olan SPEC CPU (2017) performans testlerinde dünya rekoru kıran ZTE’nin sunucu ürünleri R5300 G4 ve ZTE R5300 G4X’i Türkiye’de yerlileştirdik. Sunucu yönetim modülünün arayüzü tamamen Türkçe ve kullanıcı dostu. Bu özelliğe sahip Türkiye’de üretilen tek sunucu olma özelliği taşıyor. Teknik özellikleri ile Sanallaştırma, Bulut, Büyük Veri ve Yapay Zeka (AI) gibi yüksek performans gerektiren çok sayıda ortamda çalışabilme kabiliyetine sahip Netaş marka sunucumuz ile Türkiye’nin yerli teknoloji kullanımı vizyonunu destekliyoruz” dedi.

Kritik sektörlerin omurgası olacak

Elönü sözlerini şöyle sonlandırdı: “Şirketler açısından kritik önem taşıyan uygulamalar için son derece esnek tasarımı, genişleyebilir ve ölçeklenebilir bir tasarıma sahip. İşlemci, bellek, depolama alanı ve grafik işlemcileri de en uygun şekilde harmanlama seçeneği sunuyor. Yerlileştirdiğimiz bu sunucu, ülkemiz için çok kritik sektörler olan telekom, finans, ulaşım ve savunma alanı için güçlü ve yerli bir omurga sağlayacak. Markamızın sunucusu, ülkemizde milli ve yerli teknolojilerle çalışmaları süren yerli otomobil, milli muharip uçak gibi sistemlerin kesintisizlik prensibi ile işlem gücünü sağlayabilir, kolayca entegre edilebilir, kesintiye uğramadan yüksek kapasite ile çalışabilir. Hatta ileride cihazların içine gömülecek şekilde tasarım ve konfigürasyon yapılabilir.”

Ürün özellikleri hakkında şu bilgiler verildi:

Yönetim modülü Türkçe olan sunuculardan.

3’üncü Nesil Intel Xeon işlemci ailesi ile 80 çekirdeğe kadar güçlü işlemci, 8 TB belleğe kadar geniş bellek ve NVMe gibi hızlı depolama seçenekleri bulunuyor.

GPU (grafik işlemci) desteği ile tüm kritik ve üst seviyede performans gerektiren iş yüklerini kolaylıkla yerine getirebiliyor.

Sahip olduğu özellikleri ile benzer rakiplerinden daha üstün genişleyebilme seçenekleri sunuyor. Tüm kritik işleri sorunsuz ve üst seviyede performansıyla karşılıyor.

Farklı sanallaştırma platformları desteği ile veri merkezleri ve bulut platformlarında sanal makinelerin kurulması için ideal bir ortam sunuyor.

Değiştirilebilir (hot-swap) disk seçenekleriyle farklı depolama ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yüksek bant genişliği gerektiren tüm ihtiyaçlara cevap veriyor.

25 adet disk sürücüye kadar çıkabilen, yüksek düzeyde ölçeklenebilir depolama yetenekleri ile farklı depolama ihtiyaçlarını karşılıyor.

Birden fazla 100G ağ arabirimini destekler, yüzlerce Gbps’ye kadar bant genişliği gereksinimlerini karşılar.

Piyasada en çok tercih edilen 2U rack boyutunda.

Güvenilirlik açısından, çeşitli yüksek verimli platin yedekli güç kaynağı birimlerini (PSU’lar) destekliyor.

Ayrıca, sürekli performans sağlamak için Güç Kaynağı Birimleri (PSU’lar), Disk Sürücüler (HDD), fanlar gibi ‘çalışırken değiştirilebilen’ modülleri de destekliyor.

İş açısından kritik uygulamalar için oldukça esnek, genişletilebilir ve ölçeklenebilir bir tasarıma sahip.

İşlemci, bellek, depolama ve grafik işlemcilerini en iyi şekilde harmanlama seçeneği sunuyor.