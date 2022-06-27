NASA’nın uzay görevi ileri bir tarihe ertelendi

NASA’nın Artemis Projesi’nde yer alacak uzay aracı CAPSTONE’un bugün Yeni Zelanda’dan yapılması beklenen fırlatmasının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. NASA’dan yapılan açıklamada, kararın CAPSTONE uzay görevini birlikte yürüten paydaşlar tarafından ortaklaşa alındığı belirtilerek, "NASA, Rocket Lab ve Advanced Space, Rocket Lab’ın son sistem kontrollerini yapmasına imkan tanımak amacıyla CAPSTONE görevi için 27 Haziran’da planlanan fırlatma girişiminden vazgeçti" ifadelerine yer verildi. Ekiplerin, bir sonraki fırlatma girişiminin tarihini hava durumu ve teknik faktörleri göz önüne alarak belirleyeceği belirtildi.

NASA’ya veri sağlayacaktı

45 çalışanlı küçük bir şirket olan Advanced Space tarafından geliştirilen 55 kilo ağırlığındaki CAPSTONE uzay aracının, bir kutu büyüklüğünde olduğu kamuoyuna yansımıştı. Ay’a inmeyeceği belirtilen aracın, Artemis Projesi’nin bir parçası olarak mürettebatlı bir uzay istasyonunun inşa edilmesi için ay yörüngesinde keşif yapacağı açıklanmış, elde edilen verilerin NASA’ya aktarılacağı duyurulmuştu.