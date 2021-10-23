NASA, Şubat 2022’de Ay’a insansız uçuş gerçekleştirecek

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Şubat 2022’de Ay ve çevresinde insansız uçuş gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) "Artemis" adıyla bilinen uzay keşif görevi kapsamında, Şubat 2022’de Ay’a insansız uçuş gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. NASA tarafından yapılan açıklamada, 98 metrelik (322 fit) Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin Orion uzay aracına entegre edildiği ve Ay’a gerçekleştirilecek mürettebatsız uçuş testlerinin son aşamalarda olduğu belirtildi. NASA, Artemis 1 misyonun gelecekteki mürettebatlı uçuş testlerinin önünü açacağını belirterek, astronotların daha sonra Ay ve çevresinde daha karmaşık görevler yürüteceğini ifade etti. NASA, söz konusu misyonun, Artemis 2’nin misyonu olan "insanların Ay ve ötesine gönderilmesine yönelik kararlılığı ve yeteneği göstereceğini" söyledi.

Şubat ayına kadar ara yüz doğrulama ve iletişim sistemleri de dahil olmak üzere bir dizi test gerçekleştireceğini duyuran NASA, testlerin başarılı olmasının ardından lansman için belirli bir tarih ayarlanacağını aktardı. NASA, testlerin, roket ve uzay aracını ilk kez entegre bir sistem olarak değerlendireceğini ve lansman gününe hazırlayacağını ifade etti.

NASA’nın Yer Keşif Sistemleri programının yöneticisi Mike Bolger, "Bu dönüm noktasının ne anlama geldiğini kelimelerle ifade etmek zor" dedi. Bolger, entegre testlerinin devam etmesine rağmen ekibinin Artemis 1’in lansmanı için şu ana kadar muazzam bir özveri gösterdiğini de sözlerine ekledi.

NASA’nın Artemis uzay görevi kapsamında, 2024’e kadar Ay’a insanlı uzay uçuşlarının gerçekleşmesi planlanıyor.

Öte yandan, NASA, Ay’a insan gönderme programına Apollo 11 görevi ile başlamıştı. Astronot Neil Armstrong, Apollo 11 uzay görevi ile 1969 yılında aya ilk ayak basan insan olmuştu.

Ay’da Wi-Fi ağı kurulması Artemis misyonuna çözüm sunabilir

Geçtiğimiz haftalarda Ay’da Wi-Fi ağı kurulmasına yönelik bir çalışma başlattığını duyuran NASA, çalışmaların Cleveland’daki Glenn Araştırma Merkezi’nde, dünyadaki internet erişim sorunlarını çözmek üzere başladığını söylemişti. NASA’nın Glenn Araştırma Merkezi’nden Mary Lobo ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu, Artemis’in altında Ay’a astronot gönderirken karşılaştığımız zorluklara çözümler geliştirmek için harika bir fırsat sunarken, aynı zamanda artan bir toplumsal sorunu da ele alıyor” ifadelerini kullanmıştı.