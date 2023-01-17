NASA Karabüklü öğrencilerin projesini kabul etti

NASA’nın 2022-2023 eğitim öğretim yılı Vatandaş Bilim projelerinden "Growing Beyond Earth" (GBE-Dünya Ötesinde Büyüme) Projesi’ne, Karabük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin yaptığı başvuru kabul edildi.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, NASA’nın 7 yıldır yürüttüğü programa Türkiye’den ilk katılan ekibin Karabük BİLSEM öğrencileri olduğu belirtildi. BİLSEM öğrencilerinin uzayda gıda mahsulleri yetiştirmek için yapılan deneylere katılacağı aktarılan açıklamada, "Şu anda ABD’de 300’den fazla ortaokul ve lisede devam eden deneylerle, uzun süreli görevlerde uzayda gıda mahsulleri yetiştirmek için teknolojiler geliştiren NASA bilim insanlarına sürekli veri akışı sağlıyor. 7. yılında olan proje çalışmalarıyla, ABD çapında 40 binden fazla ortaokul ve lise öğrencisi ile öğretmenleri yüz binlerce veri noktasına katkıda bulundu, NASA için 180 çeşit yenilebilir bitkiyi test etti. Growing Beyond Earth Programının bir parçası olarak öğrenciler, canlı, sanal Öğrenci Araştırmaları Sempozyumu sırasında bulgularını NASA Araştırmacılarına ve Yöneticilerine sunma fırsatına sahip oluyor" denildi.

Veriler Kennedy Uzay Merkezi’nde test edilecek

Karabük BİLSEM’de fen bilimleri öğretmeni Hanife Kılıç’ın danışmanlık yaptığı 7 öğrencinin, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bitki yetiştirmek için materyallerini aldığı, bundan sonraki aşamada öğrencilerin deney yaparak, farklı mahsul türleri ve yetiştirme teknikleri hakkında toplayacakları verileri, çevrimiçi ortamda raporlayacakları kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Derlenen veriler NASA’da çalışan bilim insanlarınca Kennedy Uzay Merkezi’nde test edilecek. Bu sayede öğrenciler, NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’ndeki bitki bilimcileriyle doğrudan çalışarak uzayda bitki yetiştirmeye ilişkin deneyler yürütecekler. Öğrenciler, Sanal Öğrenci Araştırma Sempozyumu sırasında verileri analiz ederek sonuçlarını NASA bilim insanları, araştırmacılar ve yöneticilerle paylaşacaklar."

"Sorunları hiç şüphesiz bilim ve teknolojiyle çözeceğiz"

Bilimsel çalışmalarından dolayı fen bilimleri öğretmeni Hanife Kılıç’ı ve öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirme noktasında Karabük olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek adına çalışmaları sürdüreceklerini belirtti. Akbaş, "Genç öğrencilerimizle gelecekte çok daha iyilerini sadece ülkemiz için değil, dünya için, insanlık için üretmek ve bilime, gelişmeye katkıda bulunmak istiyoruz. En önemli ihtiyaç olan insan kaynağımızı daha nitelikli hale getirmek gerektiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Şu an karşılaştığımız sorunları ve gelecekte karşılaşacağımız sorunları hiç şüphesiz bilim ve teknolojiyle çözeceğiz. Bizlere düşen sürekli olarak çalışmak, üretmek ve çağın ötesini yakalamaktır. Ülkemiz artık teknolojiyi dışarıdan alıp kullanan değil ülkemizin her köşesindeki büyük atılımlarla teknolojiyi üreten, tasarlayan bunu da bilim temelli yapma yetkinliğe sahiptir. Biz de çocuklarımızla geleceğimizi birlikte şekillendiriyoruz. BİLSEM’de devletimizin sağlamış olduğu büyük imkanlarla öğrencilerimizi bilimle buluşturmanın mutluluğunu yaşamaktayız" diye konuştu.