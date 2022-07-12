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- NASA, James Webb Teleskobu’nun çektiği yeni fotoğrafları paylaştı
NASA, James Webb Teleskobu’nun çektiği yeni fotoğrafları paylaştı
Bilim ve Teknoloji 12.07.2022, 19:55 12.07.2022, 20:03
NASA, James Webb Teleskobu’nun çektiği yeni fotoğrafları paylaştı
WASHINGTON (İHA) - Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi olarak bilinen James Webb Uzay Teleskobu’nun çektiği yeni fotoğraflar NASA tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Fotoğraflar arasında Carina Nebulası, Stephan Beşlisi ve Güney Halkası yer aldı.