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- NASA, James Webb Teleskobu’nun çektiği yeni fotoğrafları paylaştı

NASA, James Webb Teleskobu’nun çektiği yeni fotoğrafları paylaştı

Bilim ve Teknoloji 12.07.2022, 19:55 12.07.2022, 20:03
- NASA, James Webb Teleskobu’nun çektiği yeni fotoğrafları paylaştı

NASA, James Webb Teleskobu’nun çektiği yeni fotoğrafları paylaştı

WASHINGTON (İHA) - Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi olarak bilinen James Webb Uzay Teleskobu’nun çektiği yeni fotoğraflar NASA tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Fotoğraflar arasında Carina Nebulası, Stephan Beşlisi ve Güney Halkası yer aldı.

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