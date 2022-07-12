NASA, James Webb Teleskobu’nun çektiği yeni fotoğrafları paylaştı

WASHINGTON (İHA) - Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi olarak bilinen James Webb Uzay Teleskobu’nun çektiği yeni fotoğraflar NASA tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Fotoğraflar arasında Carina Nebulası, Stephan Beşlisi ve Güney Halkası yer aldı.