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NASA'dan 'Mavi dolunay' açıklaması

Mavi dolunay için geri sayım başladı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki Mavi dolunay ne zaman gerçekleşecek?

Bilim ve Teknoloji 21.09.2020, 09:46
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NASA'dan 'Mavi dolunay' açıklaması

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni bir gök olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Bu fazladan dolunay mavi dolunay veya mavi ay olarak adlandırıldığı ifade ededildi.

MAVİ DOLUNAY NEDİR?

NASA bu yıl 1 ve 31 Ekim’de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim’deki dolunayın ‘mavi dolunay' veya 'mavi ay’ olacağını belirtti.

Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor

MAVİ DOLUNAY'IN FOTOĞRAFI NASIL ÇEKİLİR?

Peki 'Mavi dolunay'ı akıllı telefonlarınızla fotoğraflamak için yapmanız gerekenler neler?

Gece çekimlerinde profesyonel kameral

Az ışıklı ortamlarda kameranızı sabitleyeceğiniz bir tripotunuz yoksa yanınızda mümkün olduğunda sabit tutmaya çalışın kameranızı. Telefonunuzu sabitlemek için bir zemin veya yaslayabileceğiniz bir yer bulup zamanlayıcı ile çekim yapmayı deneyin. Bu mümkün değilse mutlaka iki elinizi kullanın.

KAMERA AYARLARINIZI KEŞFEDİN

Hangi model veya hangi işletim sistemi olursa olsun günümüzün teknolojisine sahip cep telefonlarında çok sayıda seçenek bulunmakta. Bazılarında o kadar fazla seçenek ve özellik var ki gündüz çekimlerinde birçok fotoğrafçı için bile vazgeçilmez durumdalar.

ISO ayarları, beyaz dengesi, zamanlayıcı, titreşim önleyici, gece çekimi, makro modları, HDR, enstantane ve diyafram ayarlarına kadar birçok özellik bulunabiliyor. Kamera özelliklerini iyice karıştırmaktan çekinmeyin...

Cep telefonları sanıldığının aksine dokunulduğunda değil deklanşör bırakıldığında çekim yapıyor. Bazen bu yanılgı da fotoğraflarınızın bulanık çıkmasına neden olabiliyor.

#nasa #mavi ay
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