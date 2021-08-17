Gelişmiş müşteri ilişkileri yönetimi çözümlerinin (CRM), müşteri sorunlarının kolayca çözülmesine yardımcı olacağının altını çizen Repzone CEO’su Umut Sevin, “Bankacılık ve sigortacılık gibi finans sektöründeki şirketler, doğru şekilde yanıt verebilmek için ayrıntılı izleme ve analitik gerektiren karmaşık müşteri sorunlarıyla karşı karşıyadır. CRM’in büyüsü sayesinde müşteri talep ve sorunlarını yönetmek artık hiç olmadığı kadar kolay ve CRM çözümü ne kadar gelişmişse o kadar kolaylaşıyor” dedi.

Repzone CEO’su Umut Sevin, finans sektörünün müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve satış gücü yönetim sistemi (SFA) çözümlerinden nasıl yararlanabileceğine ve hangi tür yazılımları seçmeleri gerektiğine değindi.

“Müşteriler finansta anahtardır” diyen Sevin, “Müşteri ilişkileri finans kurumlarının ana odak noktasıdır ve mükemmel iletişim yaklaşımını bulmak, mükemmel cevaplar oluşturmak ve türünün tek örneği müşteri hizmetleri oluşturmak için bu alana milyarlar harcanmaktadır. Ama öte yandan finans sektörünün CRM tercihleri genellikle çağın gerisinde kalıyor. Eski bir CRM çözümü, günümüz müşterisinin talebini karşılamak için tek başına yeterli değildir. Bankacılık sektöründeki CRM uygulamalarından bir örnek vermemiz gerekirse, doğru pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi ile müşterinin gözünü yakalamak, sorunlara ve fırsatlara hazırlıklı olmak her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Niye? Düzenli banka müşterisinin farklı bankalarda ikiden fazla banka hesabı olduğundan ve sayının yalnızca artması beklendiğinden, evet, onlara doğru zamanda doğru ihtiyaçlar için ulaşmak finansal satışları iki katına çıkarmanın en iyi yoludur. Sıradan bir CRM aracının yeteneklerini aşan uçtan uca bir salesforce otomasyon platformu, satışla ilgisi olan her türlü işletme için yeni ihtimallerin kilidini açabilir” dedi.

Satış gücü otomasyonunun finansal kurumlara nasıl yardımcı olduğunu anlatan Sevin, “İşletmenizi müşterilerinizin ihtiyaçları hakkında bilgilendiren büyük veri analitiği, günümüzün en tartışmalı konularından biridir, ancak müşterilerin cephesinde, o kadar da önemli değil. eMarketer’ın araştırmasına göre, bankacılık ve sigorta müşterilerinin yüzde 80’i, daha iyi bir hizmet alacaklarına inanıyorlarsa kişisel verilerini paylaşmanın bir sorun olmadığını iddia ediyor. Gelişmiş bir SFA platformu, müşterileriniz hakkında bilgi toplamanıza, giriş yapmanıza, değerlendirmenize ve uygulanabilir sonuçlar almanıza olanak tanır. Gelişmiş CRM çözümleri, maddi olmayan müşteri sorunlarının kolayca çözülmesine yardımcı olur. Bankacılık ve sigortacılık gibi finans sektöründeki şirketler, doğru şekilde yanıt verebilmek için ayrıntılı izleme ve analitik gerektiren karmaşık müşteri sorunlarıyla karşı karşıyadır. CRM sayesinde müşteri talep ve sorunlarını yönetmek artık hiç olmadığı kadar kolay ve CRM çözümü ne kadar gelişmişse o kadar kolaylaşıyor” diye konuştu.

“Finans sektöründe çalışan şirketlerin, diğer sektörlere kıyasla en kalabalık satış operasyonlarından birine sahip ve ekipler ne kadar doluysa, çalışan performanslarını değerlendirmek o kadar zorlaşıyor” diyen Sevin, şunları söyledi: “SFA’nın temel özelliklerinden biri çalışan katılımı ve değerlendirmesi olduğundan, İK departmanları ve ekip yöneticileri için işler çok daha kolay hale geliyor. Bunun da ötesinde, gelişmiş bir SFA, performans yönetimini satış sürecine entegre eder ve bu da mükemmel dijital yardımcıyı arayan işletmeler için tüm kutuları tek seferde işaretler. Repzone’u geliştirirken en kullanışlı SFA ve CRM özelliklerinin tek bir ticaret platformu içerisinde mükemmel bir uyum içinde çalışmasını hedefledik ve bugün FMCG, finans, sağlık, sigorta, lojistik ve daha pek çok farklı branştan işletmeler faydalanıyor.”