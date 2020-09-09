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Mühendislik Fakültesi Tanyeli Roket Takımının büyük başarısı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN KURULAN TANYELİ ROKET TAKIMI, TEKNOFEST 2020’DE (HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ) 21 ALANDAKİ TEKNOLOJİ YARIŞMALARININ ROKET ALANINDA BAŞARILI OLDU.

Bilim ve Teknoloji 09.09.2020, 09:45
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Mühendislik Fakültesi Tanyeli Roket Takımının büyük başarısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından kurulan Tanyeli Roket Takımı, TEKNOFEST 2020’de (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) 21 alandaki teknoloji yarışmalarının Roket alanında başarılı oldu.

Türkiye Teknoloji Takımı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle 1- 3 Eylül tarihlerinde Tuz Gölü’nde gerçekleştirilen yarışmaya üniversite öğrencileri katıldı. OMÜ’den Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Kurnaz’ın danışmanlığını yaptığı Tanyeli Roket Takımı, tasarladığı roketle alçak irtifa kategorisinde; montaj, atış ve tanımlı görev amaçlarını başarı ile tamamladı.

Roket atışını TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın yaptığı TEKNOFEST 2020’de dereceye girenler, 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek törenle açıklanacak. Yarışmaya Roketsan ve TÜBİTAK SAGE gibi kuruluşlar da destek verdi.

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