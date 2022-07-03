MSB’den orman yangınlarıyla mücadeleye “herkül” ve “uçan kale” desteği

Türk Silahlı Kuvvetleri, büyük orman yangınlarının söndürülmesinde "rezerv güç" görevi yapacak. Milli Savunma Bakanlığı, harekat ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak büyük orman yangınlarına müdahale görevi için C-130 E Hercules tipi 2 uçak ve aralarında “uçan kale” olarak nitelendirilen Chinook’ların da bulunduğu 18 helikopteri "rezerv güç" olarak belirledi.

Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında “MSB Envanterinde Bulunan Hava Araçlarının Büyük Orman Yangınlarında Rezerv Güç Olarak Kullanılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü” 1 Haziran’da imzalandı. Protokole göre, büyük orman yangınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki hava araçlarından da faydalanılacak. Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı, harekat ihtiyaçları doğrultusunda kuvvet komutanlıkları ile koordineli şekilde büyük orman yangınlarına müdahale görevi için 2 uçak ve aralarında “uçan kale” olarak nitelendirilen Chinook’ların da bulunduğu 18 helikopteri "rezerv güç" olarak belirledi.

Bu çerçevede uçak ve helikopterlerde kullanılmak üzere 2 buçuk ve 7 buçuk tonluk "bambi baket" adı verilen kauçuk yangın söndürme kovaları tedarik edildi. Söz konusu kovaların kullanılmasına yönelik helikopter teknisyenlerine eğitim verilirken, pilotlar da yangınlardaki harekat tarzı ve bambi baket kullanımı eğitimi aldı. Bunların yanı sıra yangınla mücadelede kullanılan yangın kutusuna yönelik ise C-130 E uçaklarının pilotlarına ve uçuş teknisyenlerine eğitim verildi.

Rezerv güç Kayseri’de konuşlandırıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sağlanan rezerv güç AFAD ve OGM tarafından hazırlanan Büyük Orman Yangını Müdahale Planı’nda yer alan üçüncü ve dördüncü seviye yangınlarda kullanılacak.

Rezerv güç, Tarım ve Orman Bakanlığından gelen talebin Milli Savunma Bakanlığı tarafından uygun görülmesinin ardından harekete geçecek. Milli Savunma Bakanlığından verilecek talimatın ardından rezerv güç olarak görevli hava araçları en kısa sürede yangın bölgesine intikal edecek. Yangına müdahale sırasında Orman Genel Müdürlüğü ile Kuvvet Komutanlıkları arasında özel muhabere kanalları kullanılacak. C-130 Herkül tipi uçakları ve bazı helikopterler rezerv güç görevi çerçevesinde Kayseri’de konuşlu olacak. Bu arada Skorsky, Cougar ve CH-47 Chinook helikopterleri Marmaris’teki orman yangının söndürülmesine yönelik çalışmalara katılarak rezerv güç çerçevesindeki ilk görevine katılmış oldu.