banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

MSB’den ’AKSUNGUR İHA’ paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığından, AKSUNGUR İnsansız Hava Aracının (İHA) yer aldığı bir video klip paylaşılarak “AKSUNGUR ile vatanımız, mavi vatanımız ve semalarımız daha güvende” notu düşüldü.

Bilim ve Teknoloji 23.06.2022, 12:04
MSB’den ’AKSUNGUR İHA’ paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığından, AKSUNGUR İnsansız Hava Aracının (İHA) yer aldığı bir video klip paylaşılarak “AKSUNGUR ile vatanımız, mavi vatanımız ve semalarımız daha güvende” notu düşüldü.

Milli Savunma Bakanlığının AKSUNGUR İHA’nın yer aldığı videolu klip paylaşımında, “Hazır ol cenge, istiyorsan sulh-u salah! Gökyüzündeki gözümüz AKSUNGUR ile vatanımız, mavi vatanımız ve semalarımız daha güvende. Yerli ve milli savunma sanayimiz ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar (0)
27°
açık