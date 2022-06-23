MSB’den ’AKSUNGUR İHA’ paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığından, AKSUNGUR İnsansız Hava Aracının (İHA) yer aldığı bir video klip paylaşılarak “AKSUNGUR ile vatanımız, mavi vatanımız ve semalarımız daha güvende” notu düşüldü.

Milli Savunma Bakanlığının AKSUNGUR İHA’nın yer aldığı videolu klip paylaşımında, “Hazır ol cenge, istiyorsan sulh-u salah! Gökyüzündeki gözümüz AKSUNGUR ile vatanımız, mavi vatanımız ve semalarımız daha güvende. Yerli ve milli savunma sanayimiz ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.