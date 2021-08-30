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MSB tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için özel klip hazırlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için hazırlanan video klip yayımladı.

Bilim ve Teknoloji 30.08.2021, 09:08

MSB tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için özel bir video klip hazırlandı. MSB'nin sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait görüntülere yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve onun kahraman personelini saygıyla selamlıyor; Atatürk'ü, şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz.”

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