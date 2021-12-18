MSB: "GÖKTÜRK-2 Uydumuz, uzayda geçirdiği 9 yıllık süreçte dünya etrafında 48 bin 200 tur attı. Dünyanın her yerinden kaydettiği görüntüleri Ankara’daki yer istasyonuna ileten uydumuz ile 18 bin 700 defa başarılı haberleşme sağlanırken toplam 29,4 mi

MSB: "GÖKTÜRK-2 Uydumuz, uzayda geçirdiği 9 yıllık süreçte dünya etrafında 48 bin 200 tur attı. Dünyanın her yerinden kaydettiği görüntüleri Ankara’daki yer istasyonuna ileten uydumuz ile 18 bin 700 defa başarılı haberleşme sağlanırken toplam 29,4 milyon kilometrekarede görüntüleme yapıldı."