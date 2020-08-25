MOTOR ÖMRÜNÜ UZATAN TEKNOLOJİ

Almanya merkezli Cleanfix Fan Sistemleri tüm dünyada birçok farklı sektörde kullanılan iş makinalarında gösterdiği başarısı ile isminden söz ettirmeye devam ediyor. Yüksek performans ile çalışan iş makinalarında en çok karşılaşılan sorunlardan biri; uzun süre çalışan makinalarda yaşanılan hararet problemi. Cleanfix Fan Sistemi geliştirdiği teknoloji ile kendi ekseni etrafında dönen pervanesi içerisinde yer alan kanatların ters yönlü hareketi ile makine içerisinde temizliği sağlarken aynı zamanda kullanım ömrünü uzatıyor. Hararet sorununu engelleyen Cleanfix, uzun süreli çalışan iş makinalarında kendi içinde sağladığı soğutma işlemiyle motor yorgunluğunu engelliyor. Aynı zamanda iş makinalarında bakım ve temizlik maliyetlerini ciddi oranda düşüren Cleanfix, özellikle iş makinası operatörleri için de ergonomik çalışma alanı sağlıyor. Hararete bağlı motor açma kapama ihtiyacını ortadan kaldıran Cleanfix, çalışma modeli ile dünyada tek olma özelliğine sahip.

Tasarruf sağlıyor

Cleanfix fan sistemleri kullanan iş makinaları ile üretimin arttığını vurgulayan Celanfix Türkiye Genel Müdürü Helin Koç, “Cleanfix fan sisteminin kullanım alanları iş makinaları içerisinde inşaat, tarım ve belediye işlerinde kullanılan tüm cihazları kapsamaktadır. Cleanfix, tarım alanında kullanılan makinalarda, harareti ve motor yorgunluğunu önlemesi nedeni ile özellikle hasat zamanı hızlı bir şekilde ürünlerin toplanmasına yardımcı olurken hem zamandan tasarruf sağlamaktadır hem de yakıttan. İnşaat iş makinalarında ise yüksek performansla çalışma sağladığı için günlük yapılan iş kalitesini arttırmaktadır. Kullandığımız fan sisteminin en büyük özelliği pervane içerisinde dönen kanatların kendi ekseni etrafında da dönüşü ile cihazlar kendi içerisinde temizliğini yapabilmektedir. Bu sayede motor içerisinde giden kirler engellenerek uzun ömürlü olması sağlanıyor” dedi.

İş verimliliği ön planda

Dünya pazarında muadillerinin olmadığının altını çizen Koç, “Cleanfix fan sistemleri dünyada patenti olan ve ödüllü olan tek fan sistemi. Türkiye pazarında da birçok alanda kullanılan sistemimizin zaman içerisinde gelen geri dönüşlerini değerlendirdiğimizde iş gücüne, yakıt tasarrufuna ve kullanımın uzun ömürlü olmasına katkıları olduğunu tespit ettik. Dünyada birçok denemeden geçerek her arazi tipinde denen ürünlerimizi kalite kontrol standartları gereği bizler de yerinde incelediğimizde vardığımız sonuçlar mutluluk verici. Burada en büyük amacımız kullanım alanlarına göre uygun boyutlarda fan sistemini seçerek hem iş gücüne katkıda bulunmak hem de cihazların ömrünü uzatmak” diye konuştu.