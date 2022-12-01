Modernizasyonu tamamlanan ZMA’lar Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın gücüne güç katacak

ASELSAN tarafından modernizasyonu tamamlanan 5 adet zırhlı muharebe aracı (ZMA), düzenlenen törenle Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterinde bulunan zırhlı muharebe araçlarının (ZMA) ateş gücü, beka ve durumsal farkındalık yeteneklerinin artırılması, seyrüsefer yeteneği kazandırılması maksadıyla modernizasyonu tamamlanmış 5 adet aracın teslimatı gerçekleştirildi. ASELSAN Temelli Yerleşkesi’ndeki törene Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün ve ASELSAN personeli katıldı. Proje çerçevesinde ASELSAN ana yükleniciliğinde ZMA’ların yenileştirme ve iyileştirme faaliyetleri yapılacak, envanterde bulunan ZMA’lara 25 mm NEFER Silah Sistemi, Lazer Uyarı Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Sürücü Görüş Sistemi, Yön Bulma ve Seyrüsefer Sistemi, KBRN Sistemi, komutan, nişancı, personel ve sürücü gösterge panelleri entegre edildi. Ayrıca ZMA platformlarında bakım, onarım faaliyetleri yapılacak İklimlendirme Sistemi, Isıtma Sistemi, Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma Sistemi alt sistemleri platformlara entegre edildi.

ASELSAN’ın milli mühendislik gücünden aldığı güvenle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını en etkin ve modern sistemlerle karşılamaya gayret gösterdiğini belirten ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, “Bu amaç doğrultusunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ZMA’lardan 134 adedine uygulayacağımız beka ve atış gücünün artırılması, durumsal farkındalık, konumlama ve yön bulma yeteneğinin kazandırılması personelin göreve yönelik konfor şartlarının iyileştirilmesi maksadıyla üstlendiğimiz bir modernizasyonu tamamlamanın ve ilk platformu teslim etmenin sevincini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

ZMA modernizasyon projesi çerçevesinde elde edilen tecrübeleri gelecekte hedefledikleri ‘insansız ZMA’ için de bir fırsat olarak gördüklerini dile getiren Görgün, insansız ZMA ile Kara Kuvvetleri için personel riskini asgariye indiren operasyon imkanı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

“Tek bir Mehmetçiğimizin burnunun kanamaması en büyük hedefimiz”

Harekat alanında kara unsurlarının önemine dikkat çeken Savunma Sanayii Başkanı Demir, şöyle devam etti:

“Harekat ortamında her türlü unsuru kullanabiliyorsunuz. Hava ve deniz hakimiyeti önemli ama meşhur bir söz vardır, ‘Askerin çizmesinin değmediği yer sizin değildir.’ Bunu da kara unsurları ile yapmamız gerekiyor ve bunu yaparken de tek bir Mehmetçiğimizin burnunun kanamaması en büyük hedefimiz. Tabii ki ölürsek şehit kalırsak gazi düsturuyla savaşa giren Mehmetçiğimiz var ama bizim de görevimiz onları bu vazifelerini en iyi şekilde yaptırmaya çalışmamız. Bu yönde yapılan çalışmalarda da bugün yeni bir merhaleyi görüyoruz. Güçlü bir silah sistemine sahip olmak, çevik, süratli ve sürdürülebilir bir hareket yeteneği kara unsurları için elzem yeteneklerdir. Zırhlı muharebe araçları ateş gücü ve manevra yeteneğini birleştiren ve ilave olarak hedefi fiilen ele geçirecek insan gücünün de intikali sağlayan çok yönlü araçlar olarak tasarlanmıştır.”

Günümüz gelişen teknoloji ve ülkemizin sahip olduğu imkanlar kullanılarak araçların yeteneklerini artırmanın mümkün olduğunu aktaran Demir, “Bugün gördüğünüz gibi 30 yıllık bir araca yapılan müdahalelerle modern bir muharebe aracı haline getirebiliyoruz. Halihazırda bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ZMA’lar başkanlığımıza ve kuruluşlara müteakip imzalanmış olan en kapsamlı sözleşme ile tedarik edilmiş olup, uzun yıllardır görev yapmakta” diye konuştu.

“Bir sonraki adımın insansız ve otonom sistem olmasını bekliyoruz”

ZMA’ların modernizasyon sürecinde edinilen tecrübeler ile geliştirilmesi planlanan insansız ZMA’lar sayesinde harekat alanında üstün kurulabileceğinin altını çizen Demir, “Haluk Hocam (Görgün) lafı ağızımdan aldı. Ben bunlara bakarken artık bunların insansızlaştırılması bundan sonraki adım olduğunu düşünüyorum. Artık bu tür araçların bir fiil kendilerini veya çevresindeki başka araçları, otonom ve insansız ve uzaktan kumandalı unsurlarla hareket alanına sürmenin vakti gelmiştir. Çeşitli kumanda sistemleri ile madem bu kadar fazla durumsal farkındalığı oluşturan elektronik sistemlerle donatıyoruz, belki sınırlı sayıda personeli alana koyup bu tür araçların otonom ve insansız hale getirilip harekat ortamında etkili hale gelmesi ve hava unsurları ile beraber çeşitli iletişim, haberleşme ve ortak kontrol sistemlerinin entegre olduğu bir harekat ortamına gittiğimizi net olarak görüyoruz. Burada da bunun bir sonraki adımının insansız ve otonom sistem olmasını bekliyoruz” dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir’e ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün tarafından ZMA’ların teslimatına yönelik sembolik anahtar teslim edildi. Gerçekleştirilen modernizasyon süreci hakkında bilgi alan heyet, daha sonrasında atış poligonunda ZMA’ların atış gücü testini izledi.