Türksat Model Uydu Yarışması Uçuş Etabı, 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle 7’ncisi düzenlenecek olan Türksat Model Uydu Yarışması’nda final heyecanı başlıyor. 24 Ağustos 2022 tarihinde Aksaray Tuz Gölü’nde bulunan Hisar Atış Alanı’nda düzenlenecek uçuş etabı ile gerçek bir uydunun model olarak geliştirme aşamasını tamamlayan genç mühendisler, uçuş etabında çift yönlü ve sistemler arası haberleşme görevlerini tamamlayarak birincilik için yarışacak.

Altı yıldır başarıyla düzenlenen ve binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Türksat Model Uydu Yarışması’nda uçuş etabı model uyduların roketlerle fırlatılması ile gerçekleştirilecek. 50’ye yakın görev ifa etmesi beklenen model uydulara bu yıl da yeni görevler eklendi. Model uyduların inişi esnasında sensörlerden alınan telemetri verileri ve görüntü verisinin de yer istasyonuna anlık olarak aktarılması görevinin yanı sıra aktarılan verilerin komuta kontrol bilgisayar arayüzünde grafiksel görselleştirmesi görevleri ifa edilecek. Ayrıca model uydular, taşıyıcıdan ayrıldıktan sonra inişi esnasında 200 metre irtifada 10 saniye askıda kalarak irtifasını sabitleyeceği görevi ve uydunun görünürlüğünün artırılması amacıyla gerçekleştirilecek özgün görevler yarışmacıların bu yıl deneyimleyeceği önemli vazifelerden olacak.

İlk defa 2016 yılında 3 takım ve 18 kişi ile başlayan Model Uydu Yarışması’nda bu yıl katılımcı sayısı bini aştı. Türksat Model Uydu Yarışması’na üniversite öğrencilerinin ilgisi her sene katlanarak artarken, kıyasıya bir rekabete ve büyük bir heyecana sahne olması beklenen Model Uydu Yarışması, Türksat Tanıtım ve Türksat Youtube kanallarından takipçilerine ulaştırılacak.

1. takım üyelerine 40 bin TL, 2. takım üyelerine 30 bin TL, 3. takım üyelerine 20 bin TL ödül verilecek olan yarışma ile öğrencilerin diğer üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımı, sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendisler ile iletişim imkanını sağlaması ile uydu ve uzay teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor.