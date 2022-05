Model uydu birincisi B-Dispate, yeni hedeflerin peşinde

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi B-Dispate Takımı geçen yıl Türksat Model Uydu Yarışması’nda tam puan alarak birincilik elde etti. Ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan takım, 2022 yılındaki çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

İsmini ‘Kara Elmas Uzay ve Havacılık Takımı’ olan Black Diamond Space & Aerospace Team’in baş harflerinden alan takım, NASA sponsorluğunda Amerika’da düzenlenen CanSat Competetion, Teknofest sponsorluğunda Türkiye’de düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu ve TUBİTAK İnsansız Hava Aracı(İHA) yarışmalarında üniversiteyi ve ülkeyi hem ulusal hem de uluslararası platformlarda temsil etmeyi hedefliyor.

B-Dispate, 2018 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Makine Mühendisliği, Elektrik - Elektronik mühendisliği ve Bilgisayar mühendisliği öğrencileri tarafından kurulan bir proje ekibinin takım kaptanlığını Berkay Akdemir, Model Uydu ekip liderliğini Recep Arslan, takım danışmanlığını Doç. Dr. Serdar Yılmaz yapıyor.

"Amacımız Türk Mühendisliği’ne katkı sağlamak"

Takım Kaptanı Berkay Akdemir, gelişen teknolojide uzay havacılık sektörünün önem kazandığına dikkat çekti. Akdemir, "Zonguldak’ın manevi mirası olan kömürü ve üniversitemizin eski ismi olan Karaelmas’ı yaşatmak amacıyla takımımızın ismini koyduk. Takımımız 2018 yılında kuruldu. 2018 yılından bu yana başta model uydu yarışmaları olmak üzere insansız hava aracı yarışmaları, roket yarışmaları üzerine çalışmalar yapmaktayız. Bu tarz yarışmalara katılıyoruz. Geçen yıl Teknofest 2021’de model uydu yarışmasında Türkiye 1.’si olduk. Bu sene de yine çalışmalarımız ekibimizle birlikte devam ediyor. İlerleyen zamanlarda da öncelikli amacımız olmak üzere kendimizi geliştirmek için Türk Mühendisliğine, Türkiye’ye katkıda bulunabilmek için savunma sanayinde en azından bizim de parmağımız olsun. Bizim de bir katkımız olabilsin diye amaçlıyoruz. Katıldığımız yarışmalar model uydu yarışmaları, Teknofest’te de bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Uzay havacılık sektörü her geçen gün teknolojik anlamda önem kazanmaya başladı. Bizim bu yarışmalara katılmamızın sebebi uzay havacılık sektörünün ülkemizde de son derece teknolojiye ayak uydurmasıyla her geçen gün gelişen teknolojiyle bu tarz çalışmaların da güçlenmesi amacıyla ülkemizde büyük bir hız kazandı. Biz de bu tarz çalışmalara devam ediyoruz. Ekibimiz donanımlı öğrenci kadrosuyla birlikte her geçen gün daha olmak adına kendini geliştirmek adına bu tarz çalışmalara önem vermeye başladık. İlerleyen süreçlerde de gerekirse ulusal gerek uluslararası yarışmalarda boy gösterecektir" diye konuştu.

9 aylık süreçte birincilik elde ettiler

Ekip lideri Recep Tayyip Arslan 15 kişilik ekiple çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Arslan, "Bu sene model ekip liderliğini yürütmekteyim. Takımımız 15 kişi. Yeni ekip arkadaşlarıyla Teknofest 2022 model uydu yarışmasına hazırlanıyoruz. Ekibimizin temelini, mekanik, yazılım ve elektronik ekip olmak üzere bu ekipler oluşturuyor. Hedefimiz bu sene de birinciliğimizi sürdürmek. O yüzden bu sene de hız kesmeden çalışmalarımıza başladık. Aralıksız şekilde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Geçen sene model uydu yarışmasına 9 aylık süreçte tamamladık. Pandemide zor koşullarda Zonguldak’a farklı illerden gelerek çalışmalar yürüttük. Arkadaşlarımız çok büyük emek sarf ederek yarışmada birincilik aldılar. 40 bin liralık ödül kazandık. Bundan sonra da yine bu hedefle bu birinciliği sürdürerek model uydu yarışmasına hazırlanıyoruz" diye ifade etti.