banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Mersin'de üretilen üzümlerin kilosu '130 TL'
Mersin'de üretilen üzümlerin kilosu '130 TL'
Yurt genelinde hava durumu ( 28 Nisan 2022)
Yurt genelinde hava durumu ( 28 Nisan 2022)

Model uçaklarla uçuş tekniklerini öğrendiler

Kastamonu’da Türk Hava Kurumu düzenlenen Radio Kontrollü Model Uçak Başlangıç Kursunda öğrenciler, uygulamalı şekilde uçuş tekniklerini öğrendi.

Bilim ve Teknoloji 28.04.2022, 11:01
Model uçaklarla uçuş tekniklerini öğrendiler

Kastamonu’da Türk Hava Kurumu düzenlenen Radio Kontrollü Model Uçak Başlangıç Kursunda öğrenciler, uygulamalı şekilde uçuş tekniklerini öğrendi.

Türk Hava Kurumu Kastamonu Şube Başkanlığı ile Türk Hava Kurumu Eskişehir İnönü Havacılık Merkezi Model Uçak Okulu Müdürlüğü işbirliğinde 18-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Radio Kontrollü Model Uçak Başlangıç Kursu, Kastamonu’nun Daday ilçesinde gerçekleştirildi. Daday’a bağlı Tüfekçi Köyü Kocalar Çayırında yapılan uygulamalı eğitimde kursa katılan öğrencilere uçuş teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Kurs çerçevesinde Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık ve Eğitim Merkezinden gelen 3 model uçak rehber öğretmeni ile 10 günlük süren kurs programı süresince kursiyerlerin teorik yer dersleri çerçevesinde aerodinamik ve uçuş prensipleri hakkında temel düzeyde bilgilendirilmesi, simülatör uçuşları ile uçuş teorisini uygulamalı olarak kavramaları sağlandı. Simülatör uçuşlarını tamamlayan kursiyerler, uçuş öğretmenleri eşliğinde eğitim uçuşlarını uygulamalı şekilde Kocalar Çayırında gerçekleştirdi.

Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerler, Türk Hava Kurumu tarafından Uluslararası Havacılık Federasyonunda (FAI) geçerli R/C Model Uçak Başlangıç Sertifikası almaya hak kazandı.

“Simülatör eğitimlerinden sonra uygulamalı eğitimler verdik kursiyerlerimize”

Eskişehir İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Radyo Kontrollü Model Uçak Rehber Öğretmeni Ömer Çankaya, “Kastamonu’ya Radio Kontrollü Model Uçak Başlangıç Kursu eğitimleri için geldik. Kurs programı içerisinde 30 tane kursiyerimiz eğitim programına dahil oldu. Eğitimlerin ilk başlarında teorik derslerimiz oldu. Ardından eğitim uçaklarımızla uçuşlarımızı yapıyoruz. Uçağımız 2 metre kanat açıklığına sahip. 180 santim gövde boyu olan iki zamanlı bir motor ile çalışan bir eğitim uçağıdır. Simülatör eğitimlerinden sonra öğrenciler kura ile eğitim alacakları öğretmeni seçiyorlar. Ardından öğretmen ve öğrenci uçağı çalıştırıp uçağı kaldırıyor. Havada öğrenciye öncesinde yapması gereken komutları gösteriyor. Bu komutları kablosuz radio kontrollü kumandı ile yapıyoruz. Bu kumanda ile uçağı kaldırıp öğrenciye yapması gerekenleri gösteriyoruz. Ardından öğretmen kumandayı öğrenciye devrediyor. Gösterdiği hareketleri öğrenciden uygulamasını bekliyor. Başlangıçta hatalar olabiliyor, bu tip durumlarda öğretmen müdahale ederek gerekli düzeltmeleri yapıyor” dedi.

“Haziran ayında Havacılık Şenliği yapmayı planlıyoruz”

Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak, Bakım, Onarım ve Model Uçak Öğretmeni Cihan Özorak ise, “Sivil Havacılık Yüksekokulu olarak asıl amacımız bunu alıp ilk, orta ve lise düzeyinde ulaşabildiğimiz kadarıyla okulumuzun yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle mümkün olduğunca ilçelerdeki ve merkezdeki okullara ulaşarak, buralarda yaklaşık 500 TL maliyetle simülasyon kumandaları var. Öğrencilerin el hassasiyetleri gelişmesi amacıyla bu kumandalardan okullarımıza bir şekilde aldırabilirsek yetenekli olan çocuklarımızı keşfetmiş oluruz. Bu sayede ilerleyen yaşlarda bu çocuklarımızı düzenlenen yarışmalara göndermek istiyoruz ve dünya şampiyonları çıkartmayı hedefliyoruz. Kastamonu’da ne kadar potansiyeli olan öğrenci var ise bizim için o kadar iyi oluyor. Bu yaz diğer kursları almak istiyoruz. Özellikle Haziran ayında bir Havacılık Şenliği planlıyoruz. Halkımızı bizlere destek vermelerini bekliyoruz. Bu şenlikte çocuklarımızı sevdirmeyi hedefliyoruz” diye konuşu.

“Türk havacılığını milletimizin her kesimine sevdirmeyi amaç ediniyoruz”

Türk Hava Kurumu Kastamonu Şube Başkanı Av. Mücahit Dağdelenoğlu ise, “Türk Havacılığının gelişmesini sadece belirli alanlara daraltarak değil tüm halkın hizmetine sunacak şekilde geliştirmenin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda genç kanatlar ekibimizle gençliğin Türk havacılığına olan ilgisini arttırmaya ve bizzat gençlerin bu hizmetin içerisinde olarak Türk havacılığının gelişmesini sağlamasını ve heveslenmesini amaç ediniyoruz. Bu anlamda faaliyetlerimiz oluyor. Özellikle Radio Kontrollü Model Uçak Kursumuzla şehrimizde model uçak kullanmayı heves eden gençlerimizi buluşturmak istedik. Türk Hava Kurumunun eğitim bölümündeki arkadaşlarımızla birlikte irtibata geçtik. Kastamonu’da 30 kişiden oluşan kursumuzu açtık. Bunun gibi faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Türk Havacılığının gelişmesini sadece belli dar alanlara kapatmanın ötesinde tüm Türkiye hattında gençlerin ve orta yaşlılarla tüm milletimizin ilgi duyduğu bir alan haline getirmek zorundayız. İstikbalin göklerde olduğunu biliyoruz. Özellikle son yaşanan Dağlık Karabağ bölgesindeki savaşlar başta olmak üzere diğer savaşlarda aslında havacılıkta güçlü olabilen etkinliği ve başarısıyla zafere ulaşabildiklerini görüyoruz. Bundan sonrada böyle olacak. Havaya ve uzaya hakim olabilen milletler hem Dünyanın yönetiminde hem de gelecekte uzay aleminin yönetiminde etkin rol sahibi olacak. Bizler bunu bugün ilk, orta ve lisede gençlerimizin bu işe heyecan duymalarını sağlayarak yapabiliriz. Türk Hava Kurumu da milletimizden aldığı güç ile birlikte devletimizin ve milletimizin hizmetine bu amaca yönelik hizmet edecek. Bizde inşallah bu tür kurslar açarak bu hizmete destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Yıl içerisinde RC Kursu dahil model uçak rehber öğretmen kurslarımızı açmaya devam edeceğiz”

Türk Hava Kurum Şube Saymanı Sevil Ortaoruç ise, “Uçuşlarımızı şu anda Daday’da bulunan Kocalar Çayırında yapıyoruz. Bugün kursumuzun uygulamalı olarak son uçuşlarımız. Yarın simülatör eğitimi ile kursumuzu sonlandıracağız. Başarılı olan öğrencilerimize 1.seviye RC sertifikalarını takdim edeceğiz. Radio Kontrollü Model Uçak Kursumuza talep yoğun oldu. Talepler doğrultusunda ve Hocalarımızın destekleriyle kursumuzu açtık. Uygulamalı eğitimlere geçtiğimiz günden bugüne halkımızdan Çok güzel dönüşler alıyoruz, inşallah ilerleyen süreçlerde RC Model uçak kursumuzun ikinci ve üçüncü seviyelerini de Kastamonu ilimizde açmayı planlıyoruz. Kursumuz hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse, kursumuz toplam 10 gün sürdü, 4 günü teorik, ardından 6 gün uygulamalı olarak eğitimlerimiz devam etti. Sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerimiz 1.seviye kursumuz ile uluslararası düzenlenen yarışmalara katılabilirler. İkinci seviye eğitimlerini aldıklarında bu kursun rehber öğretmeni, Üçüncü seviyede ise kursiyerler uçaklarını kendileri tasarlayıp kendi uçaklarını üretebilir duruma geliyorlar. Yıl sonuna doğru açacağımız serbest model uçak rehber öğretmen kursumuza da tüm halkımızı bekliyoruz. Duyurularımızı sosyal medya hesaplarımızdan ve yerel basından yapacağız. Açacağımız Serbest Model uçak rehber öğretmen kursumuzun katılım sağlayacak kursiyerlerimize katkısı büyük olacaktır. Hem el becerileri gelişecek, uçak tasarlayacak hem de ek iş imkanı sağlayacak. Alacakları sertifika ile Halk Eğitim Merkezi destekli tüm okullarımızda 13 yaş ve üzeri tüm yaş grubuna bu kursu verebilecekler, tüm halkımızı kurslarımıza bekliyoruz. Son olarak emeği geçen herkese teşekkür eder, tüm kursiyerlerimize başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

“İlk kez böyle bir kursun düzenlenmesi bizleri sevindirdi”

Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri ve kursiyerler mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi “Burada daha önce hiç Kastamonu’ya gelmeyen uçaklarda eğitim alıyoruz. Bu kursların ardından ileriki seviyedeki kursları da alıp kendimizi geliştirmek istiyoruz. Daha önce buna benzer bir kurs açılmamış. Bu kursların açılması hem Kastamonu’nun tanınması hem de bizlerin eğitimleri adına çok önemli. Bizlere eğitim veren hocalarımıza ve Kastamonu Şube başkanlığımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 28 Nisan 2022
İmsak 04:22
Güneş 06:00
Öğle 13:07
İkindi 16:56
Akşam 20:04
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
18°
açık